Лесные пожары в Калифорнии: "Худшее еще впереди"
14:04 09.01.2025 (обновлено: 14:23 09.01.2025)
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Лесные пожары в Калифорнии продолжают распространяться, достигнув Голливудских холмов. Местные власти сообщили о начале эвакуации жителей, в то время как число погибших увеличилось до пяти человек.
© AP Photo / Etienne Laurent
Воду сбрасывают с вертолета на распространяющийся пожар
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© AP Photo / Etienne Laurent
Воду сбрасывают с вертолета на распространяющийся пожар
© AP Photo / Etienne Laurent
Люди покидают дома с вещами, спасаясь от огня
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© AP Photo / Etienne Laurent
Люди покидают дома с вещами, спасаясь от огня
© AP Photo / Ethan SwopeЖитель дома престарелых эвакуирован из-за приближающегося пожара
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© AP Photo / Ethan Swope
Житель дома престарелых эвакуирован из-за приближающегося пожара
© AP Photo / Eugene Garcia
Густой дым поднимается над шоссе
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© AP Photo / Eugene Garcia
Густой дым поднимается над шоссе
© AP Photo / Ethan SwopeПожарный борется с огнем
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© AP Photo / Ethan Swope
Пожарный борется с огнем
© AP Photo / Richard VogelМужчина везет свою тещу в тележке для покупок во время эвакуации из своего дома
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© AP Photo / Richard Vogel
Мужчина везет свою тещу в тележке для покупок во время эвакуации из своего дома
© AP Photo / Ethan SwopeПламя усиливается по мере того, как пожар распространяется на дома
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© AP Photo / Ethan Swope
Пламя усиливается по мере того, как пожар распространяется на дома
© AP Photo / Etienne Laurent
Девушка плачет перед своим сгоревшим домом
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© AP Photo / Etienne Laurent
Девушка плачет перед своим сгоревшим домом
© AP Photo / Eugene Garcia
Огонь перекинулся на жилой дом
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© AP Photo / Eugene Garcia
Огонь перекинулся на жилой дом
© AP Photo / Ethan SwopeПожар уничтожил транспортные средства и строения
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© AP Photo / Ethan Swope
Пожар уничтожил транспортные средства и строения
"Ранее мы сообщали о двух погибших. К сожалению, число жертв выросло до пяти", — заявил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.
Ситуация остается критической: пожары пока не локализованы, и, по словам шерифа, число жертв может возрасти. Основными факторами, осложняющими борьбу с огнем, стали сильный ветер и сухая погода.
На данный момент в районе Лос-Анджелеса активны пять крупных очагов пожара. В зоне эвакуации проживают около 150 тысяч человек. Более 1 млн людей остались без электричества.
Одним из самых крупных очагов является пожар в районе Пасифик-Палисейдс, между Санта-Моникой и Малибу. Его площадь превысила 60 квадратных километров.
Начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне сообщил, что в этом районе огонь уничтожил не менее тысячи строений. Ущерб превысил $52 млрд.
Сгорели дома актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Бена Аффлека и Анны Фэрис, а также полностью уничтожен дом Пэрис Хилтон в Малибу.
По сообщению местных СМИ, пожар угрожает таким культовым достопримечательностям, как голливудская "Аллея славы" и концертный зал "Голливуд-боул".
Трагедия в Калифорнии приобретает все более угрожающие масштабы. Власти и спасательные службы призывают жителей соблюдать меры предосторожности и при необходимости срочно эвакуироваться.