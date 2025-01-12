Узбекистан планирует вдвое увеличить объем международных грузоперевозок
© Sputnik / Виктор Толочко/
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Президент поручил нарастить грузопотоки из-за рубежа через внедрение электронной системы очереди, сокращение времени прохождения границы до 20 минут, а также онлайн-мониторинг транспортных средств.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Узбекистан планирует вдвое увеличить объем международных грузоперевозок и довести экспорт транспортных услуг до $3 млрд. Это определено в презентации по мерам дальнейшего развития транспортно-логистической системы, представленной Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОпределены задачи в сфере транспорта
Определены задачи в сфере транспорта
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, за последние семь лет благодаря поддержке отечественных перевозчиков их парк увеличился в 7 раз, количество грузового автотранспорта достигло 26 тыс. Их доля в международных перевозках выросла с 35 до 60%.
Однако текущая геополитическая обстановка в мире создает трудности в данной сфере. Сроки доставки грузов в западном направлении увеличились вдвое, а затраты возросли в 1,5 раза. Отдельные пункты пропуска на границах стран Европы закрыты, в других образовались долгие очереди.
В связи с этим, необходимо принять меры по упрощению и облегчению транзитных грузоперевозок через страны, расположенные вдоль альтернативных маршрутов к международным и региональным рынкам, сокращения или отмены на взаимной основе сборов, взимаемых на границе.
В Узбекистане основную часть экспедиторских услуг, которые связывают грузоотправителей и перевозчиков, предоставляют зарубежные компании. Для поддержки отечественных экспедиторов отныне не будут взимать налог на добавленную стоимость с их услуг в сфере международных перевозок. В результате появится возможность увеличить долю местных компаний в этом секторе до 45-50%.
“Поставлена задача посредством этих мер вдвое увеличить объем международных грузоперевозок и довести экспорт транспортных услуг до 3 миллиардов долларов”, — говорится в сообщении.
Не менее важно нарастить объем транзитных перевозок через территорию Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОпределены задачи в сфере транспорта
Определены задачи в сфере транспорта
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Ответственным ведомствам поручено нарастить грузопотоки из-за рубежа через внедрение электронной системы очереди, сокращение времени прохождения границы до 20 минут, а также внедрение онлайн-мониторинга транспортных средств”, — говорится в сообщении.
Обсудили и услуги нелинейного такси. Два года назад физическим лицам было временно разрешили работать в такси в статусе самозанятых. В результате число таксистов выросло в 6 раз, достигнув 457 тыс. Решено, что отныне такой порядок будет действовать постоянно.
Кроме того, в стране сформировался рынок удобных информационных сервисов для поиска пассажиров такси. В настоящее время работает 151 компания-агрегатор, число таких компаний продолжает расти.
В связи с этим глава республики поставил задачу урегулировать деятельность агрегаторов и четко определить их обязательства перед государством, водителями и пассажирами.