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Мирзиёев вылетел в Объединенные Арабские Эмираты

Мирзиёев вылетел в Объединенные Арабские Эмираты

Sputnik Узбекистан

В программе официального визита главы республики — переговоры на высшем уровне, двусторонние встречи с руководителями ведущих организаций, компаний и банков ОАЭ

2025-01-13T17:52+0500

2025-01-13T17:52+0500

2025-01-13T18:23+0500

политика

шавкат мирзиёев

оаэ

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В соответствии с программой пребывания в столице Эмиратов Абу-Даби пройдут переговоры на высшем уровне, а также двусторонние встречи с руководителями ведущих организаций, компаний и банков ОАЭ.Кроме того, глава Узбекистана примет участие в работе международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".В рамках визита он посетит Дубай, где встретится с вице-президентом, Премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, Эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом Аль Мактумом.

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