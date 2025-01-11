Узбекистан и Россия укрепляют сотрудничество в области рыбоводства
14:26 11.01.2025 (обновлено: 15:11 11.01.2025)
© Sputnik / Егор Еремов/
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Обсуждены перспективы дальнейшего развития и укрепления сотрудничества в сфере рыболовства между Узбекистаном и Россией.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Правительство Российской Федерации выделит Узбекистану квоты на вылов 20 тысяч тонн минтая и 5 тысяч тонн сельди в особой экономической зоне РФ – Дальневосточном бассейне в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.
Заместитель министра сельского хозяйства республики Узбекистан Кахрамон Юлдашев провел переговоры посредством видеоконференции с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации Андреем Яковлевым.
Участники онлайн-встречи обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере рыбного хозяйства между Узбекистаном и Россией.
Участники онлайн-встречи обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере рыбного хозяйства между Узбекистаном и Россией.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства УзбекистанаВНИРО и НИИ рыбоводства подписали меморандум о сотрудничестве.
ВНИРО и НИИ рыбоводства подписали меморандум о сотрудничестве.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана
Стороны проинформировали друг друга о перспективах развития рыбного хозяйства в двустороннем сотрудничестве и работе по совершенствованию системы управления рыбохозяйственной отраслью.
Было подчеркнуто, что повышение эффективности рыбоводства и рыболовных организаций, расширение производственных мощностей по переработке рыбной продукции, рациональное использование естественных и искусственных водоемов, внедрение современных методов и интенсивных технологий рыбоводства приносят положительные результаты.
В ходе переговоров достигнута договоренность о выделении правительством Российской Федерации квоты на вылов 20 тысяч тонн минтая и 5 тысяч тонн сельди для Узбекистана в Дальневосточном бассейне в 2025 году.
Также подписан итоговый Протокол 1-й сессии Совместной комиссии по вопросам рыболовства между Узбекистаном и Россией.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства УзбекистанаВНИРО и НИИ рыбоводства подписали меморандум о сотрудничестве.
ВНИРО и НИИ рыбоводства подписали меморандум о сотрудничестве.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана
По итогам встречи стороны договорились развивать научно-техническое сотрудничество и совместные исследования в сфере рыболовства и аквакультуры, разрабатывать и реализовывать научно-технические, практические программы и проекты, повышать квалификацию кадров для отрасли рыбного хозяйства, а также направлять специалистов для обмена опытом.