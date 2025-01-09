https://uz.sputniknews.ru/20250109/lesnye-pojary-v-kalifornii-xudshee-esche-vperedi-47485760.html

Лесные пожары в Калифорнии: "Худшее еще впереди"

Лесные пожары в Калифорнии: "Худшее еще впереди"

Sputnik Узбекистан

Местные власти сообщили о начале эвакуации жителей, в то время как число погибших продолжает увеличиваться.

2025-01-09T14:04+0500

2025-01-09T14:04+0500

2025-01-09T14:23+0500

сша

пожар

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жертвы

калифорния

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Ситуация остается критической: пожары пока не локализованы, и, по словам шерифа, число жертв может возрасти. Основными факторами, осложняющими борьбу с огнем, стали сильный ветер и сухая погода.На данный момент в районе Лос-Анджелеса активны пять крупных очагов пожара. В зоне эвакуации проживают около 150 тысяч человек. Более 1 млн людей остались без электричества.Одним из самых крупных очагов является пожар в районе Пасифик-Палисейдс, между Санта-Моникой и Малибу. Его площадь превысила 60 квадратных километров.Начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне сообщил, что в этом районе огонь уничтожил не менее тысячи строений. Ущерб превысил $52 млрд.Сгорели дома актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Бена Аффлека и Анны Фэрис, а также полностью уничтожен дом Пэрис Хилтон в Малибу. По сообщению местных СМИ, пожар угрожает таким культовым достопримечательностям, как голливудская "Аллея славы" и концертный зал "Голливуд-боул". Трагедия в Калифорнии приобретает все более угрожающие масштабы. Власти и спасательные службы призывают жителей соблюдать меры предосторожности и при необходимости срочно эвакуироваться.

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