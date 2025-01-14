https://uz.sputniknews.ru/20250114/kakie-initsiativy-vydvinul-shavkat-mirziyoev-na-sammite-v-abu-dabi-47555339.html

Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиёев на саммите в Абу-Даби

Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиёев на саммите в Абу-Даби

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".

2025-01-14T18:31+0500

2025-01-14T18:31+0500

2025-01-14T18:31+0500

саммит

оаэ

узбекистан

шавкат мирзиёев

абу-даби

энергетика

экономика

экология

вода

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", сообщает пресс-служба главы государства.В своем выступлении лидер Узбекистана отметил, что сегодня диверсификация источников энергии и кардинальное сокращение среди них доли углеводородов – главные условия смягчения последствий изменения климата, обеспечения устойчивого развития и глобальной безопасности.В числе заявлений президента:Во время выступления глава Узбекистана также отметил, что за последние 5 лет в энергетический сектор страны было привлечено почти $20 млрд иностранных инвестиций, введены в эксплуатацию современные энергетические мощности на 9,6 гигаватта. В частности, создано 14 солнечных и ветровых электростанций мощностью 3,5 гигаватта, а также 2 системы хранения энергии на 300 мегаватт.Он отметил, что Узбекистан сделал первые шаги для возрождения Великого шелкового пути посредством энергетической взаимосвязанности. А недавно подписанное многостороннее соглашение с Казахстаном и Азербайджаном в рамках "СОР-29" даст возможность экспортировать "зеленую" энергию в Европу.Также добавил, что ОАЭ являются нашим надежным и стратегическим партнером в сфере "зеленой" энергии. В последние годы инвестиционный портфель с Эмиратами превысил $26 млрд. Локомотивом в нем выступают проекты в области возобновляемой энергетики.Мы заинтересованы в совместной реализации огромного потенциала Центральной Азии в области солнечной, водной и ветровой энергии, а также производства "зеленого" водорода.По предварительным расчетам, только в Узбекистане имеется потенциал для производства 500 гигаватт солнечной, 100 гигаватт ветровой и 10 гигаватт гидроэнергии.Наш регион богат огромными запасами урана и других важнейших стратегических сырьевых ресурсов. В этом направлении мы готовы предоставить нашим иностранным партнерам самые благоприятные условия.Президент озвучил ряд предложений и инициатив:Также президент рассказал, что на конференции по глобальным климатическим проблемам Центральной Азии, которую планируется провести в республике в этом году, Узбекистан представит Региональную концепцию "зеленого" развития.Пригласил участников саммита на Глобальный молодежный фестиваль цифровых "зеленых" инициатив, который пройдет в регионе Приаралья 15 мая — в Международный день климата.

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