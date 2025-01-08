https://uz.sputniknews.ru/20250108/boytsy-gruppirovki-yug-vzyali-v-plen-18-ukrainskix-voennyx-47480523.html
СВО: бойцы группировки "Юг" взяли в плен 18 украинских военных
СВО: бойцы группировки "Юг" взяли в плен 18 украинских военных
Sputnik Узбекистан
Также подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.
2025-01-08T17:00+0500
2025-01-08T17:00+0500
2025-01-08T17:21+0500
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Бойцы группировки "Юг" взяли в плен 18 солдат ВСУ западнее Курахово, сообщает Минобороны РФ. Также в российском военном ведомстве добавили, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.Вместе с тем, они нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное Донецкой Народной Республики, отразили три контратаки штурмовых групп противника.Потери ВСУ составили:
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сво плен украина военные
СВО: бойцы группировки "Юг" взяли в плен 18 украинских военных
17:00 08.01.2025 (обновлено: 17:21 08.01.2025)
Также подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik.
Бойцы группировки "Юг" взяли в плен 18 солдат ВСУ западнее Курахово, сообщает
Минобороны РФ.
"Взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Также в российском военном ведомстве добавили, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.
Вместе с тем, они нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное Донецкой Народной Республики, отразили три контратаки штурмовых групп противника.
более 280 военнослужащих;
боевая машина пехоты; бронетранспортер М113 производства США;
два артиллерийских орудия;