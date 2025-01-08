https://uz.sputniknews.ru/20250108/uzbekistan-strategiya-upravleniye-yadernyye-otxody-47481000.html
Обращение с отработанным ядерным топливом: Узбекистан разработал проект стратегии
Обращение с отработанным ядерным топливом: Узбекистан разработал проект стратегии
Sputnik Узбекистан
Документ также включает план по работе с радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации ядерных установок
2025-01-08T18:15+0500
2025-01-08T18:15+0500
2025-01-08T18:15+0500
узбекистан
атомная энергетика
отходы
топливо
обращение
стратегия
проект
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Узбекистан разработал проект стратегии обращения с отработанным ядерным топливом, рассказал директор Узатома Азим Ахмедхаджаев в интервью азербайджанскому информационному агентству Trend.Документ, также включающий план по работе с радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации ядерных установок, по словам главы Узатома, разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами РУз. В настоящее время он находится на согласовании с профильными министерствами и ведомствами.Ахмедхаджаев подчеркнул, что малая АЭС, которая строится в Узбекистане, будет использовать в качестве топлива местное сырье.Он добавил, что в настоящее время по рекомендациям экспертов МАГАТЭ на месте строительства электростанции проводят аэрометеорологический мониторинг поверхностных и подземных вод, а также сейсмической активности и современных движений земной поверхности.Энергопуск первого блока атомной станции планируют через 60 месяцев с начала работ. Каждый следующий блок будут вводить в эксплуатацию с интервалом в полгода.“Атомная энергетика станет основой для всесезонного обеспечения страны электроэнергией, тепловой энергией и опресненной водой. Это первый шаг в развитие атомной отрасли, который будет способствовать укреплению экономики и благосостояния населения", — резюмировал глава Узатома.
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узбекистан аэс отходы
Обращение с отработанным ядерным топливом: Узбекистан разработал проект стратегии
Документ также включает план по работе с радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации ядерных установок.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik.
Узбекистан разработал проект стратегии обращения с отработанным ядерным топливом, рассказал
директор Узатома Азим Ахмедхаджаев в интервью азербайджанскому информационному агентству Trend.
Документ, также включающий план по работе с радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации ядерных установок, по словам главы Узатома, разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами РУз. В настоящее время он находится на согласовании с профильными министерствами и ведомствами.
Ахмедхаджаев подчеркнул, что малая АЭС, которая строится в Узбекистане, будет использовать в качестве топлива местное сырье.
"Использование местного сырья позволит регулировать стоимость поставляемого в будущем ядерного топлива для атомных станций Узбекистана, тем самым снижая себестоимость вырабатываемой электроэнергии", — пояснил директор Узатома.
Он добавил, что в настоящее время по рекомендациям экспертов МАГАТЭ на месте строительства электростанции проводят аэрометеорологический мониторинг поверхностных и подземных вод, а также сейсмической активности и современных движений земной поверхности.
Энергопуск первого блока атомной станции планируют через 60 месяцев с начала работ. Каждый следующий блок будут вводить в эксплуатацию с интервалом в полгода.
“Атомная энергетика станет основой для всесезонного обеспечения страны электроэнергией, тепловой энергией и опресненной водой. Это первый шаг в развитие атомной отрасли, который будет способствовать укреплению экономики и благосостояния населения", — резюмировал глава Узатома.