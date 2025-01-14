https://uz.sputniknews.ru/20250114/shest-ukrainskix-pogranichnikov-sdalis-v-plen-vs-rossii-47542792.html
Шесть украинских пограничников в канун Рождества сдались в плен ВС России
Шесть украинских пограничников в канун Рождества сдались в плен ВС России
Sputnik Узбекистан
Источник в российских силовых структурах назвал решение украинских пограничников правильным выбором.
2025-01-14T14:20+0500
2025-01-14T14:20+0500
2025-01-14T14:48+0500
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Группа сотрудников Государственной пограничной службы Украины из шести человек сдалась в плен России в канун Рождества. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах РФ.По данным источника, в плен сдались прапорщик Ярослав Шевелюк (позывной "Шева"), инспектор пограничной службы высшей категории; сержант Руслан Задорожный (позывной "Бизон"), инспектор погранслужбы 3-й категории; сержант Александр Бычко (позывной "Медведь"), инспектор погранслужбы 2-й категории; ефрейтор Сергей Греку (позывной "Дед"), инспектор погранслужбы 3-й категории; рядовой Иван Куц (позывной "Куц"), инспектор погранслужбы 2-й категории; рядовой Коваль (Кузнец) Олег Иванович (позывной "Бубен"), инспектор погранслужбы 2-й категории.
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пограничники сво всу плен вс рссии украина белгородская область
пограничники сво всу плен вс рссии украина белгородская область
Шесть украинских пограничников в канун Рождества сдались в плен ВС России
14:20 14.01.2025 (обновлено: 14:48 14.01.2025)
Источник в российских силовых структурах назвал решение украинских пограничников правильным выбором.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik.
Группа сотрудников Государственной пограничной службы Украины из шести человек сдалась в плен России в канун Рождества. Об этом РИА Новости
сообщил источник в силовых структурах РФ.
"Украинские пограничники сдались в плен на границе с Белгородской областью на харьковском направлении. Они сделали правильный выбор и остались живы", — сказал источник.
По данным источника, в плен сдались прапорщик Ярослав Шевелюк (позывной "Шева"), инспектор пограничной службы высшей категории; сержант Руслан Задорожный (позывной "Бизон"), инспектор погранслужбы 3-й категории; сержант Александр Бычко (позывной "Медведь"), инспектор погранслужбы 2-й категории; ефрейтор Сергей Греку (позывной "Дед"), инспектор погранслужбы 3-й категории; рядовой Иван Куц (позывной "Куц"), инспектор погранслужбы 2-й категории; рядовой Коваль (Кузнец) Олег Иванович (позывной "Бубен"), инспектор погранслужбы 2-й категории.