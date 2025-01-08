https://uz.sputniknews.ru/20250108/kyrgyzstan-import-uzbekistan-rastitelnoye-maslo-47471341.html

Кыргызстан в 2024 году закупил у Узбекистана 334 тонны растительного масла

Кыргызстан в 2024 году закупил у Узбекистана 334 тонны растительного масла

Sputnik Узбекистан

Большую часть этого продукта КР покупает в странах Евразийского экономического союза

2025-01-08T11:00+0500

2025-01-08T11:00+0500

2025-01-08T11:00+0500

узбекистан

кыргызстан

растительное масло

еаэс

импорт

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Кыргызстан в 2024 году закупил у Узбекистана 334 тонны растительного масла, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные Нацстаткома КР.Ранее Минсельхоз Кыргызстана сообщил, что республика обеспечивает себя растительным маслом на 30%. По последней информации Нацстаткома, в январе – октябре 2024-го КР импортировала 32,8 тыс. тонн масла.Большую часть недостающего подсолнечного масла Кыргызстан покупает у государств ЕАЭС. Страны-экспортеры:

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