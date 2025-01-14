https://uz.sputniknews.ru/20250114/v-posolstve-uzbekistana-sostoyalsya-brifing-posvyaschennyy-dnyu-zaschitnika-rodiny-47550573.html
В посольстве Узбекистана состоялся брифинг, посвященный Дню защитника Родины
В посольстве Узбекистана состоялся брифинг, посвященный Дню защитника Родины
Sputnik Узбекистан
В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны России, аккредитованные в Москве военные атташе зарубежных стран, эксперты, общественные деятели и журналисты.
2025-01-14T16:45+0500
2025-01-14T16:45+0500
2025-01-14T16:45+0500
узбекистан
армия
брифинг
ботиржон асадов
посольство республики узбекистан в рф
посол
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный 33-летию со дня основания Вооруженных Сил Узбекистана и Дня защитников Родины, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны России, аккредитованные в Москве военные атташе зарубежных стран, эксперты, общественные деятели и журналисты.Участникам брифинга была представлена подробная информация о реформах, проводимых в национальной армии Узбекистана, а также показаны видеоролики, посвященные социальной защите военнослужащих, их боевой и морально-воспитательной подготовке.Представители российской стороны высоко оценили усилия Узбекистана на данном направлении и поделились своими впечатлениями и поздравлениями.На мероприятии было подчеркнуто, что Узбекистан проводит миролюбивую, гибкую и прагматичную военную политику, основываясь на нормах международного права и национального законодательства страны.
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узбекистан день защитника родины посольство россия атташе брифинг минобороны руз асадов
узбекистан день защитника родины посольство россия атташе брифинг минобороны руз асадов
В посольстве Узбекистана состоялся брифинг, посвященный Дню защитника Родины
В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны России, аккредитованные в Москве военные атташе зарубежных стран, эксперты, общественные деятели и журналисты.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный 33-летию со дня основания Вооруженных Сил Узбекистана и Дня защитников Родины, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны России, аккредитованные в Москве военные атташе зарубежных стран, эксперты, общественные деятели и журналисты.
Участникам брифинга была представлена подробная информация о реформах, проводимых в национальной армии Узбекистана, а также показаны видеоролики, посвященные социальной защите военнослужащих, их боевой и морально-воспитательной подготовке.
"В результате масштабных реформ, проведенных в нашей стране за последние годы, имидж и потенциал национальной армии радикально изменились. Сегодня Вооруженные силы Узбекистана стали мощной силой, способной обеспечить безопасность и стабильность нашей страны", — отметил посол Узбекистана Ботиржон Асадов в своем выступлении.
Представители российской стороны высоко оценили усилия Узбекистана на данном направлении и поделились своими впечатлениями и поздравлениями.
"Поздравляем наших коллег из Узбекистана с важной и знаковой датой. Знаем, что сегодня узбекская армия одна из лучших в регионе. <...> Вооруженные силы оснащены всем необходимым с точки зрения вооружения, военной техники и способны решать в полном объеме все поставленные задачи с точки зрения обеспечения национальной безопасности и обороны Узбекистана. Личный состав узбекских вооруженных сил патриотичны и готовы в любых условиях выполнить свой долг перед государством. <...> Рассчитываем на дальнейшее укрепление российско-узбекского военного и военно-технического партнерства во имя мира, безопасности и процветания наших стран", — сказал главный редактор журнала "Национальная оборона", член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.
На мероприятии было подчеркнуто, что Узбекистан проводит миролюбивую, гибкую и прагматичную военную политику, основываясь на нормах международного права и национального законодательства страны.