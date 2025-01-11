Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250111/uzbekistan-rossiya-budut-sotrudnichat-v-oblasti-rybovodstva-memorandum-47511202.html
Узбекистан и Россия укрепляют сотрудничество в области рыбоводства
Узбекистан и Россия укрепляют сотрудничество в области рыбоводства
Sputnik Узбекистан
Обсуждены перспективы дальнейшего развития и укрепления сотрудничества в сфере рыболовства между Узбекистаном и Россией.
2025-01-11T14:26+0500
2025-01-11T15:11+0500
россия
узбекистан
сельское хозяйство
рыбоводство
меморандум
протокол
сотрудничество
минсельхоз узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/11/42082144_0:66:2290:1354_1920x0_80_0_0_6c15fde1c220b522f048d2fd4043fd81.jpg
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Правительство Российской Федерации выделит Узбекистану квоты на вылов 20 тысяч тонн минтая и 5 тысяч тонн сельди в особой экономической зоне РФ – Дальневосточном бассейне в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.Заместитель министра сельского хозяйства республики Узбекистан Кахрамон Юлдашев провел переговоры посредством видеоконференции с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации Андреем Яковлевым. Участники онлайн-встречи обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере рыбного хозяйства между Узбекистаном и Россией.Стороны проинформировали друг друга о перспективах развития рыбного хозяйства в двустороннем сотрудничестве и работе по совершенствованию системы управления рыбохозяйственной отраслью. Было подчеркнуто, что повышение эффективности рыбоводства и рыболовных организаций, расширение производственных мощностей по переработке рыбной продукции, рациональное использование естественных и искусственных водоемов, внедрение современных методов и интенсивных технологий рыбоводства приносят положительные результаты.В ходе переговоров достигнута договоренность о выделении правительством Российской Федерации квоты на вылов 20 тысяч тонн минтая и 5 тысяч тонн сельди для Узбекистана в Дальневосточном бассейне в 2025 году.Также подписан итоговый Протокол 1-й сессии Совместной комиссии по вопросам рыболовства между Узбекистаном и Россией.По итогам встречи стороны договорились развивать научно-техническое сотрудничество и совместные исследования в сфере рыболовства и аквакультуры, разрабатывать и реализовывать научно-технические, практические программы и проекты, повышать квалификацию кадров для отрасли рыбного хозяйства, а также направлять специалистов для обмена опытом.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/11/42082144_78:0:2213:1601_1920x0_80_0_0_5ebaef371c4370fc47bea974a0455d15.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия рыбоводство протокол сельдь минтай
узбекистан россия рыбоводство протокол сельдь минтай

Узбекистан и Россия укрепляют сотрудничество в области рыбоводства

14:26 11.01.2025 (обновлено: 15:11 11.01.2025)
© Sputnik / Егор Еремов / Перейти в фотобанкОтлов рыбы в рыбном хозяйстве "Волма"
Отлов рыбы в рыбном хозяйстве Волма - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2025
© Sputnik / Егор Еремов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Обсуждены перспективы дальнейшего развития и укрепления сотрудничества в сфере рыболовства между Узбекистаном и Россией.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Правительство Российской Федерации выделит Узбекистану квоты на вылов 20 тысяч тонн минтая и 5 тысяч тонн сельди в особой экономической зоне РФ – Дальневосточном бассейне в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.
Заместитель министра сельского хозяйства республики Узбекистан Кахрамон Юлдашев провел переговоры посредством видеоконференции с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации Андреем Яковлевым.

Участники онлайн-встречи обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере рыбного хозяйства между Узбекистаном и Россией.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства УзбекистанаВНИРО и НИИ рыбоводства подписали меморандум о сотрудничестве.
ВНИРО и НИИ рыбоводства подписали меморандум о сотрудничестве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2025
ВНИРО и НИИ рыбоводства подписали меморандум о сотрудничестве.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана
Стороны проинформировали друг друга о перспективах развития рыбного хозяйства в двустороннем сотрудничестве и работе по совершенствованию системы управления рыбохозяйственной отраслью.
Было подчеркнуто, что повышение эффективности рыбоводства и рыболовных организаций, расширение производственных мощностей по переработке рыбной продукции, рациональное использование естественных и искусственных водоемов, внедрение современных методов и интенсивных технологий рыбоводства приносят положительные результаты.
В ходе переговоров достигнута договоренность о выделении правительством Российской Федерации квоты на вылов 20 тысяч тонн минтая и 5 тысяч тонн сельди для Узбекистана в Дальневосточном бассейне в 2025 году.
Также подписан итоговый Протокол 1-й сессии Совместной комиссии по вопросам рыболовства между Узбекистаном и Россией.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства УзбекистанаВНИРО и НИИ рыбоводства подписали меморандум о сотрудничестве.
ВНИРО и НИИ рыбоводства подписали меморандум о сотрудничестве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2025
ВНИРО и НИИ рыбоводства подписали меморандум о сотрудничестве.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана
По итогам встречи стороны договорились развивать научно-техническое сотрудничество и совместные исследования в сфере рыболовства и аквакультуры, разрабатывать и реализовывать научно-технические, практические программы и проекты, повышать квалификацию кадров для отрасли рыбного хозяйства, а также направлять специалистов для обмена опытом.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0