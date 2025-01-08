Офтальмолог: Как защитить глаза от вирусных инфекций

"В первую очередь, это мытье рук не менее 20 секунд, особенно после улицы или общественных мест. Если нет возможности помыть руки, используйте антисептик. Во-вторых, предметы быта, такие как полотенца, косметика и средства ухода за глазами, должны быть строго индивидуальны. В сезон простуд следует быть более бдительным и не делиться личными вещами с другими", — перечислила Барышникова.