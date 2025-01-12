https://uz.sputniknews.ru/20250112/nutritsiolog-kak-skinut-novogodnie-kilogrammy-47518856.html

Нутрициолог: Как скинуть "новогодние" килограммы

Нутрициолог: Как скинуть "новогодние" килограммы

Sputnik Узбекистан

Специалист рассказала о простом способе избавиться от последствий новогодних излишеств

2025-01-12T22:06+0500

2025-01-12T22:06+0500

2025-01-12T22:06+0500

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После новогодних праздников весы часто показывают грустные результаты. Чтобы снова почувствовать себя легко, нужно пересмотреть ежедневный рацион, объяснила радио Sputnik нутрициолог Виктория Толстоносова.Также, по словам нутрициолога имеет смысл пересмотреть режим питания.Кроме того, она напомнила, как важно вернуться к регулярным тренировкам или физической активности."Спорт и физическая активность не только помогут уйти от лишних калорий, но и улучшат настроение и общее самочувствие. Помните, что важно быть терпеливым и постепенно возвращаться к здоровым привычкам, чтобы избежать стресса и добиться устойчивых результатов", — резюмировала Толстоносова.

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