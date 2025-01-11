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https://uz.sputniknews.ru/20250111/shavkat-mirziyoev-posetit-oae-tsel-vizita-47508419.html
Шавкат Мирзиёев посетит ОАЭ – цель визита
Шавкат Мирзиёев посетит ОАЭ – цель визита
Sputnik Узбекистан
Программой пребывания предусматривается проведение встреч и мероприятий в городах Абу-Даби и Дубае.
2025-01-11T09:45+0500
2025-01-11T09:48+0500
шавкат мирзиёев
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саммит
визит
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13-16 января посетит эту страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Программой пребывания предусматривается проведение встреч и мероприятий в городах Абу-Даби и Дубае.В столице Эмиратов глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, встретится с руководителями ведущих государственных организаций, компаний и банков страны, а также примет участие в работе международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".В городе Дубае намечена встреча с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.Будут также рассмотрены актуальные аспекты международной и региональной политики.По итогам переговоров на высшем уровне ожидается принятие солидного пакета соглашений, направленных на дальнейшее развитие полномасштабного сотрудничестве двух государств.
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оаэ мирзиёев визит дубай переговоры саммит туризм искусственный интеллект инновации инвестиции энергетика
оаэ мирзиёев визит дубай переговоры саммит туризм искусственный интеллект инновации инвестиции энергетика

Шавкат Мирзиёев посетит ОАЭ – цель визита

09:45 11.01.2025 (обновлено: 09:48 11.01.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев знакомится с проектами по строительству и благоустройству Нового Ташкента
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев знакомится с проектами по строительству и благоустройству Нового Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Программой пребывания предусматривается проведение встреч и мероприятий в городах Абу-Даби и Дубае.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13-16 января посетит эту страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Программой пребывания предусматривается проведение встреч и мероприятий в городах Абу-Даби и Дубае.
В столице Эмиратов глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, встретится с руководителями ведущих государственных организаций, компаний и банков страны, а также примет участие в работе международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".
В городе Дубае намечена встреча с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

"В повестку дня визита вошли вопросы дальнейшего углубления узбекско-эмиратских отношений дружбы и многопланового партнерства, расширения практического взаимодействия в таких приоритетных направлениях, как инвестиции, "зеленая" энергетика, инфраструктура, цифровизация, искусственный интеллект, инновационное развитие, туризм и многие другие. Особое внимание будет уделено активизации культурно-гуманитарного обмена", – сообщили в пресс-службе.

Будут также рассмотрены актуальные аспекты международной и региональной политики.
По итогам переговоров на высшем уровне ожидается принятие солидного пакета соглашений, направленных на дальнейшее развитие полномасштабного сотрудничестве двух государств.
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