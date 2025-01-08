https://uz.sputniknews.ru/20250108/kyrgyzstan-import-uzbekistan-rastitelnoye-maslo-47471341.html
Кыргызстан в 2024 году закупил у Узбекистана 334 тонны растительного масла
Кыргызстан в 2024 году закупил у Узбекистана 334 тонны растительного масла
Sputnik Узбекистан
Большую часть этого продукта КР покупает в странах Евразийского экономического союза
2025-01-08T11:00+0500
2025-01-08T11:00+0500
2025-01-08T11:00+0500
узбекистан
кыргызстан
растительное масло
еаэс
импорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45570474_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_4076d5c41518cd2d367ae4475a1e31e6.jpg
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Кыргызстан в 2024 году закупил у Узбекистана 334 тонны растительного масла, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные Нацстаткома КР.Ранее Минсельхоз Кыргызстана сообщил, что республика обеспечивает себя растительным маслом на 30%. По последней информации Нацстаткома, в январе – октябре 2024-го КР импортировала 32,8 тыс. тонн масла.Большую часть недостающего подсолнечного масла Кыргызстан покупает у государств ЕАЭС. Страны-экспортеры:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45570474_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_abe5416153861a418f45b103c756f508.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кыргызстан импорт узбекистан евразийский экономический союз
кыргызстан импорт узбекистан евразийский экономический союз
Кыргызстан в 2024 году закупил у Узбекистана 334 тонны растительного масла
Большую часть этого продукта КР покупает в странах Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik.
Кыргызстан в 2024 году закупил у Узбекистана 334 тонны растительного масла, сообщает
Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные Нацстаткома КР.
Ранее Минсельхоз Кыргызстана сообщил, что республика обеспечивает себя растительным маслом на 30%. По последней информации Нацстаткома, в январе – октябре 2024-го КР импортировала 32,8 тыс. тонн масла.
Большую часть недостающего подсолнечного масла Кыргызстан покупает у государств ЕАЭС.
Казахстан — 7,5 тыс. тонн;
Азербайджан — 21,8 тонны;