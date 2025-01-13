https://uz.sputniknews.ru/20250113/uzbekistan-servisy-prilojeniye-rabota-eaeu-47522073.html
В приложении "Работа в ЕАЭС" теперь доступны сервисы в Узбекистане
В приложении "Работа в ЕАЭС" теперь доступны сервисы в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Помимо необходимых для трудоустройства сервисов, приложение для смартфона поможет в поиске жилья, покупке авиа- и железнодорожных билетов
2025-01-13T11:00+0500
2025-01-13T11:00+0500
2025-01-13T11:28+0500
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В приложении "Работа в ЕАЭС" стали доступны сервисы в Узбекистане, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ. В числе функций:Кроме того, приложение дополнено сервисами поиска жилья и покупки авиа- и железнодорожных билетов.
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еаэс работа сервисы приложение
еаэс работа сервисы приложение
В приложении "Работа в ЕАЭС" теперь доступны сервисы в Узбекистане
11:00 13.01.2025 (обновлено: 11:28 13.01.2025)
Помимо необходимых для трудоустройства сервисов, приложение для смартфона поможет в поиске жилья в РУз, покупке авиа- и железнодорожных билетов.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik.
В приложении "Работа в ЕАЭС" стали доступны сервисы в Узбекистане, сообщает
пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
“Это означает, что пользователи мобильного приложения, переезжающие для трудовой деятельности в Узбекистан, могут получить необходимые для трудоустройства сервисы прямо в своем смартфоне”, — говорится в сообщении.
поиск актуальных вакансий в стране;
обращение в госорганы, в том числе для получения персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ) и регистрационной карты;
доступ к сервисам налогоплательщика для осуществления трудовой деятельности;
доступ к информации о получении IT-визы, разрешения на работу, визовых режимах и т. д.
Кроме того, приложение дополнено сервисами поиска жилья и покупки авиа- и железнодорожных билетов.