https://uz.sputniknews.ru/20250114/shest-ukrainskix-pogranichnikov-sdalis-v-plen-vs-rossii-47542792.html

Шесть украинских пограничников в канун Рождества сдались в плен ВС России

Шесть украинских пограничников в канун Рождества сдались в плен ВС России

Sputnik Узбекистан

Источник в российских силовых структурах назвал решение украинских пограничников правильным выбором.

2025-01-14T14:20+0500

2025-01-14T14:20+0500

2025-01-14T14:48+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

всу

украина

россия

белгородская область

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0e/47539502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de7d3b8155603d7c4b67eb2434cd0e18.jpg

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Группа сотрудников Государственной пограничной службы Украины из шести человек сдалась в плен России в канун Рождества. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах РФ.По данным источника, в плен сдались прапорщик Ярослав Шевелюк (позывной "Шева"), инспектор пограничной службы высшей категории; сержант Руслан Задорожный (позывной "Бизон"), инспектор погранслужбы 3-й категории; сержант Александр Бычко (позывной "Медведь"), инспектор погранслужбы 2-й категории; ефрейтор Сергей Греку (позывной "Дед"), инспектор погранслужбы 3-й категории; рядовой Иван Куц (позывной "Куц"), инспектор погранслужбы 2-й категории; рядовой Коваль (Кузнец) Олег Иванович (позывной "Бубен"), инспектор погранслужбы 2-й категории.

украина

россия

белгородская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пограничники сво всу плен вс рссии украина белгородская область