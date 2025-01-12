https://uz.sputniknews.ru/20250112/lukashenko-popravki-dogovor-eaeu-47520668.html
Лукашенко одобрил проект изменений в Договор о ЕАЭС
Лукашенко одобрил проект изменений в Договор о ЕАЭС
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Беларусь с 1 января 2025-го в третий раз приняла председательство в органах Евразийского экономического союза
2025-01-12T18:10+0500
2025-01-12T18:10+0500
2025-01-12T18:10+0500
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александр лукашенко
поправки
договор
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, сообщает пресс-служба главы республики.Как отмечается, документ одобрен как основа для проведения переговоров.Изменения касаются вопросов таможенного регулирования, торговли, конкуренции, госзакупок, энергетики, транспортного контроля, технических регламентов.Беларусь с 1 января 2025 года в третий раз приняла председательство в органах Евразийского экономического союза.
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лукашенко поправки договор еаэс
лукашенко поправки договор еаэс
Лукашенко одобрил проект изменений в Договор о ЕАЭС
Беларусь с 1 января 2025-го в третий раз приняла председательство в органах Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik
. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, сообщает
пресс-служба главы республики.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Соответствующий указ "О проекте международного договора" глава государства подписал 11 января", — говорится в сообщении.
Как отмечается, документ одобрен как основа для проведения переговоров.
"Подготовка проекта протокола обусловлена необходимостью актуализации договора о ЕАЭС с учетом правоприменительной практики", — пояснили в пресс-службе.
Изменения касаются вопросов таможенного регулирования, торговли, конкуренции, госзакупок, энергетики, транспортного контроля, технических регламентов.
Беларусь с 1 января 2025 года в третий раз приняла председательство в органах Евразийского экономического союза.