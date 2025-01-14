В посольстве Узбекистана состоялся брифинг, посвященный Дню защитника Родины

"Поздравляем наших коллег из Узбекистана с важной и знаковой датой. Знаем, что сегодня узбекская армия одна из лучших в регионе. <...> Вооруженные силы оснащены всем необходимым с точки зрения вооружения, военной техники и способны решать в полном объеме все поставленные задачи с точки зрения обеспечения национальной безопасности и обороны Узбекистана. Личный состав узбекских вооруженных сил патриотичны и готовы в любых условиях выполнить свой долг перед государством. <...> Рассчитываем на дальнейшее укрепление российско-узбекского военного и военно-технического партнерства во имя мира, безопасности и процветания наших стран", — сказал главный редактор журнала "Национальная оборона", член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.