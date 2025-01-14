https://uz.sputniknews.ru/20250114/uzbekistan-den-zaschitnika-rodiny-nagradili-voennoslujaschix-pravooxraniteley-47537433.html

В Узбекистане ко Дню защитника Родины наградили группу военнослужащих и правоохранителей

В Узбекистане ко Дню защитника Родины наградили группу военнослужащих и правоохранителей

Sputnik Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О награждении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в связи с 33-летием Вооруженных Сил Узбекистана и Днем защитников Родины"

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ о награждении группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в связи с 33-летием ВС республики Узбекистан и Днем защитников Родины. Документ опубликован на официальном сайте главы государства. Награды назначены за большие заслуги в укреплении оборонной мощи страны, приумножении боевого потенциала Вооруженных Сил, формировании профессиональной национальной армии, обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности границ, образцовую деятельность по сохранению мира и стабильности в обществе, спокойствия народа, защите прав, свобод и законных интересов граждан, за мужество и отвагу, проявленные при исполнении почетного и священного долга, достойный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, воспитание молодежи в духе патриотизма.Кого наградили:орденом "Мардлик"орденом "Дустлик"медалью "Жасорат"медалью "Содик хизматлари учун"медалью "Соглом турмуш"медалью "Шухрат"

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