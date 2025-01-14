https://uz.sputniknews.ru/20250114/initsiativa-po-ukraine-obeschanie-nato-vstrecha-putina-i-trampa-glavnye-tezisy-lavrova-47552237.html
Инициатива по Украине, обещание НАТО, встреча Путина и Трампа: главные тезисы Лаврова
Инициатива по Украине, обещание НАТО, встреча Путина и Трампа: главные тезисы Лаврова
Sputnik Узбекистан
Министр иностранных дел России провел ежегодную большую пресс-конференцию, на которой рассказал о позиции РФ по украинскому урегулированию, о перспективах диалога с США после инаугурации Трампа, а также о взаимоотношениях с зарубежными партнерами.
2025-01-14T17:29+0500
2025-01-14T17:29+0500
2025-01-14T18:04+0500
сергей лавров
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дональд трамп
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Глава МИД Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Он рассказал о позиции России по украинскому урегулированию, о перспективах диалога с США после инаугурации Трампа, а также о взаимоотношениях с зарубежными партнерами. В ходе пресс-конференции он заявил, что Москва ждет конкретных инициатив администрации Трампа по украинскому вопросу.По словам Лаврова, российская сторона пока еще не получала предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа насчет проведения встречи между ним и президентом РФ Владимиром Путиным.Глава российского МИДа заявил, что избранный президент США Дональд Трамп первым из западных политиков честно признался в том, что в НАТО лгали России в вопросе нерасширения альянса на восток.Лавров добавил, что НАТО занималось ровно тем, чего как раз обещала не делать.Лавров также прокомментировал заявления команды Трампа по Украине. По мнению министра, упоминания командой избранного президента США Дональда Трампа о необходимости отталкиваться от ситуации на земле в урегулировании по Украине заслуживают приветствия.В то же время министр подчеркнул, что все заявления на данный момент делаются в рамках подготовки к инаугурации Трампа.Он отметил, что Россия изучит окончательную позицию избранного президента США Дональда Трампа по Украине тогда, когда он сформулирует ее после инаугурации.Также Лавров заявил, что если Дональд Трамп, вступив в должность президента США, "сделает Америку еще более великой", надо внимательно смотреть, какими методами он будет достигать эту цель.Лозунг Make America great again ("Сделаем Америку снова великой") и его аббревиатура MAGA был предвыборным слоганом Дональда Трампа.Говоря об антироссийских санкциях Вашингтона в сфере энергетики, Лавров отметил, что администрация действующего президента США Джо Байдена новыми санкциями против России в энергетике хочет "подложить свинью" как Сербии, так и администрации избранного американского президента Дональда Трампа.Вместе с тем Лавров заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, но для урегулирования конфликта нужно договариваться о более масштабных вопросах безопасности.Лавров добавил, что игнорировать евразийский контекст невозможно, потому что нельзя западной части континента отгородиться от таких гигантов как Китай, Индия, Россия, Персидский залив, всей Южной Азии.Другие важные заявления министра иностранных дел России на пресс-конференции.О миропорядкеО коллективном ЗападеОб отношениях с СербиейОб отношениях с зарубежными партнерамиКроме того, Лавров заявил о том, что Япония потеряла внешнеполитическую тонкость в отношениях с Москвой.Министр отметил, что весь регресс в двухсторонних отношениях, а также "разрушение всего, включая регулярный уважительный политический диалог на высшем уровне", произошел по инициативе Токио."Япония получила команду присоединяться к санкциям против России и немедленно эту команду исполнила", — добавил глава российского МИДа.
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лавров россия украина министр мид рф пресс-конференция трамп сша оон сербия япония сша запад санкции
Инициатива по Украине, обещание НАТО, встреча Путина и Трампа: главные тезисы Лаврова
17:29 14.01.2025 (обновлено: 18:04 14.01.2025)
Министр иностранных дел России провел ежегодную большую пресс-конференцию, на которой рассказал о позиции РФ по украинскому урегулированию, о перспективах диалога с США после инаугурации Трампа, а также о взаимоотношениях с зарубежными партнерами.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Глава МИД Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Он рассказал о позиции России по украинскому урегулированию, о перспективах диалога с США после инаугурации Трампа, а также о взаимоотношениях с зарубежными партнерами.
В ходе пресс-конференции он заявил, что Москва ждет конкретных инициатив администрации Трампа по украинскому вопросу.
"Мы будем ждать конкретных инициатив", — сказал министр.
По словам Лаврова, российская сторона пока еще не получала предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа насчет проведения встречи между ним и президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы будем ждать конкретных инициатив. Президент Путин многократно сказал, что он готов встречаться, но пока предложений не было", — сказал министр на пресс-конференции.
Глава российского МИДа заявил, что избранный президент США Дональд Трамп первым из западных политиков честно признался в том, что в НАТО лгали России в вопросе нерасширения альянса на восток.
"Сам президент Трамп в своем большом интервью упоминал и о первопричинах конфликта в той части, в которой это касается затягивания киевского режима в НАТО вопреки тем договоренностям, которые были достигнуты и по линии советско-, а затем российско-американских договоренностей и отношений, и в рамках ОБСЕ, где было прямо консенсусом на высшем уровне в том числе президентами, включая президента Обаму в 2010 году, записано: "Ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ не претендует на доминирование, и ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других", — сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Лавров добавил, что НАТО занималось ровно тем, чего как раз обещала не делать.
"И Трамп об этом сказал. Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ", — заключил министр.
Лавров также прокомментировал заявления команды Трампа по Украине. По мнению министра, упоминания командой избранного президента США Дональда Трампа о необходимости отталкиваться от ситуации на земле в урегулировании по Украине заслуживают приветствия.
"Все то, что обсуждают последний год, имеет несколько аспектов. Во-первых, сам факт, что люди стали больше упоминать реалии на земле, он, наверное, заслуживает приветствия", — сказал он.
В то же время министр подчеркнул, что все заявления на данный момент делаются в рамках подготовки к инаугурации Трампа.
Он отметил, что Россия изучит окончательную позицию избранного президента США Дональда Трампа по Украине тогда, когда он сформулирует ее после инаугурации.
"Когда президент Трамп, став президентом, сформулирует окончательно свою позицию по украинским делам, конечно, мы будем ее изучать", — сказал Лавров.
Также Лавров заявил, что если Дональд Трамп, вступив в должность президента США, "сделает Америку еще более великой", надо внимательно смотреть, какими методами он будет достигать эту цель.
"Если господин Трамп, вступив в должность президента, сделает Америку еще более великой, надо будет очень внимательно смотреть, какими методами эта цель, провозглашенная президентом Трампом, будет достигаться", — сказал Лавров.
Лозунг Make America great again ("Сделаем Америку снова великой") и его аббревиатура MAGA был предвыборным слоганом Дональда Трампа.
Говоря об антироссийских санкциях Вашингтона в сфере энергетики, Лавров отметил, что администрация действующего президента США Джо Байдена новыми санкциями против России в энергетике хочет "подложить свинью" как Сербии, так и администрации избранного американского президента Дональда Трампа.
"Поэтому, когда сейчас американцы, даже не американцы в целом, а администрация Байдена, у демократов есть такие манеры в политике американской — напоследок нагадить следующей администрации... Сейчас хотят одновременно подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, и администрации Трампа", — сказал Лавров.
Вместе с тем Лавров заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, но для урегулирования конфликта нужно договариваться о более масштабных вопросах безопасности.
"Угрозы на западном фланге, на наших западных границах должны быть ликвидированы как одна из главных первопричин (конфликта — ред.). Ликвидированы они могут быть наверное только в контексте более широких договоренностей. Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же страны, которая сейчас называется Украина, которая еще не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии, но, при всей важности этого аспекта безопасности, евразийский контекст, он будет доминирующим", — сказал он.
Лавров добавил, что игнорировать евразийский контекст невозможно, потому что нельзя западной части континента отгородиться от таких гигантов как Китай, Индия, Россия, Персидский залив, всей Южной Азии.
"Надо обустраивать континент таким образом, чтобы дела в его центральной части: Центральной Азии, Кавказе, Дальнем Востоке, в Тайваньском проливе, в Южно-китайском море решали страны региона", — заключил министр.
Другие важные заявления министра иностранных дел России на пресс-конференции.
Сейчас те, кто отстаивает закрепленные в уставе ООН после победы над нацистским режимом принципы, противостоят тем, кого этот устав не устраивает.
Ялтинско-Потсдамская система не исчерпала себя, странам следует соблюдать ее основные положения.
Все государства должны соблюдать устав ООН полностью, не выбирая из него положения по предпочтениям.
Связка России и Китая — один из главных стабилизирующих факторов современной международной жизни.
Западные страны не хотят по-честному конкурировать.
Коллективный Запад решил, что победил в Холодной войне.
Западные страны не хотят по-честному конкурировать.
Индия, Бразилия и страны Африки давно заслужили "постоянную прописку" в составе Совбеза ООН.
Американцы в числе постоянных членов Совбеза ООН называют Германию и Японию, которые не имеют самостоятельного голоса в мировой политике и слепо следуют за США.
США пытаются вывести из строя "Турецкий поток".
Причина начала СВО — нападение коллективного Запада с целью подавить конкурента в лице России на исконно русских территориях.
США и ЕС выламывают руки Сербии, требуя предать Россию.
От Сербии за вступление в Евросоюз потребуют признать независимость Косово и присоединиться ко всем антироссийским санкциям.
Взаимоотношения России и Сербии основываются на интересах обеих стран и народов этих государств.
Об отношениях с зарубежными партнерами
Решение Армении и США подписать документ о стратегическом партнерстве — это суверенное решение двух государств.
Стремление Армении получить членство в ЕС несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС.
Договор о всеобъемлющем партнерстве, который подпишут президенты России и Ирана, не направлен против какой-либо другой страны.
Лавров призвал не нагнетать истерию о причинах крушения самолета AZAL и не использовать сведения, которые не подтверждаются информацией с черных ящиков.
Кроме того, Лавров заявил о том, что Япония потеряла внешнеполитическую тонкость в отношениях с Москвой.
"Японию всегда отличало очень тонкое отношение к жизни, начиная от кухни и вплоть до ритуалов. Вот эта тонкость куда-то исчезла в отношениях с нами", — сказал Лавров.
Министр отметил, что весь регресс в двухсторонних отношениях, а также "разрушение всего, включая регулярный уважительный политический диалог на высшем уровне", произошел по инициативе Токио.
"Япония получила команду присоединяться к санкциям против России и немедленно эту команду исполнила", — добавил глава российского МИДа.