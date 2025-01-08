https://uz.sputniknews.ru/20250108/kitay-zemletryaseniye-mirziyoyev-soboleznovaniya-47471172.html
Землетрясение в Китае: Мирзиёев направил соболезнования Си Цзиньпину
Землетрясение в Китае: Мирзиёев направил соболезнования Си Цзиньпину
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
2025-01-08T09:50+0500
2025-01-08T09:50+0500
2025-01-08T11:59+0500
политика
узбекистан
китай
шавкат мирзиёев
си цзиньпин
соболезнования
шерзод асадов
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана в своем Telegram-канале. Глава республики передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 7 января в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине десяти километров. После землетрясения, по состоянию на 8.00 по местному времени 8 января, сейсмологи зафиксировали общей сложности 515 афтершоков. В радиусе 20 километров от эпицентра находятся три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тыс. человек. Число погибших в результате землетрясения достигло 126 человек, 188 получили ранения.
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китай землетрясение мирзиёев соболезнования си цзиньпин
китай землетрясение мирзиёев соболезнования си цзиньпин
Землетрясение в Китае: Мирзиёев направил соболезнования Си Цзиньпину
09:50 08.01.2025 (обновлено: 11:59 08.01.2025)
Президент Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Об этом сообщил
пресс-секретарь президента Узбекистана в своем Telegram-канале.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате сильного землетрясения в уезде Динжи города Шигацзе на юго-западе Китая", — говорится в сообщении.
Глава республики передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 7 января в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине десяти километров. После землетрясения, по состоянию на 8.00 по местному времени 8 января, сейсмологи зафиксировали общей сложности 515 афтершоков. В радиусе 20 километров от эпицентра находятся три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тыс. человек. Число погибших в результате землетрясения достигло 126 человек, 188 получили ранения.