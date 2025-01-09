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"Стань зеленым": в Узбекистане снова начнут поощрять любителей ходьбы

"Стань зеленым": в Узбекистане снова начнут поощрять любителей ходьбы

Sputnik Узбекистан

Проект планируют запустить к 1 июня 2025 года.

2025-01-09T16:21+0500

2025-01-09T16:21+0500

2025-01-09T16:21+0500

узбекистан

общество

спорт

здоровье

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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Узбекистане опять планируют поощрять граждан страны, которые проходят 10 тысяч шагов в день, говорится в проекте указа президента РУз о госпрограмме на 2025 год. Ранее, в 2021 году, такая программа существовала и называлась "Здоровый образ жизни". Тогда за 10 тысяч шагов человек получал 3 тысячи сумов. Однако систему закрыли через год. Новый вариант проекта будет носить название "Миллион зеленых семей". Акция призвана популяризировать здоровый образ жизни, в частности, привить населению любовь к пешим прогулкам. Узбекистанцам, проходящим в день 10 тысяч шагов, начнут присваивать статус "Экоактивный гражданин". Тем, кто достигнет более высоких результатов в ходьбе, дадут 10% скидку на госуслуги и потребительские кредиты в банках с госдолей. Если все совершеннолетние члены семьи получат звание "Экоактивный гражданин", то такая семья сможет выиграть авто. Каждый год будут разыгрывать 14 электромобилей.Кроме того, махалли, где "зеленых семей" не менее 50%, смогут побороться за приз в 500 млн сумов. Выигрыш пойдет на строительство детских площадок, зеленых парков и организацию пунктов по сбору мусора. Платформу данного проекта планируют запустить к 1 июня 2025 года.

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