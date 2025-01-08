https://uz.sputniknews.ru/20250108/uzbekistan-iran-sotrudnichestvo-selxoztexnologii-47474886.html
Иранские предприниматели намерены сотрудничать с Узбекистаном в сфере сельхозтехнологий
Иранские предприниматели намерены сотрудничать с Узбекистаном в сфере сельхозтехнологий
Sputnik Узбекистан
Для обсуждения перспектив сотрудничества во второй декаде января 2025-го республику посетит бизнес-миссия Ирана.
2025-01-08T14:20+0500
2025-01-08T14:20+0500
2025-01-08T14:20+0500
узбекистан
иран
сельское хозяйство
технологии
сотрудничество
торговля
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Иранские предприниматели намерены сотрудничать с Узбекистаном в сфере сельхозтехнологий, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе бизнес-форума в провинции Мазендеран с участием посла Узбекистана Фариддина Насриева, председателя Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Али Такипура и иранских предпринимателей. В фокусе внимания находились вопросы увеличения объемов взаимной торговли и привлечения инвестиций.По итогам переговоров стороны согласовали организацию с 15 по 19 января этого года визита в Узбекистан иранской бизнес-делегации во главе с председателем Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты и ведущими предпринимателями провинции.
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узбекистан, иран, сельское хозяйство, технологии, сотрудничество, торговля, инвестиции
узбекистан, иран, сельское хозяйство, технологии, сотрудничество, торговля, инвестиции
Иранские предприниматели намерены сотрудничать с Узбекистаном в сфере сельхозтехнологий
Для обсуждения перспектив сотрудничества во второй декаде января 2025-го республику посетит бизнес-миссия Ирана.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik.
Иранские предприниматели намерены сотрудничать с Узбекистаном в сфере сельхозтехнологий, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе бизнес-форума в провинции Мазендеран с участием посла Узбекистана Фариддина Насриева, председателя Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Али Такипура и иранских предпринимателей.
В фокусе внимания находились вопросы увеличения объемов взаимной торговли и привлечения инвестиций.
"Представители деловых кругов Мазендерана выразили готовность наладить сотрудничество с Узбекистаном в сфере сельскохозяйственных технологий, в частности, в выращивании риса и цитрусовых, подготовке их к экспорту", — говорится в сообщении.
По итогам переговоров стороны согласовали организацию с 15 по 19 января этого года визита в Узбекистан иранской бизнес-делегации во главе с председателем Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты и ведущими предпринимателями провинции.