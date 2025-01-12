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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20250112/nutritsiolog-kak-skinut-novogodnie-kilogrammy-47518856.html
Нутрициолог: Как скинуть "новогодние" килограммы
Нутрициолог: Как скинуть "новогодние" килограммы
Sputnik Узбекистан
Специалист рассказала о простом способе избавиться от последствий новогодних излишеств
2025-01-12T22:06+0500
2025-01-12T22:06+0500
это интересно
мнение эксперта
диета
правильное питание
здоровье
лишний вес
новый год
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После новогодних праздников весы часто показывают грустные результаты. Чтобы снова почувствовать себя легко, нужно пересмотреть ежедневный рацион, объяснила радио Sputnik нутрициолог Виктория Толстоносова.Также, по словам нутрициолога имеет смысл пересмотреть режим питания.Кроме того, она напомнила, как важно вернуться к регулярным тренировкам или физической активности."Спорт и физическая активность не только помогут уйти от лишних калорий, но и улучшат настроение и общее самочувствие. Помните, что важно быть терпеливым и постепенно возвращаться к здоровым привычкам, чтобы избежать стресса и добиться устойчивых результатов", — резюмировала Толстоносова.
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нутрицилог новый год лишние килограммы
нутрицилог новый год лишние килограммы

Нутрициолог: Как скинуть "новогодние" килограммы

22:06 12.01.2025
© Unsplash/i yunmaiИзмерение веса.
Измерение веса. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2025
© Unsplash/i yunmai
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Специалист рассказала о простом способе избавиться от последствий новогодних излишеств.
После новогодних праздников весы часто показывают грустные результаты. Чтобы снова почувствовать себя легко, нужно пересмотреть ежедневный рацион, объяснила радио Sputnik нутрициолог Виктория Толстоносова.
"Исключите из рациона сладкое, копчености, фастфуд. Ограничьте соленые и острые продукты. Отдайте предпочтение нежирным видам мяса, птицы, рыбы. Увеличьте потребления воды — это очистит организм от шлаков и токсинов. Увеличьте потребление свежих фруктов, овощей и зелени. Они помогут насытить организм полезными витаминами и минералами", — советует она.
Также, по словам нутрициолога имеет смысл пересмотреть режим питания.
"Не пропускайте завтраки, а ужин не должен быть поздним, желательно за три часа до сна не садиться за стол. Старайтесь контролировать размер порций, чтобы не переедать. Для начала разбейте тот же объем еды на четыре−пять приемов пищи. Придерживайтесь принципа "меньше, но чаще". Заведите дневник питания, в котором будете отмечать все, что употребляете. Это поможет вам контролировать процесс восстановления здорового режима питания", — уточнила эксперт.
Кроме того, она напомнила, как важно вернуться к регулярным тренировкам или физической активности.
"Спорт и физическая активность не только помогут уйти от лишних калорий, но и улучшат настроение и общее самочувствие. Помните, что важно быть терпеливым и постепенно возвращаться к здоровым привычкам, чтобы избежать стресса и добиться устойчивых результатов", — резюмировала Толстоносова.
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