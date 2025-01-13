https://uz.sputniknews.ru/20250113/rossiya-kontrol-mestorojdeniye-litiy-dnr-47528699.html
СВО: Под контроль России перешло одно из крупнейших в Европе месторождений лития
СВО: Под контроль России перешло одно из крупнейших в Европе месторождений лития
Sputnik Узбекистан
Запасы лития в районе освобожденного села Шевченко в ДНР, оценивают в 13,8 млн тонн
2025-01-13T15:40+0500
2025-01-13T15:40+0500
2025-01-13T15:40+0500
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Под контроль России в районе освобожденного села Шевченко перешли литиевые месторождения, которыми Киев пытался торговать с Западом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Теперь "все недра" пойдут на пользу жителям ДНР и России, отметил Пушилин.Также он добавил, что российские подразделения продолжают продвижение.Напомним, что российские войска освободили Шевченко 11 января этого года.Для справки: Шевченковское литиевое месторождение — одно из крупнейших в Европе — открыто в 1982 году. Запасы лития оцениваются в 13,8 млн тонн. Кроме того, по словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимира Рогова, там много других ценных природных ресурсов: ниобий, бериллий, тантал и другие.
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сво россия контроль европа месторождение литий
сво россия контроль европа месторождение литий
СВО: Под контроль России перешло одно из крупнейших в Европе месторождений лития
Запасы лития в районе освобожденного села Шевченко в ДНР оценивают в 13,8 млн тонн.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Под контроль России в районе освобожденного села Шевченко перешли литиевые месторождения, которыми Киев пытался торговать с Западом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Противник удерживал населенный пункт и выстроил там достаточно серьезные укрепления. И связано это было, наверное, еще и с тем популизмом, который мы видели со стороны Зеленского: он уже торговал запасами, недрами и предлагал это медийно, публично, если будет оказана более активная поддержка (помощь Запада Украине — прим. ред.). Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем Российской Федерации", — сказал он.
Теперь "все недра" пойдут на пользу жителям ДНР и России, отметил Пушилин.
Также он добавил, что российские подразделения продолжают продвижение.
"Из-за того, что Шевченко находится под нашим контролем, открывается дополнительная возможность продвигаться к следующим населенным пунктам. А у противника все меньше возможностей закрепляться на подступах к Красноармейску", — резюмировал глава ДНР.
Напомним, что российские войска освободили Шевченко 11 января этого года.
Для справки: Шевченковское литиевое месторождение — одно из крупнейших в Европе — открыто в 1982 году. Запасы лития оцениваются в 13,8 млн тонн. Кроме того, по словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимира Рогова, там много других ценных природных ресурсов: ниобий, бериллий, тантал и другие.