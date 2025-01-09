https://uz.sputniknews.ru/20250109/uzbekistan-zapret-toplivo-standart-euro-4-47490000.html

В Узбекистане запретят топливо ниже стандарта "Евро-4"

В Узбекистане запретят топливо ниже стандарта "Евро-4"

Sputnik Узбекистан

Запрет предусмотрен госпрограммой на 2025 год.

2025-01-09T17:16+0500

2025-01-09T17:16+0500

2025-01-09T17:16+0500

узбекистан

топливо

бензин

общество

охрана окружающей среды

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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. До конца года в Узбекистане перестанут производить и продавать моторное топливо, экологическая категория которого ниже стандарта "Евро-4". Запрет предусмотрен госпрограммой на 2025 год. Кроме того, предприятиям страны, производящим тепловую и электрическую энергию, теперь нельзя использовать мазут в качестве топлива. Исключение, при согласовании с Кабмином, могут составить аварийные и чрезвычайные ситуации. Также с 1 мая текущего года в Ташкенте и Нукусе, а также в областных центрах страны запретят: Помимо прочего, оттуда в другие регионы должны поэтапно перенести все действующие проекты по перечисленным выше направлениям, а также производства с высоким энергопотреблением.Предложения по передислокации таких предприятий до 1 октября 2025 года в Кабмин должны внести министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с министерством экономики и финансов, министерством инвестиций, промышленности и торговли и местными хокимиятами.

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