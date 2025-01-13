https://uz.sputniknews.ru/20250113/inostrantsy-postupleniye-vuzy-rossiya-ekzamen-russkiy-yazyk-47529077.html
Иностранцы при поступлении в вузы РФ будут сдавать единый экзамен по русскому языку
Иностранцы при поступлении в вузы РФ будут сдавать единый экзамен по русскому языку
Sputnik Узбекистан
Этот вопрос прорабатывает Минобрнауки по поручению президента РФ. Основой для экзамена станет существующий шестиуровневый тест по русскому языку как иностранному
2025-01-13T18:30+0500
2025-01-13T18:30+0500
2025-01-13T18:30+0500
общество
россия
высшее образование
абитуриенты
иностранцы
тестирование
русский язык
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы, разработают единое тестирование по русскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.В министерстве уточнили, что ТРКИ разработали ведущие российские университеты для оценки степени владения языком по уровням: от элементарного (А1) до наиболее продвинутого (С2)."Иностранцы, не владеющие русским языком, при поступлении в российские университеты на протяжении года перед освоением образовательной программы должны обучаться на подготовительном факультете", — добавили в министерстве.
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
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MIA „Rossiya Segodnya“
общество, россия, высшее образование, абитуриенты, иностранцы, тестирование, русский язык
общество, россия, высшее образование, абитуриенты, иностранцы, тестирование, русский язык
Иностранцы при поступлении в вузы РФ будут сдавать единый экзамен по русскому языку
Этот вопрос прорабатывает Минобрнауки по поручению президента РФ. Основой для экзамена станет существующий шестиуровневый тест по русскому языку как иностранному.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik.
Для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы, разработают единое тестирование по русскому, сообщает
РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.
"В соответствии с поручением президента Российской Федерации в настоящее время прорабатывается вопрос единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, в том числе на базе действующего экзамена в системе ТРКИ — теста по русскому языку как иностранному", — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что ТРКИ разработали ведущие российские университеты для оценки степени владения языком по уровням: от элементарного (А1) до наиболее продвинутого (С2).
"Иностранцы, не владеющие русским языком, при поступлении в российские университеты на протяжении года перед освоением образовательной программы должны обучаться на подготовительном факультете", — добавили в министерстве.