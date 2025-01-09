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https://uz.sputniknews.ru/20250109/lesnye-pojary-v-kalifornii-xudshee-esche-vperedi-47485760.html
Лесные пожары в Калифорнии: "Худшее еще впереди"
Лесные пожары в Калифорнии: "Худшее еще впереди"
Sputnik Узбекистан
Местные власти сообщили о начале эвакуации жителей, в то время как число погибших продолжает увеличиваться.
2025-01-09T14:04+0500
2025-01-09T14:23+0500
сша
пожар
лес
жертвы
калифорния
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Ситуация остается критической: пожары пока не локализованы, и, по словам шерифа, число жертв может возрасти. Основными факторами, осложняющими борьбу с огнем, стали сильный ветер и сухая погода.На данный момент в районе Лос-Анджелеса активны пять крупных очагов пожара. В зоне эвакуации проживают около 150 тысяч человек. Более 1 млн людей остались без электричества.Одним из самых крупных очагов является пожар в районе Пасифик-Палисейдс, между Санта-Моникой и Малибу. Его площадь превысила 60 квадратных километров.Начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне сообщил, что в этом районе огонь уничтожил не менее тысячи строений. Ущерб превысил $52 млрд.Сгорели дома актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Бена Аффлека и Анны Фэрис, а также полностью уничтожен дом Пэрис Хилтон в Малибу. По сообщению местных СМИ, пожар угрожает таким культовым достопримечательностям, как голливудская "Аллея славы" и концертный зал "Голливуд-боул". Трагедия в Калифорнии приобретает все более угрожающие масштабы. Власти и спасательные службы призывают жителей соблюдать меры предосторожности и при необходимости срочно эвакуироваться.
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голливуд калифорния лос-анджелес бен аффлек пэрис хилтон пожар
голливуд калифорния лос-анджелес бен аффлек пэрис хилтон пожар

Лесные пожары в Калифорнии: "Худшее еще впереди"

14:04 09.01.2025 (обновлено: 14:23 09.01.2025)
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Лесные пожары в Калифорнии продолжают распространяться, достигнув Голливудских холмов. Местные власти сообщили о начале эвакуации жителей, в то время как число погибших увеличилось до пяти человек.
© AP Photo / Etienne Laurent

Воду сбрасывают с вертолета на распространяющийся пожар

Воду сбрасывают с вертолета на распространяющийся пожар - Sputnik Узбекистан
1/10
© AP Photo / Etienne Laurent

Воду сбрасывают с вертолета на распространяющийся пожар

© AP Photo / Etienne Laurent

Люди покидают дома с вещами, спасаясь от огня

Люди покидают дома с вещами, спасаясь от огня - Sputnik Узбекистан
2/10
© AP Photo / Etienne Laurent

Люди покидают дома с вещами, спасаясь от огня

© AP Photo / Ethan SwopeЖитель дома престарелых эвакуирован из-за приближающегося пожара
Житель дома престарелых эвакуирован из-за приближающегося пожара - Sputnik Узбекистан
3/10
© AP Photo / Ethan Swope
Житель дома престарелых эвакуирован из-за приближающегося пожара
© AP Photo / Eugene Garcia

Густой дым поднимается над шоссе

Густой дым поднимается над шоссе - Sputnik Узбекистан
4/10
© AP Photo / Eugene Garcia

Густой дым поднимается над шоссе

© AP Photo / Ethan SwopeПожарный борется с огнем
Пожарный борется с огнем - Sputnik Узбекистан
5/10
© AP Photo / Ethan Swope
Пожарный борется с огнем
© AP Photo / Richard VogelМужчина везет свою тещу в тележке для покупок во время эвакуации из своего дома
Мужчина везет свою тещу в тележке для покупок во время эвакуации из своего дома - Sputnik Узбекистан
6/10
© AP Photo / Richard Vogel
Мужчина везет свою тещу в тележке для покупок во время эвакуации из своего дома
© AP Photo / Ethan SwopeПламя усиливается по мере того, как пожар распространяется на дома
Пламя усиливается по мере того, как пожар распространяется на дома - Sputnik Узбекистан
7/10
© AP Photo / Ethan Swope
Пламя усиливается по мере того, как пожар распространяется на дома
© AP Photo / Etienne Laurent

Девушка плачет перед своим сгоревшим домом

Девушка плачет перед своим сгоревшим домом - Sputnik Узбекистан
8/10
© AP Photo / Etienne Laurent

Девушка плачет перед своим сгоревшим домом

© AP Photo / Eugene Garcia

Огонь перекинулся на жилой дом

Огонь перекинулся на жилой дом - Sputnik Узбекистан
9/10
© AP Photo / Eugene Garcia

Огонь перекинулся на жилой дом

© AP Photo / Ethan SwopeПожар уничтожил транспортные средства и строения
Пожар уничтожил транспортные средства и строения - Sputnik Узбекистан
10/10
© AP Photo / Ethan Swope
Пожар уничтожил транспортные средства и строения

"Ранее мы сообщали о двух погибших. К сожалению, число жертв выросло до пяти", — заявил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

Ситуация остается критической: пожары пока не локализованы, и, по словам шерифа, число жертв может возрасти. Основными факторами, осложняющими борьбу с огнем, стали сильный ветер и сухая погода.
На данный момент в районе Лос-Анджелеса активны пять крупных очагов пожара. В зоне эвакуации проживают около 150 тысяч человек. Более 1 млн людей остались без электричества.
Одним из самых крупных очагов является пожар в районе Пасифик-Палисейдс, между Санта-Моникой и Малибу. Его площадь превысила 60 квадратных километров.
Начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне сообщил, что в этом районе огонь уничтожил не менее тысячи строений. Ущерб превысил $52 млрд.
Сгорели дома актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Бена Аффлека и Анны Фэрис, а также полностью уничтожен дом Пэрис Хилтон в Малибу.
По сообщению местных СМИ, пожар угрожает таким культовым достопримечательностям, как голливудская "Аллея славы" и концертный зал "Голливуд-боул".
Трагедия в Калифорнии приобретает все более угрожающие масштабы. Власти и спасательные службы призывают жителей соблюдать меры предосторожности и при необходимости срочно эвакуироваться.
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