https://uz.sputniknews.ru/20250108/press-sentr-sputnik-razvitiye-obschestvennogo-transporta-tashkent-47473340.html

В пресс-центре Sputnik обсудят развитие общественного транспорта Ташкента

В пресс-центре Sputnik обсудят развитие общественного транспорта Ташкента

Sputnik Узбекистан

Речь, в частности, пойдет о безналичной оплате за проезд в общественном транспорте

2025-01-08T12:01+0500

2025-01-08T12:01+0500

2025-01-08T12:01+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

узбекистан

общественный транспорт

ташкент

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Пресс-конференция на тему: “Будущее общественного транспорта в Ташкенте: безналичная оплата и ее влияние на город” состоится 9 января в 13.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Спикеры:Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178,@alisherakimbaev,a.akimbaev@sputniknews.com,продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

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