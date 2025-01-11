https://uz.sputniknews.ru/20250111/shavkat-mirziyoev-posetit-oae-tsel-vizita-47508419.html

Шавкат Мирзиёев посетит ОАЭ – цель визита

Шавкат Мирзиёев посетит ОАЭ – цель визита

Sputnik Узбекистан

Программой пребывания предусматривается проведение встреч и мероприятий в городах Абу-Даби и Дубае.

2025-01-11T09:45+0500

2025-01-11T09:45+0500

2025-01-11T09:48+0500

шавкат мирзиёев

оаэ

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инвестиции

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13-16 января посетит эту страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Программой пребывания предусматривается проведение встреч и мероприятий в городах Абу-Даби и Дубае.В столице Эмиратов глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, встретится с руководителями ведущих государственных организаций, компаний и банков страны, а также примет участие в работе международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".В городе Дубае намечена встреча с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.Будут также рассмотрены актуальные аспекты международной и региональной политики.По итогам переговоров на высшем уровне ожидается принятие солидного пакета соглашений, направленных на дальнейшее развитие полномасштабного сотрудничестве двух государств.

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