https://uz.sputniknews.ru/20250114/initsiativa-po-ukraine-obeschanie-nato-vstrecha-putina-i-trampa-glavnye-tezisy-lavrova-47552237.html

Инициатива по Украине, обещание НАТО, встреча Путина и Трампа: главные тезисы Лаврова

Инициатива по Украине, обещание НАТО, встреча Путина и Трампа: главные тезисы Лаврова

Sputnik Узбекистан

Министр иностранных дел России провел ежегодную большую пресс-конференцию, на которой рассказал о позиции РФ по украинскому урегулированию, о перспективах диалога с США после инаугурации Трампа, а также о взаимоотношениях с зарубежными партнерами.

2025-01-14T17:29+0500

2025-01-14T17:29+0500

2025-01-14T18:04+0500

сергей лавров

владимир путин

дональд трамп

мид рф

пресс-конференция

евросоюз

нато

япония

россия

украина

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Глава МИД Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Он рассказал о позиции России по украинскому урегулированию, о перспективах диалога с США после инаугурации Трампа, а также о взаимоотношениях с зарубежными партнерами. В ходе пресс-конференции он заявил, что Москва ждет конкретных инициатив администрации Трампа по украинскому вопросу.По словам Лаврова, российская сторона пока еще не получала предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа насчет проведения встречи между ним и президентом РФ Владимиром Путиным.Глава российского МИДа заявил, что избранный президент США Дональд Трамп первым из западных политиков честно признался в том, что в НАТО лгали России в вопросе нерасширения альянса на восток.Лавров добавил, что НАТО занималось ровно тем, чего как раз обещала не делать.Лавров также прокомментировал заявления команды Трампа по Украине. По мнению министра, упоминания командой избранного президента США Дональда Трампа о необходимости отталкиваться от ситуации на земле в урегулировании по Украине заслуживают приветствия.В то же время министр подчеркнул, что все заявления на данный момент делаются в рамках подготовки к инаугурации Трампа.Он отметил, что Россия изучит окончательную позицию избранного президента США Дональда Трампа по Украине тогда, когда он сформулирует ее после инаугурации.Также Лавров заявил, что если Дональд Трамп, вступив в должность президента США, "сделает Америку еще более великой", надо внимательно смотреть, какими методами он будет достигать эту цель.Лозунг Make America great again ("Сделаем Америку снова великой") и его аббревиатура MAGA был предвыборным слоганом Дональда Трампа.Говоря об антироссийских санкциях Вашингтона в сфере энергетики, Лавров отметил, что администрация действующего президента США Джо Байдена новыми санкциями против России в энергетике хочет "подложить свинью" как Сербии, так и администрации избранного американского президента Дональда Трампа.Вместе с тем Лавров заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, но для урегулирования конфликта нужно договариваться о более масштабных вопросах безопасности.Лавров добавил, что игнорировать евразийский контекст невозможно, потому что нельзя западной части континента отгородиться от таких гигантов как Китай, Индия, Россия, Персидский залив, всей Южной Азии.Другие важные заявления министра иностранных дел России на пресс-конференции.О миропорядкеО коллективном ЗападеОб отношениях с СербиейОб отношениях с зарубежными партнерамиКроме того, Лавров заявил о том, что Япония потеряла внешнеполитическую тонкость в отношениях с Москвой.Министр отметил, что весь регресс в двухсторонних отношениях, а также "разрушение всего, включая регулярный уважительный политический диалог на высшем уровне", произошел по инициативе Токио."Япония получила команду присоединяться к санкциям против России и немедленно эту команду исполнила", — добавил глава российского МИДа.

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