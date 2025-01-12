https://uz.sputniknews.ru/20250112/rossiyskiy-shturmovik-rasskazal-kak-balet-pomogaet-v-boyu-47517369.html

СВО: российский штурмовик рассказал, как балет помогает в бою

СВО: российский штурмовик рассказал, как балет помогает в бою

Sputnik Узбекистан

На "гражданке" боец группировки "Центр" является артистом балета первой категории в государственном ансамбле песни и танца "Чалдоны"

2025-01-12T17:05+0500

2025-01-12T17:05+0500

2025-01-12T17:05+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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боец

безопасность

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Штурмовик группировки "Центр" рассказал, как балетные навыки помогают ему выполнять боевые задачи в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.По его словам, танцевальный опыт позволяет быстро анализировать ситуации и принимать решения.Он добавил, что физподготовка, полученная благодаря ежедневным четырехчасовым балетным тренировкам, дает ему значительные преимущества. Хорошо развитые суставы и связки, а также общая физическая форма повышают эффективность на поле боя. Кроме того, занятия балетом развивают внутреннюю силу и решительность, что необходимо в сложных ситуациях.Василий начал свою карьеру как артист балета второй категории, позже стал тренировать детей. Педагогические навыки помогают ему в работе с личным составом. В настоящее время он является артистом балета первой категории в государственном ансамбле песни и танца "Чалдоны", но решил добровольно участвовать в СВО.

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