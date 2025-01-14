В Узбекистане ко Дню защитника Родины наградили группу военнослужащих и правоохранителей
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Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О награждении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в связи с 33-летием Вооруженных Сил Узбекистана и Днем защитников Родины".
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ о награждении группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в связи с 33-летием ВС республики Узбекистан и Днем защитников Родины. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Награды назначены за большие заслуги в укреплении оборонной мощи страны, приумножении боевого потенциала Вооруженных Сил, формировании профессиональной национальной армии, обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности границ, образцовую деятельность по сохранению мира и стабильности в обществе, спокойствия народа, защите прав, свобод и законных интересов граждан, за мужество и отвагу, проявленные при исполнении почетного и священного долга, достойный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, воспитание молодежи в духе патриотизма.
Кого наградили:
орденом "Мардлик"
Дедахонова Мусохона Алёровича - военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
Исмоилова Бахтиёра Ахмаджоновича - прокурора Ферганской области
Расулова Фарруха Садуллоевича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Сайипова Бектоша Рахимовича - прокурора Кашкадарьинской области
Тошкораева Олима Эшмуминовича - главного сержанта войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Умурзакова Шарофа Кучиевича - заместителя начальника службы Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
Эгамбердиева Музаффара Эминовича - директора Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
Эгамёрова Фарходбека Абдумаликовича - заместителя командира – начальника отдела войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
орденом "Дустлик"
Пирматова Алишера Ашурматовича - начальника управления центрального аппарата Национальной гвардии Республики Узбекистан
медалью "Жасорат"
Акрамова Аббосжона Ахтам угли - военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
Иргашова Бахтиёра Эркиновича - старшего оперуполномоченного по важным делам Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан
Исакова Алишера Рахматуллаевича - инструктора-спасателя группы спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента
Мухитдинова Исломбека Зафарбек угли - командира отряда войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Суяркулова Равшанбека Суяркул угли - заместителя командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Тошматова Зафарбека Анваровича - заместителя командира эскадрильи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Утегенова Даурана Аймуратовича - оперуполномоченного по особо важным делам Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан
Шарипова Жавлонбека Хакимжон угли - инспектора патрульно-постовой службы Управления по координации деятельности органов внутренних дел по Бектемирскому району города Ташкента
медалью "Содик хизматлари учун"
Абдуллаева Нодиржона Абдитолиб угли - начальника отдела прокуратуры Ташкентской области
Ахмедова Бахриддина Хошимовича - председателя Самаркандского военного суда
Бакирова Шокира Кучкаровича - старшего водителя-спасателя отряда Республиканского спасательного центра Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
Дадахонова Хамидулло Вахобовича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Избасканского района Андижанской области
Джумабаева Бахрома Курбаналиевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел города Нурафшона Ташкентской области
Жумабаева Шерзода Авазовича - командира секции войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Камaлова Абдурасула Анваровича - старшего инструктора-спасателя отряда Республиканского спасательного центра Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
Минажова Реймбая Отеулиевича - заместителя начальника колонии по исполнению наказания Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
Мирзаалимова Нишанмурода Мухтаровича - судью Верховного суда Республики Узбекистан
Парманова Абдумалика Паттоевича - специалиста группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Позилова Одила Самадовича - начальника караула войсковой части Караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
Режепова Бекполата Мамитовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Соатова Фазлиддина Суннатиллаевича - начальника отдела Главного управления охраны Национальной гвардии Республики Узбекистан
Султонова Ойбека Султонбоевича - заместителя начальника управления кадров Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
Тилабова Баходира Самандаровича - помощника главного сержанта отдела Министерства обороны Республики Узбекистан
Усарова Обиджона Комилжон угли (посмертно) - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Худжакулова Дилмурота Панжиевича - заместителя начальника Управления внутренних дел Ферганской области – начальника службы духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения
Хужамкулова Абдивахида Мусаевича - начальника отдела Таможенного управления Сурхандарьинской области
Шафиева Рената Рустамовича - начальника центра Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
медалью "Соглом турмуш"
Каримову Саиду Мухтар кизи - старшего офицера отдела войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Холбекова Хайтбека Ойбек угли - инспектора-психолога отдела управления Национальной гвардии Республики Узбекистан
медалью "Шухрат"
Артикова Шерзода Бахтияровича - заместителя прокурора Кошкупырского района Хорезмской области
Жумаева Шарофа Норчаевича - дознавателя управления по Кашкадарьинской области Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
Зарипова Маратжона Ризаевича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Камбарова Ботиржона Шермахамматовича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Туракурганского района Наманганской области
Махкамбаева Абдуллу Абдисаматовича - начальника части технического ремонта Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области
Пулатову Азизахон Мурот кизи - старшего офицера группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Саидова Сардора Сайдуллаевича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Санаева Бегзота Юсубовича - начальника отдела внутренних дел города Ширин Сырдарьинской области
Султанову Жамилю Машариповну - председателя административного суда Хорезмской области
Тошпулатова Султона Эшниёзовича - водителя отдела охраны Управления охраны Национальной гвардии Республики Узбекистан
Усмонова Шухриддина Холиковича - старшего мастера-спасателя отдела по чрезвычайным ситуациям города Карши Управления по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области