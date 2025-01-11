https://uz.sputniknews.ru/20250111/gosprogramma-2025-kakie-izmeneniya-ojidayutsya-v-uzbekistane-v-novom-godu-47508665.html

Госпрограмма - 2025: какие изменения ожидаются в Узбекистане в новом году

Госпрограмма - 2025: какие изменения ожидаются в Узбекистане в новом году

Sputnik Узбекистан

Проект Программы включает меры по реализации стратегии "Узбекистан – 2030", запланированные на 2025 год, который объявлен Годом охраны окружающей среды и "зеленой" экономики.

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узбекистан

госпрограмма

экология

социальная поддержка

экономика

внешняя политика

безопасность

проект

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Проект Указа президента о государственной программе на 2025 год вынесен на общественное обсуждение, сообщает правовой портал Norma.В нем определены практические меры, перечень подлежащих разработке проектов нормативно-правовых актов и целевые показатели в разрезе приоритетных направлений Стратегии "Узбекистан – 2030".Проект госпрограммы предусматривает 295 практических мероприятий на 2025 год по 5 приоритетным направлениям, перечень 87 нормативных правовых актов и целевые показатели в разрезе каждого направления.Программа охватывает 5 ключевых направлений:экология – охрана окружающей среды и экономия водных ресурсов;социальная политика – образование, здравоохранение, социальная защита, молодежь;зеленая экономика – обеспечение благосостояния населения за счет устойчивого экономического роста;государственное управление и судебно-правовая сфера – обеспечение верховенства закона, организация управления на службе народа;внешняя политика и безопасность – обеспечение безопасности и миролюбивой политики.В рамках программы определены ключевые приоритеты развития страны в 2025 году:В целях организации качественной и своевременной реализации программы по каждому пункту определены квартальные целевые показатели и ответственные за них исполнители.Новшеством проекта стало введение нового порядка оценки эффективности реформ. Теперь граждане смогут выразить отношение о влиянии каждой инициативы на их жизнь через электронный портал.Зеленый цвет – отличный результат;Желтый – удовлетворительный результат;Красный – результат неудовлетворительный.Проект Указа президента о государственной программе на 2025 год разработан Центром "Стратегия развития" и размещен на интернет-портале Национальной стратегии "Узбекистан-2030".Он будет широко обсуждаться общественностью и экспертами до 22 января 2025 года.

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