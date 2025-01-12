https://uz.sputniknews.ru/20250112/rossiyskiy-shturmovik-rasskazal-kak-balet-pomogaet-v-boyu-47517369.html
СВО: российский штурмовик рассказал, как балет помогает в бою
СВО: российский штурмовик рассказал, как балет помогает в бою
Sputnik Узбекистан
На "гражданке" боец группировки "Центр" является артистом балета первой категории в государственном ансамбле песни и танца "Чалдоны"
2025-01-12T17:05+0500
2025-01-12T17:05+0500
2025-01-12T17:05+0500
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Штурмовик группировки "Центр" рассказал, как балетные навыки помогают ему выполнять боевые задачи в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.По его словам, танцевальный опыт позволяет быстро анализировать ситуации и принимать решения.Он добавил, что физподготовка, полученная благодаря ежедневным четырехчасовым балетным тренировкам, дает ему значительные преимущества. Хорошо развитые суставы и связки, а также общая физическая форма повышают эффективность на поле боя. Кроме того, занятия балетом развивают внутреннюю силу и решительность, что необходимо в сложных ситуациях.Василий начал свою карьеру как артист балета второй категории, позже стал тренировать детей. Педагогические навыки помогают ему в работе с личным составом. В настоящее время он является артистом балета первой категории в государственном ансамбле песни и танца "Чалдоны", но решил добровольно участвовать в СВО.
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MIA „Rossiya Segodnya“
сво балет помощь бой
СВО: российский штурмовик рассказал, как балет помогает в бою
На "гражданке" боец группировки "Центр" является артистом балета первой категории в государственном ансамбле песни и танца "Чалдоны".
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik.
Штурмовик группировки "Центр" рассказал, как балетные навыки помогают ему выполнять боевые задачи в зоне спецоперации, сообщает
РИА Новости.
По его словам, танцевальный опыт позволяет быстро анализировать ситуации и принимать решения.
"Задача в балете — это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это очень сильно здесь помогает", — пояснил замкомандира взвода 1-го отделения штурмовой роты 3-го батальона 74-й бригады 41-й армии Василий Бураков.
Он добавил, что физподготовка, полученная благодаря ежедневным четырехчасовым балетным тренировкам, дает ему значительные преимущества. Хорошо развитые суставы и связки, а также общая физическая форма повышают эффективность на поле боя. Кроме того, занятия балетом развивают внутреннюю силу и решительность, что необходимо в сложных ситуациях.
Василий начал свою карьеру как артист балета второй категории, позже стал тренировать детей. Педагогические навыки помогают ему в работе с личным составом. В настоящее время он является артистом балета первой категории в государственном ансамбле песни и танца "Чалдоны", но решил добровольно участвовать в СВО.