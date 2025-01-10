https://uz.sputniknews.ru/20250110/tramp-zayavil-chto-gotovitsya-k-vstreche-s-putinym-47503416.html

Трамп заявил, что готовится к встрече с Путиным

Трамп заявил, что готовится к встрече с Путиным

Sputnik Узбекистан

В Кремле заявили, что действия по организации контактов Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся, когда Трамп официально вступит в должность президента США. 10.01.2025, Sputnik Узбекистан

2025-01-10T15:11+0500

2025-01-10T15:11+0500

2025-01-10T16:00+0500

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

флорида

встреча

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/07/39747085_0:175:2860:1784_1920x0_80_0_0_c29a2e8d92f8457c785076227513d55a.jpg

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, и стороны ведут подготовку к данной встрече.При этом на вопрос о возможности трехсторонней встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином Трамп ответил, что это будет определено позднее.Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.Сам Трамп ранее заявил, что осведомлен о готовности Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что конкретных планов по поводу контактов Путина и Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со стороны американского политика еще не было.По словам Пескова, Москва приветствует желание избранного президента США Дональда Трампа вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что предварительных условий для переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не требуется, нужно обоюдное желание лидеров вести диалог.По его словам, действия по организации контактов Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся, когда Трамп официально вступит в должность президента США.В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что встреча президентов России и США станет историческим событием, которое может положить конец холодной войне между государствами.При этом, по его мнению, Владимир Зеленский, предчувствуя собственную агонию, может сделать все, чтобы попытаться помешать проведению переговоров между Россией и США, бросив остатки мобилизационных ресурсов и западной техники в бой.

флорида

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

трамп путин россия сша песков