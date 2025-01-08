https://uz.sputniknews.ru/20250108/press-sentr-sputnik-razvitiye-obschestvennogo-transporta-tashkent-47473340.html
В пресс-центре Sputnik обсудят развитие общественного транспорта Ташкента
В пресс-центре Sputnik обсудят развитие общественного транспорта Ташкента
Sputnik Узбекистан
Речь, в частности, пойдет о безналичной оплате за проезд в общественном транспорте
2025-01-08T12:01+0500
2025-01-08T12:01+0500
2025-01-08T12:01+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
общественный транспорт
ташкент
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Пресс-конференция на тему: “Будущее общественного транспорта в Ташкенте: безналичная оплата и ее влияние на город” состоится 9 января в 13.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Спикеры:Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178,@alisherakimbaev,a.akimbaev@sputniknews.com,продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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ташкент общественный транспорт развитие
ташкент общественный транспорт развитие
В пресс-центре Sputnik обсудят развитие общественного транспорта Ташкента
Речь, в частности, пойдет о безналичной оплате за проезд в общественном транспорте.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Пресс-конференция на тему: “Будущее общественного транспорта в Ташкенте: безналичная оплата и ее влияние на город” состоится 9 января в 13.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
начальник Главного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента Миракбар Икрамов;
пресс-секретарь министерства транспорта РУз Навруз Аширматов;
исполнительный директор Единого оператора автоматизированной системы оплаты проезда в Узбекистане (АО "АТТО") Даврон Шоёкубов.
Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com,
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.