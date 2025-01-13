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Мирзиёев вылетел в Объединенные Арабские Эмираты
Мирзиёев вылетел в Объединенные Арабские Эмираты
Sputnik Узбекистан
В программе официального визита главы республики — переговоры на высшем уровне, двусторонние встречи с руководителями ведущих организаций, компаний и банков ОАЭ
2025-01-13T17:52+0500
2025-01-13T17:52+0500
2025-01-13T18:23+0500
политика
шавкат мирзиёев
оаэ
официальный визит
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В соответствии с программой пребывания в столице Эмиратов Абу-Даби пройдут переговоры на высшем уровне, а также двусторонние встречи с руководителями ведущих организаций, компаний и банков ОАЭ.Кроме того, глава Узбекистана примет участие в работе международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".В рамках визита он посетит Дубай, где встретится с вице-президентом, Премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, Эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом Аль Мактумом.
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президент узбекистана оаэ мероприятия
президент узбекистана оаэ мероприятия
Мирзиёев вылетел в Объединенные Арабские Эмираты
17:52 13.01.2025 (обновлено: 18:23 13.01.2025)
В программе официального визита главы республики переговоры на высшем уровне, двусторонние встречи с руководителями ведущих организаций, компаний и банков ОАЭ.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада Аль Нахайяна 13 января отбыл в эту страну с официальным визитом”, — говорится в сообщении.
В соответствии с программой пребывания в столице Эмиратов Абу-Даби пройдут переговоры на высшем уровне, а также двусторонние встречи с руководителями ведущих организаций, компаний и банков ОАЭ.
Кроме того, глава Узбекистана примет участие в работе международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".
В рамках визита он посетит Дубай, где встретится с вице-президентом, Премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, Эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом Аль Мактумом.