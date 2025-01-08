https://uz.sputniknews.ru/20250108/oftalmolog-kak-zaschitit-glaza-ot-virusnyx-infektsiy-47474253.html
Офтальмолог: Как защитить глаза от вирусных инфекций
Офтальмолог: Как защитить глаза от вирусных инфекций
Sputnik Узбекистан
Специалист рассказала о профилактике вирусных инфекций глаз в сезон простуд
2025-01-08T22:03+0500
2025-01-08T22:03+0500
2025-01-08T22:03+0500
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Глаза крайне уязвимы перед вирусными инфекциями, рассказала радио Sputnik офтальмолог Анастасия Барышникова.По ее словам, защита глаз в сезон простуд начинается с небольших, но важных привычек.При этом важно укреплять иммунную систему, предупредила врач.Барышникова добавила, что укрепить иммунитет поможет также правильное питание.В заключение специалист предупредила, что при покраснении, жжении, зуде, сухости, слезотечении или выделений из глаз нужно обязательно записаться к офтальмологу, ведь лучше гасить болезнь на ранней стадии, чем лечить ее последствия.
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офтальмолог глаза вирусные инфекции защита
офтальмолог глаза вирусные инфекции защита
Офтальмолог: Как защитить глаза от вирусных инфекций
Специалист рассказала о профилактике вирусных инфекций глаз в сезон простуд.
Глаза крайне уязвимы перед вирусными инфекциями, рассказала
радио Sputnik офтальмолог Анастасия Барышникова.
По ее словам, защита глаз в сезон простуд начинается с небольших, но важных привычек.
"В первую очередь, это мытье рук не менее 20 секунд, особенно после улицы или общественных мест. Если нет возможности помыть руки, используйте антисептик. Во-вторых, предметы быта, такие как полотенца, косметика и средства ухода за глазами, должны быть строго индивидуальны. В сезон простуд следует быть более бдительным и не делиться личными вещами с другими", — перечислила Барышникова.
При этом важно укреплять иммунную систему, предупредила врач.
"В любой аптечке необходимо иметь препарат, который обладает антисептическим средством. Его вам может подсказать доктор на плановом визите. Данный препарат следует использовать с профилактической целью в первые часы после появления симптомов заболевания. Это поможет предотвратить дальнейшее развитие инфекции и снизить необходимость в более серьезных лечебных мерах", — подчеркнула она.
Барышникова добавила, что укрепить иммунитет поможет также правильное питание.
"Витамин A способствует улучшению зрения, витамины C и E помогают защитить организм от воспалительных процессов. Чтобы обогатить свой рацион, включите в него следующие продукты: морковь и сладкий перец, цитрусовые фрукты и ягоды, орехи и растительные масла, жирную рыбу и льняное масло", — рекомендовала она.
В заключение специалист предупредила, что при покраснении, жжении, зуде, сухости, слезотечении или выделений из глаз нужно обязательно записаться к офтальмологу, ведь лучше гасить болезнь на ранней стадии, чем лечить ее последствия.