https://uz.sputniknews.ru/20250113/uzbekistan-start-golosovanie-proekt-moya-shkola-47522532.html

В Узбекистане стартовало голосование в рамках проекта "Моя школа"

В Узбекистане стартовало голосование в рамках проекта "Моя школа"

Sputnik Узбекистан

Процесс голосования продлится до 17 января. Для допуска к реализации проект должен набрать не менее 10 голосов

2025-01-13T12:10+0500

2025-01-13T12:10+0500

2025-01-13T14:55+0500

общество

узбекистан

школы

ученики

проект

голосование

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В рамках проекта "Моя школа" стартовал этап голосования, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Узбекистана.Проголосовать за тот или иной школьный проект можно на портале "Открытый бюджет". При этом учащиеся могут отдать свои голоса лишь за один проект. Для допуска к реализации он должен набрать не менее 10 голосов.Напомним, что в декабре прошлого года постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса утверждено временное положение о порядке реализации проекта "Моя школа". Документ определяет порядок его осуществления, включая процессы разработки проектов, их отбора, голосования и определения победителей.В соответствии с указом президента о Госпрограмме 2024 года, в Ташкенте, регионах и одном из городов Каракалпакстана в тестовом режиме запустили проект "Моя школа". Эксперимент стартовал с 2024/2025 учебного года.В его рамках из госбюджета школам выделят средства в 150-кратном размере базовой расчетной величины (51 млн сумов). Учащиеся 5−11 классов будут сами решать, как использовать деньги, и смогут приобрести электронные доски, компьютеры, спортинвентарь, книги или другие необходимые для школы товары.Предварительно Узбекистан изучил опыт реализации российской программы с аналогичным названием. Для справки: в России с 1 января 2023 года все школы и колледжи перешли на использование федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Моя школа". Этот единый федеральный портал с доступом к образовательному контенту и сервисам для семьи, учителя и школы объединяет в себе электронный дневник, библиотеку учебных материалов (книги, видео, интерактивные тренажеры), предоставление услуг в сфере образования, доступ к бесплатной видеоконференцсвязи и другое.

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