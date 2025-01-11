Госпрограмма - 2025: какие изменения ожидаются в Узбекистане в новом году
10:55 11.01.2025 (обновлено: 12:05 11.01.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовГлавная елка Ташкента открыта Ташкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Проект Программы включает меры по реализации стратегии "Узбекистан – 2030", запланированные на 2025 год, который объявлен Годом охраны окружающей среды и "зеленой" экономики.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Проект Указа президента о государственной программе на 2025 год вынесен на общественное обсуждение, сообщает правовой портал Norma.
В нем определены практические меры, перечень подлежащих разработке проектов нормативно-правовых актов и целевые показатели в разрезе приоритетных направлений Стратегии "Узбекистан – 2030".
Проект госпрограммы предусматривает 295 практических мероприятий на 2025 год по 5 приоритетным направлениям, перечень 87 нормативных правовых актов и целевые показатели в разрезе каждого направления.
Программа охватывает 5 ключевых направлений:
экология – охрана окружающей среды и экономия водных ресурсов;
социальная политика – образование, здравоохранение, социальная защита, молодежь;
зеленая экономика – обеспечение благосостояния населения за счет устойчивого экономического роста;
государственное управление и судебно-правовая сфера – обеспечение верховенства закона, организация управления на службе народа;
внешняя политика и безопасность – обеспечение безопасности и миролюбивой политики.
В рамках программы определены ключевые приоритеты развития страны в 2025 году:
улучшение экологического облика махаллей, повышение уровня озеленения улиц, формирование экологически благоприятной и благополучной среды для проживания;
укрепление здоровья населения, создание условий для формирования экологического образа жизни и реализации человеческого потенциала;
бережное отношение и рациональное использование природных ресурсов, обеспечение экологической устойчивости;
охрана, воспроизводство и сохранение для будущего поколения растительного и животного мира;
устойчивое финансирование проектов, направленных на широкое внедрение принципов "зеленой экономики", адаптация экономики к изменению климата;
увеличение доли возобновляемой энергии в энергобалансе республики, включая строительство крупных "зеленых электростанций" на основе ГЧП, расширение сети малых и микрогидроэлектростанций в регионах, стимулирование установки солнечных панелей в домохозяйствах населения;
сокращение "углеродного следа" в экономике путем широкого применения современных энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере;
обеспечение межрегиональной и межотраслевой координации, направленной на экологическую устойчивость.
В целях организации качественной и своевременной реализации программы по каждому пункту определены квартальные целевые показатели и ответственные за них исполнители.
Новшеством проекта стало введение нового порядка оценки эффективности реформ. Теперь граждане смогут выразить отношение о влиянии каждой инициативы на их жизнь через электронный портал.
Зеленый цвет – отличный результат;
Желтый – удовлетворительный результат;
Красный – результат неудовлетворительный.
Проект Указа президента о государственной программе на 2025 год разработан Центром "Стратегия развития" и размещен на интернет-портале Национальной стратегии "Узбекистан-2030".
Он будет широко обсуждаться общественностью и экспертами до 22 января 2025 года.