https://uz.sputniknews.ru/20250112/lukashenko-popravki-dogovor-eaeu-47520668.html

Лукашенко одобрил проект изменений в Договор о ЕАЭС

Лукашенко одобрил проект изменений в Договор о ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Беларусь с 1 января 2025-го в третий раз приняла председательство в органах Евразийского экономического союза

2025-01-12T18:10+0500

2025-01-12T18:10+0500

2025-01-12T18:10+0500

беларусь

александр лукашенко

поправки

договор

еаэс

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, сообщает пресс-служба главы республики.Как отмечается, документ одобрен как основа для проведения переговоров.Изменения касаются вопросов таможенного регулирования, торговли, конкуренции, госзакупок, энергетики, транспортного контроля, технических регламентов.Беларусь с 1 января 2025 года в третий раз приняла председательство в органах Евразийского экономического союза.

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