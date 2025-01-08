Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250108/kyrgyzstan-import-uzbekistan-rastitelnoye-maslo-47471341.html
Кыргызстан в 2024 году закупил у Узбекистана 334 тонны растительного масла
Кыргызстан в 2024 году закупил у Узбекистана 334 тонны растительного масла
Sputnik Узбекистан
Большую часть этого продукта КР покупает в странах Евразийского экономического союза
2025-01-08T11:00+0500
2025-01-08T11:00+0500
узбекистан
кыргызстан
растительное масло
еаэс
импорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45570474_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_4076d5c41518cd2d367ae4475a1e31e6.jpg
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Кыргызстан в 2024 году закупил у Узбекистана 334 тонны растительного масла, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные Нацстаткома КР.Ранее Минсельхоз Кыргызстана сообщил, что республика обеспечивает себя растительным маслом на 30%. По последней информации Нацстаткома, в январе – октябре 2024-го КР импортировала 32,8 тыс. тонн масла.Большую часть недостающего подсолнечного масла Кыргызстан покупает у государств ЕАЭС. Страны-экспортеры:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45570474_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_abe5416153861a418f45b103c756f508.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кыргызстан импорт узбекистан евразийский экономический союз
кыргызстан импорт узбекистан евразийский экономический союз

Кыргызстан в 2024 году закупил у Узбекистана 334 тонны растительного масла

11:00 08.01.2025
© Sputnik / Александр КряжевЛиния фасовки подсолнечного масла
Линия фасовки подсолнечного масла - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
Подписаться
Большую часть этого продукта КР покупает в странах Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Кыргызстан в 2024 году закупил у Узбекистана 334 тонны растительного масла, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные Нацстаткома КР.
Ранее Минсельхоз Кыргызстана сообщил, что республика обеспечивает себя растительным маслом на 30%. По последней информации Нацстаткома, в январе – октябре 2024-го КР импортировала 32,8 тыс. тонн масла.
Большую часть недостающего подсолнечного масла Кыргызстан покупает у государств ЕАЭС.
Страны-экспортеры:
Россия — 24,7 тыс. тонн;
Казахстан — 7,5 тыс. тонн;
Узбекистан — 334 тонны;
Турция — 141,4 тонны;
США — 40 тонн;
Азербайджан — 21,8 тонны;
Китай — 0,1 тонны.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0