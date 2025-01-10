https://uz.sputniknews.ru/20250110/beznalichnaya-oplata-kak-ekonomyat-passajiry-avtobusov-tashkent-video-47505734.html
Безналичная оплата: как теперь экономят пассажиры автобусов в Ташкенте — видео
Безналичная оплата: как теперь экономят пассажиры автобусов в Ташкенте — видео
Sputnik Узбекистан
Представители профильных ведомств рассказали, как внедрение безналичной оплаты повлияет на работу городского транспорта и какие инновации ожидают жителей Ташкента и туристов.
2025-01-10T18:45+0500
2025-01-10T18:45+0500
2025-01-10T18:45+0500
видео
пресс-центр
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министерство транспорта республики узбекистан
пресс-центр
пресс-конференция
ташкент
общественный транспорт
автобус
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция на тему “Будущее общественного транспорта в Ташкенте: безналичная оплата и ее влияние на город”. Представители Минтранса РУз, АО "Тошшахартрансхизмат" рассказали, как внедрение безналичной оплаты повлияет на работу городского транспорта и какие инновации ожидают жителей столицы и туристов, а также ответили на вопросы журналистов. Исполнительный директор АТТО Даврон Шоёкубов, рассказал о преимуществах новой системы — ее выгодности, удобстве и безопасности, а также о том, как она трансформирует привычный процесс оплаты проезда. Напомним, с 1 января 2025 года в автобусах города больше не принимаются наличные. Полную запись пресс-конференции смотрите по ссылке.
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атто тошшахартрансхизмат минтранс пресс-центр ташкент оплата
атто тошшахартрансхизмат минтранс пресс-центр ташкент оплата
Безналичная оплата: как теперь экономят пассажиры автобусов в Ташкенте — видео
Представители профильных ведомств рассказали, как внедрение безналичной оплаты повлияет на работу городского транспорта и какие инновации ожидают жителей Ташкента и туристов.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция на тему “Будущее общественного транспорта в Ташкенте: безналичная оплата и ее влияние на город”.
Представители Минтранса РУз, АО "Тошшахартрансхизмат" рассказали, как внедрение безналичной оплаты повлияет на работу городского транспорта и какие инновации ожидают жителей столицы и туристов, а также ответили на вопросы журналистов.
Исполнительный директор АТТО Даврон Шоёкубов, рассказал о преимуществах новой системы — ее выгодности, удобстве и безопасности, а также о том, как она трансформирует привычный процесс оплаты проезда.
Напомним, с 1 января 2025 года в автобусах города больше не принимаются наличные. Полную запись пресс-конференции смотрите по ссылке
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