https://uz.sputniknews.ru/20250113/inostrantsy-postupleniye-vuzy-rossiya-ekzamen-russkiy-yazyk-47529077.html

Иностранцы при поступлении в вузы РФ будут сдавать единый экзамен по русскому языку

Иностранцы при поступлении в вузы РФ будут сдавать единый экзамен по русскому языку

Sputnik Узбекистан

Этот вопрос прорабатывает Минобрнауки по поручению президента РФ. Основой для экзамена станет существующий шестиуровневый тест по русскому языку как иностранному

2025-01-13T18:30+0500

2025-01-13T18:30+0500

2025-01-13T18:30+0500

общество

россия

высшее образование

абитуриенты

иностранцы

тестирование

русский язык

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы, разработают единое тестирование по русскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.В министерстве уточнили, что ТРКИ разработали ведущие российские университеты для оценки степени владения языком по уровням: от элементарного (А1) до наиболее продвинутого (С2)."Иностранцы, не владеющие русским языком, при поступлении в российские университеты на протяжении года перед освоением образовательной программы должны обучаться на подготовительном факультете", — добавили в министерстве.

россия

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2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, россия, высшее образование, абитуриенты, иностранцы, тестирование, русский язык