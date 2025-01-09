https://uz.sputniknews.ru/20250109/peredel-syria-russia-turkey-47490404.html
Передел Сирии начался, Россию не пригласили
Передел Сирии начался, Россию не пригласили
Sputnik Узбекистан
Похоже, что ключевые центры геополитических сил приняли новую реальность, а вместе с ней — и новые власти Сирии.
2025-01-09T19:43+0500
2025-01-09T19:43+0500
2025-01-09T19:43+0500
колумнисты
сирия
энергетика
атомная энергетика
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Похоже, что ключевые центры геополитических сил приняли новую реальность, а вместе с ней — и новые власти Сирии. Как сообщил руководитель Главного управления по передаче и распределению электроэнергии Халед Абу Дей в интервью государственному информационному агентству SANA, в страну в ближайшее время прибудут две плавучие электростанции. Платформенные ТЭС предоставят Турция и Катар, в сумме они будут вырабатывать 800 мегаватт электричества, что позволит вдвое увеличить генерацию, на шаг отойдя от вопиющего энергодефицита, в рамках которого населению свет подавали по три часа в сутки.Это событие наталкивает на целый ряд мыслей, где энергетика сплетается в плотный клубок с геополитическими интригами.Первое, что обращает на себя внимание, это дуэт стран, предоставляющих Дамаску новые мощности. Катар на этой арене известен не очень широко, а вот Турция уже минимум десять лет ударными темпами развивает именно данное направление — создание плавучих электростанций средней мощности. Основной упор делается на установки, работающие на природном газе. В России успехи турецких машиностроителей известны только узкому кругу посвященных специалистов, но в Средиземноморском регионе турецкие плавучие турбины уже давно и успешно работают в ряде государств, обеспечивая энергией островные анклавы, где физически и экономически не обосновано строительство полноразмерной тепловой электростанции, а тем более АЭС.Халед Абу Дей не сообщает, когда именно буксиры доволокут плавучие ТЭС к сирийскому берегу, но даже если умозрительно допустить, что это произойдет в горизонте полугода, сразу возникает ряд вопросов.По той причине, что подобные тепловые станции — товар штучный, их нельзя, как обычный бензиновый генератор, взять со склада и погрузить на баржу. Средний цикл производства такой ТЭС занимает около двух лет. Соответственно, обсуждаемые электростанции либо изъяты из других проектов и контрактов, либо их заложили загодя с четким пониманием целей и временных показателей готовности. Проще говоря, возможно, Анкара заранее готовилась либо очень сильно надеялась на крушение режима Асада, зажатого в жесточайшие тиски экономических и энергетических санкций.Впрочем, официальная Анкара никогда не скрывала своих устремлений в плане решения курдского вопроса, в том числе на северо-западе Сирии, а Реджеп Эрдоган не так давно прямо обозначил надежду, что в ближайшем будущем отношения с сирийскими провинциями будут столь же теплыми, как и с внутренними регионами Турции. Толковать эти слова можно как угодно.Второй ключевой момент этой истории — новая власть в Сирии. Дамаск и почти все крупнейшие города сейчас контролируются представителями "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). Именно энергетическая нищета стала одной из базовых причин недовольства правительством Асада и очень слабого отклика со стороны силовых структур и армии при возникновении внешней угрозы. Фактически Турция сейчас работает над закреплением ХТШ в качестве государственной власти и повышением ее популярности в народе. Естественно, не из альтруистических побуждений, а решая попутно свои стратегические задачи.Чтобы не показаться ангажированным, отметим, что Вашингтон, Брюссель и Нью-Йорк как штаб-квартира ООН полностью проигнорировали поставки объектов критической инфраструктуры в Сирию, хотя санкции в отношении этой страны все еще действуют в полном объеме — и туда запрещено поставлять любые компоненты для строительства, ремонта или модернизации объектов энергетики. Безусловно, вводились они против правящего клана Асадов, но с формальной точки зрения ограничения не сняты и продолжают действовать. И это тоже наталкивает на определенные мысли относительно роли коллективного Запада в свержении Башара Асада и готовящейся легитимизации новой команды в Дамаске.В настоящий момент Сирия в энергетическом плане представляет собой пустыню с островками разрушенных электростанций, трансформаторных подстанций и прерывистыми трассами линий передачи. При условии, что из Турции и Ливана идет обратный поток беженцев, глубина и емкость сирийского энергорынка (сейчас околонулевого в плане собственной производительности) только увеличиваются, а потому он очень интересен для внешних игроков. Например, Иордания готова запитать электричеством весь юг Сирии, подключив местные города и поселки к собственной энергосистеме. Об этом официально заявил вице-премьер и министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади. Обвинять Россию в том, что она опаздывает к новой экспансии в Сирию, нельзя.Во-первых, потому что Москва ранее неоднократно — полностью игнорируя западные санкции — прорабатывала проекты восстановления сирийских электросетей и станций. Аналогичные планы вынашивала и Саудовская Аравия, но в обоих случаях все уперлось в критический дефицит энергоносителей — нефти и газа. Можно построить современную электростанцию, но какой в этом смысл, если в логистически обоснованной близости нет источников топлива.Во-вторых, Россия в новом региональном политическом раскладе оказалась в заведомо отстающей позиции. Турция для представителей новой власти — давний союзник, а Россия с ними еще недавно воевала. Поэтому дипломатическим чудом можно назвать тот факт, что наши основные военные базы в Сирии сохранились (войска выведены только с северных баз в Манбидже и Кобани, где их присутствие потеряло физический смысл), а российское посольство усиленно охраняют солдаты уже новой власти.Судя по списку политических лидеров, с которыми за последний месяц встретился новый сирийский лидер, включая министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, на западе идет подготовительный процесс к снятию санкций с Дамаска. Это откроет легальный канал для захода в Сирию крупнейших компаний и корпораций, включая энергетических гигантов, благо фронт работы по восстановлению нефте-, газодобычи, прокладке и настройке работы электросетей здесь громадный. И вот когда шлагбаум поднимется, России зевать уже нельзя.
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Сергей Савчук
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg
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Сергей Савчук
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сирия россия сша турция передел переворот башар асад новая власть энергетика
сирия россия сша турция передел переворот башар асад новая власть энергетика
Похоже, что ключевые центры геополитических сил приняли новую реальность, а вместе с ней — и новые власти Сирии. Как сообщил руководитель Главного управления по передаче и распределению электроэнергии Халед Абу Дей в интервью государственному информационному агентству SANA, в страну в ближайшее время прибудут две плавучие электростанции. Платформенные ТЭС предоставят Турция и Катар, в сумме они будут вырабатывать 800 мегаватт электричества, что позволит вдвое увеличить генерацию, на шаг отойдя от вопиющего энергодефицита, в рамках которого населению свет подавали по три часа в сутки.
Это событие наталкивает на целый ряд мыслей, где энергетика сплетается в плотный клубок с геополитическими интригами.
Первое, что обращает на себя внимание, это дуэт стран, предоставляющих Дамаску новые мощности. Катар на этой арене известен не очень широко, а вот Турция уже минимум десять лет ударными темпами развивает именно данное направление — создание плавучих электростанций средней мощности. Основной упор делается на установки, работающие на природном газе. В России успехи турецких машиностроителей известны только узкому кругу посвященных специалистов, но в Средиземноморском регионе турецкие плавучие турбины уже давно и успешно работают в ряде государств, обеспечивая энергией островные анклавы, где физически и экономически не обосновано строительство полноразмерной тепловой электростанции, а тем более АЭС.
Халед Абу Дей не сообщает, когда именно буксиры доволокут плавучие ТЭС к сирийскому берегу, но даже если умозрительно допустить, что это произойдет в горизонте полугода, сразу возникает ряд вопросов.
По той причине, что подобные тепловые станции — товар штучный, их нельзя, как обычный бензиновый генератор, взять со склада и погрузить на баржу. Средний цикл производства такой ТЭС занимает около двух лет. Соответственно, обсуждаемые электростанции либо изъяты из других проектов и контрактов, либо их заложили загодя с четким пониманием целей и временных показателей готовности. Проще говоря, возможно, Анкара заранее готовилась либо очень сильно надеялась на крушение режима Асада, зажатого в жесточайшие тиски экономических и энергетических санкций.
Впрочем, официальная Анкара никогда не скрывала своих устремлений в плане решения курдского вопроса, в том числе на северо-западе Сирии, а Реджеп Эрдоган не так давно прямо обозначил надежду, что в ближайшем будущем отношения с сирийскими провинциями будут столь же теплыми, как и с внутренними регионами Турции. Толковать эти слова можно как угодно.
Второй ключевой момент этой истории — новая власть в Сирии. Дамаск и почти все крупнейшие города сейчас контролируются представителями "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). Именно энергетическая нищета стала одной из базовых причин недовольства правительством Асада и очень слабого отклика со стороны силовых структур и армии при возникновении внешней угрозы. Фактически Турция сейчас работает над закреплением ХТШ в качестве государственной власти и повышением ее популярности в народе. Естественно, не из альтруистических побуждений, а решая попутно свои стратегические задачи.
Чтобы не показаться ангажированным, отметим, что Вашингтон, Брюссель и Нью-Йорк как штаб-квартира ООН полностью проигнорировали поставки объектов критической инфраструктуры в Сирию, хотя санкции в отношении этой страны все еще действуют в полном объеме — и туда запрещено поставлять любые компоненты для строительства, ремонта или модернизации объектов энергетики. Безусловно, вводились они против правящего клана Асадов, но с формальной точки зрения ограничения не сняты и продолжают действовать. И это тоже наталкивает на определенные мысли относительно роли коллективного Запада в свержении Башара Асада и готовящейся легитимизации новой команды в Дамаске.
В настоящий момент Сирия в энергетическом плане представляет собой пустыню с островками разрушенных электростанций, трансформаторных подстанций и прерывистыми трассами линий передачи. При условии, что из Турции и Ливана идет обратный поток беженцев, глубина и емкость сирийского энергорынка (сейчас околонулевого в плане собственной производительности) только увеличиваются, а потому он очень интересен для внешних игроков. Например, Иордания готова запитать электричеством весь юг Сирии, подключив местные города и поселки к собственной энергосистеме. Об этом официально заявил вице-премьер и министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади.
Обвинять Россию в том, что она опаздывает к новой экспансии в Сирию, нельзя.
Во-первых, потому что Москва ранее неоднократно — полностью игнорируя западные санкции — прорабатывала проекты восстановления сирийских электросетей и станций. Аналогичные планы вынашивала и Саудовская Аравия, но в обоих случаях все уперлось в критический дефицит энергоносителей — нефти и газа. Можно построить современную электростанцию, но какой в этом смысл, если в логистически обоснованной близости нет источников топлива.
Во-вторых, Россия в новом региональном политическом раскладе оказалась в заведомо отстающей позиции. Турция для представителей новой власти — давний союзник, а Россия с ними еще недавно воевала. Поэтому дипломатическим чудом можно назвать тот факт, что наши основные военные базы в Сирии сохранились (войска выведены только с северных баз в Манбидже и Кобани, где их присутствие потеряло физический смысл), а российское посольство усиленно охраняют солдаты уже новой власти.
Судя по списку политических лидеров, с которыми за последний месяц встретился новый сирийский лидер, включая министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, на западе идет подготовительный процесс к снятию санкций с Дамаска. Это откроет легальный канал для захода в Сирию крупнейших компаний и корпораций, включая энергетических гигантов, благо фронт работы по восстановлению нефте-, газодобычи, прокладке и настройке работы электросетей здесь громадный. И вот когда шлагбаум поднимется, России зевать уже нельзя.