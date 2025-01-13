https://uz.sputniknews.ru/20250113/uzbekistan-servisy-prilojeniye-rabota-eaeu-47522073.html

В приложении "Работа в ЕАЭС" теперь доступны сервисы в Узбекистане

В приложении "Работа в ЕАЭС" теперь доступны сервисы в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Помимо необходимых для трудоустройства сервисов, приложение для смартфона поможет в поиске жилья, покупке авиа- и железнодорожных билетов

2025-01-13T11:00+0500

2025-01-13T11:00+0500

2025-01-13T11:28+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

миграция

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В приложении "Работа в ЕАЭС" стали доступны сервисы в Узбекистане, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ. В числе функций:Кроме того, приложение дополнено сервисами поиска жилья и покупки авиа- и железнодорожных билетов.

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