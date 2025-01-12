https://uz.sputniknews.ru/20250112/amerika-gorit-v-ogne-tscheslaviya-alchnosti-i-litsemeriya-47518387.html

Америка горит в огне тщеславия, алчности и лицемерия

Америка горит в огне тщеславия, алчности и лицемерия

Sputnik Узбекистан

Калифорнийские пожарные не в состоянии справиться с пожарами — они не могут их ни локализовать, ни тем более потушить. Пылает один из самых дорогих районов... 12.01.2025, Sputnik Узбекистан

2025-01-12T14:35+0500

2025-01-12T14:35+0500

2025-01-12T14:35+0500

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Калифорнийские пожарные не в состоянии справиться с пожарами — они не могут их ни локализовать, ни тем более потушить. Пылает один из самых дорогих районов Лос-Анджелеса. Пламя сожрало уже многие тысячи особняков — стоимостью каждый в десятки миллионов долларов. Сгорают привилегированные школы, неимоверно дорогие клиники и не менее дорогие магазины. Несколько сот тысяч человек принудительно эвакуированы, остальным полностью отрублено газо-, водо- и электроснабжение. Не работает мобильная, да и любая другая связь. Мародеры рыщут, чем бы поживиться на пепелище. Законы не действуют. Правила — тем более. Дикий Запад вернулся к прежним, более свойственным ему нравам, чем навязанная политкорректность. Именно поэтому число заживо сгоревших называется нехотя и с оговорками "к настоящему моменту известно". То, что список жертв не окончателен (пока там значатся 11 человек), всем понятно и без этих выкрутасов. Об этом пишет колумнист РИА Новости.Случилось для Америки немыслимое: деньги — и даже скандально огромные деньги, благополучие и богатство перестали быть охранной грамотой перед лицом крупнейшей природной катастрофы. Но — и это уже другая сторона происходящего — параллельно выяснилось, что, кроме как швыряться бессмысленными миллиардами, американцы больше ничего не умеют. У них нет ни бесстрашия, ни отваги, ни сплоченности, ни навыков взаимопомощи, ни сострадания.История паралитика, который убегал от пожара по автотрассе на инвалидной электроколяске (он так ехал час, пока не добрался до заправки и ближайшего мотеля), — иллюстрация для тех, кто до сих пор верит в "американскую взаимовыручку".В огне лос-анджелесских пожаров сгорают не только люди, их питомцы, их имущество. Сейчас жарким огнем горит американская мечта о том, как эта страна намеревалась стать снова великой. Потому что написать на кепочках и футболках ни к чему не обязывающий красочный лозунг — это одно. А совершать поступки — совершенно другое. "Намеревающаяся стать снова великой" Америка, ее триста с лишним миллионов населения, ее аж два президента — приходящий и уходящий — не в состоянии справиться с пожарами, да и просто даже локализовать очаги возгорания. Потому что у такой Америки совокупно и индивидуально нет для этого ничего: ни людских резервов, ни техники, ни способности планировать. Воды — любой, хоть пресной, хоть соленой (пусть и океан под боком), — тоже нет. Нет и возможности организованно эвакуировать людей из зон бедствия, да и даже просто им помочь.Момент истины для американцев наступил не тогда и не так, как им вливала в уши их пресса, не у машин для голосования в начале ноября прошлого года. А в середине января этого года. Перед лицом опасности, которая угрожает жизням их соотечественников и их собственному имуществу, американцы оказались удивительно трусливыми и столь же безучастными.Выражение лица Бена Аффлека, богача, кинозвезды и оскароносца, отрешенно наблюдающего за происходящим, сидя за рулем моднейшего джипа, — вместо любого действия. Любого поступка. Любого решения.Отступничество от обещаний — главный американский политический тренд последних дней. Губернатор Калифорнии Ньюсом делает вид, что не в курсе полной катастрофы с обеспечением безопасной жизни его собственных избирателей. В крупнейшем городе подведомственного ему штата пожарной охраной заведуют те, кто живет исключительно ЛГБТ*-повесточкой, а их не менее политически ангажированные коллеги намеренно осушают резервуары с водой в период засухи. Сам же губернатор печется о "биоразнообразии", защищая рыбку корюшку, а пресса — та самая, сверхдемократичная, ни разу неподцензурная и суперсвободная — превозносит и тех, и других, и третьих. Она, эта пресса, во всем обвиняет порывы ветра и жаркую погоду. Факторы — пушинка к пушинке — складываются в комфортную картину "изменений климата". Ответ универсален для любого катаклизма — природного ли, техногенного или рукотворного.Сами американцы, такие богатые, такие упакованные во все красивое и модное, с их жилищами, набитыми разнообразной и по последнему писку бытовой техникой, и да, такие свободные, "ни разу не рабы", боятся вслух пикнуть хоть что-то поперек этого мейнстрима.Вот, собственно, те, кто пытается нам угрожать. И кто нас мечтает победить стратегически. Да и тактически тоже. Вот те, кто годами писал, говорил, вещал о нас ложь. Кто десятилетиями на нас клеветал, называя "агрессорами", "рабами", "врагами демократии". Вот те, кто против нас вводил санкции и рестрикции. Те, кто подрывал основы нашего государства, вне зависимости от того, как оно называлось и какая экономическая формация в нем существовала. Вот те, кто считал, что мы "должны знать свое место", кто нас сознательно выводил за пределы геополитической карты мира, стараясь и маргинализовать, и демонизировать.Эти люди считали и считают, что дикари не они — не умеющие тушить лесные пожары и не готовые в принципе смыкать ряды перед общей бедой, не оказывающие никакой помощи даже самым слабым и уязвимым, — а мы.Нам, собственно, на их позицию уже давно наплевать.Но вот они точно сейчас, в прямом эфире, показали всю свою трусость, всю бесконечную неспособность сделать хоть что-то, чтобы помочь пострадавшим, устраивая вместо этого неприличные перебранки в соцсетях, демократичнейше дискутируя, чем тушить пожары (песком или водой), вместо того чтобы навалиться всем миром и помочь погорельцам.Символ сегодняшней Америки — не победительный голливудский супергерой с внешностью Бена Аффлека, а пожарные-женщины, взятые на работу благодаря соответствующей гендерной квоте и тушащие многомиллионные особняки, наливая остатки воды из бытового водопровода в свои дамские сумки.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

калифорния

лос-анджелес

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Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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