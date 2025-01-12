https://uz.sputniknews.ru/20250112/mid-rf-reaktsiya-sanktsii-ssha-energetika-47517709.html

Враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции — МИД РФ о новых санкциях США

Враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции — МИД РФ о новых санкциях США

Sputnik Узбекистан

Речь идет о новых ограничительных мерах против энергетического сектора в целом и ряда крупных компаний, включая персональные санкции в отношении их руководства, а также официальных лиц Минэнерго России

2025-01-12T13:20+0500

2025-01-12T13:20+0500

2025-01-12T13:20+0500

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции, говорится в заявлении МИД России о новых санкциях США.В нем указано, что решение нынешней администрации США ввести новые ограничительные меры против российского энергетического сектора в целом и ряда крупных компаний, включая персональные санкции в отношении их руководства, а также официальных лиц министерства энергетики РФ — это попытка нанести хоть какой-то ущерб российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков накануне завершения бесславного пребывания у власти президента Джо Байдена.В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что на фоне провала сделанной Вашингтоном ставки на "стратегическое поражение Москвы" и санкционный прессинг, призванный подорвать российскую экономику, которая, вопреки беспрецедентному внешнему давлению, не только выстояла, но и продолжает развиваться, цель потуг уходящей команды в Белом доме — максимально затруднить или сделать невозможными любые двусторонние экономические связи, в том числе для американского бизнеса.При этом, в жертву приносятся интересы как европейских союзников США, принуждаемых переключаться на более дорогие и неустойчивые американские поставки, так и собственного населения, страдающего сейчас от последствий масштабных пожаров в Калифорнии, чье мнение в отношении повышения цен на топливо, имевшее значение перед ноябрьскими президентскими выборами, когда российские нефтепродукты закупались через посредников, уже можно игнорировать.Соответственно, будущему президенту, который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается "выжженная земля" — в прямом и переносном смысле, указали в МИД РФ.В нем отмечается, что продолжится реализация крупных российских проектов по добыче нефти и газа, а также импортозамещению, оказанию нефтесервисных услуг и строительству АЭС в третьих странах.“Несмотря на конвульсии в Белом доме и происки русофобского лобби на Западе, пытающегося втянуть мировую энергетику в развязанную США "гибридную войну" против России, наша страна была и остается ключевым и надежным игроком на глобальном топливном рынке”, — резюмировали в российском МИДе؅.

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