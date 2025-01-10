https://uz.sputniknews.ru/20250110/tramp-zayavil-chto-gotovitsya-k-vstreche-s-putinym-47503416.html
Трамп заявил, что готовится к встрече с Путиным
Трамп заявил, что готовится к встрече с Путиным
Sputnik Узбекистан
В Кремле заявили, что действия по организации контактов Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся, когда Трамп официально вступит в должность президента США. 10.01.2025, Sputnik Узбекистан
2025-01-10T15:11+0500
2025-01-10T15:11+0500
2025-01-10T16:00+0500
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, и стороны ведут подготовку к данной встрече.При этом на вопрос о возможности трехсторонней встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином Трамп ответил, что это будет определено позднее.Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.Сам Трамп ранее заявил, что осведомлен о готовности Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что конкретных планов по поводу контактов Путина и Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со стороны американского политика еще не было.По словам Пескова, Москва приветствует желание избранного президента США Дональда Трампа вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что предварительных условий для переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не требуется, нужно обоюдное желание лидеров вести диалог.По его словам, действия по организации контактов Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся, когда Трамп официально вступит в должность президента США.В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что встреча президентов России и США станет историческим событием, которое может положить конец холодной войне между государствами.При этом, по его мнению, Владимир Зеленский, предчувствуя собственную агонию, может сделать все, чтобы попытаться помешать проведению переговоров между Россией и США, бросив остатки мобилизационных ресурсов и западной техники в бой.
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трамп путин россия сша песков
трамп путин россия сша песков
Трамп заявил, что готовится к встрече с Путиным
15:11 10.01.2025 (обновлено: 16:00 10.01.2025)
В Кремле заявили, что действия по организации контактов Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся, когда Трамп официально вступит в должность президента США.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, и стороны ведут подготовку к данной встрече.
"Он (Путин — прим. ред.) хочет встретиться, и мы занимается организацией", — заявил Трамп журналистам в своей резиденции во Флориде.
При этом на вопрос о возможности трехсторонней встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином Трамп ответил, что это будет определено позднее.
Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
Сам Трамп ранее заявил, что осведомлен о готовности Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что конкретных планов по поводу контактов Путина и Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со стороны американского политика еще не было.
По словам Пескова, Москва приветствует желание избранного президента США Дональда Трампа вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог, мы приветствуем это. Конкретики пока по-прежнему никакой нет", — сказал он журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что предварительных условий для переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не требуется, нужно обоюдное желание лидеров вести диалог.
"Никакие условия для этого не требуются, требуется желание, обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога", — сказал Песков журналистам.
По его словам, действия по организации контактов Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся, когда Трамп официально вступит в должность президента США.
"Исходим из обоюдной готовности к встрече, но, по всей видимости, после того как господин Трамп войдет в овальный кабинет уже будут какие-то движения", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что встреча президентов России и США станет историческим событием, которое может положить конец холодной войне между государствами.
"Встреча двух президентов ядерных держав станет исторической и может положить конец развязанной администрацией Байдена холодной войне между нашими странами", — сказал Шеремет РИА Новости.
При этом, по его мнению, Владимир Зеленский, предчувствуя собственную агонию, может сделать все, чтобы попытаться помешать проведению переговоров между Россией и США, бросив остатки мобилизационных ресурсов и западной техники в бой.
"Пытаясь таким образом улучшить собственные переговорные позиции и создать трудности другим, но это Зеленского уже не спасет и, наоборот, сыграет с ним злую шутку в виде обратной реакции, рассыпающегося фронта, массового дезертирства ВСУ и раздражения западного политикума, с каждым разом убеждающегося в недоговороспособности киевского режима", — сказал депутат.