https://uz.sputniknews.ru/20250114/v-uzbekistane-poyavitsya-usluga-aerotaksi-podrobnosti-47539020.html
В Узбекистане появится услуга аэротакси — подробности
В Узбекистане появится услуга аэротакси — подробности
Sputnik Узбекистан
Компания из ОАЭ специализирующаяся на предоставлении услуг в области гражданской авиации, создаст первую и единственную среди стран СНГ службу FBO в Узбекистане.
2025-01-14T11:35+0500
2025-01-14T11:35+0500
2025-01-14T12:33+0500
министерство транспорта республики узбекистан
оаэ
общество
транспорт
аэропорт
гражданская авиация
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В рамках официального визита президента Узбекистана в Объединенные Арабские Эмираты подписан Меморандум о сотрудничестве между министерством транспорта РУз и компанией ОАЭ JETEX. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РУз.Как отмечается, данный документ, подписанный на встрече министра транспорта Илхома Махкамова с учредителем компании JETEX Аделем Мардини, создаст основу для реализации новых перспективных проектов в сфере гражданской авиации Узбекистана.В частности, компания JETEX реализует в аэропорту "Ташкент-Восточный" инвестиционный проект по организации обслуживания VIP и CIP клиентов на основе государственно-частного партнерства в форме FBO.Кроме того, в республике будет создано более 200 высококвалифицированных рабочих мест в сфере бизнес-авиации. Для справки: компания Jetex, основанная в 2005 году, на сегодняшний день создала глобальную сеть с 30 бизнес-объединениями на 5 континентах. Обслуживает клиентов более чем в 50 точках по всему миру, включая Ближний Восток, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и Америку.FBO (Fixed Base Operator) — оказывающий комплексные сервисные услуги воздушным судам и пассажирам в аэропортах, в частности, услуги по заправке, парковке, хранению в ангарах, техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов.
оаэ
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гражданская авиация оаэ узбекистан меморандум jetex
гражданская авиация оаэ узбекистан меморандум jetex
В Узбекистане появится услуга аэротакси — подробности
11:35 14.01.2025 (обновлено: 12:33 14.01.2025)
Компания из ОАЭ, специализирующаяся на предоставлении услуг в области гражданской авиации, создаст первую и единственную среди стран СНГ службу FBO в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik.
В рамках официального визита президента Узбекистана в Объединенные Арабские Эмираты подписан Меморандум о сотрудничестве между министерством транспорта РУз и компанией ОАЭ JETEX. Об этом сообщает
пресс-служба Минтранса РУз.
Как отмечается, данный документ, подписанный на встрече министра транспорта Илхома Махкамова с учредителем компании JETEX Аделем Мардини, создаст основу для реализации новых перспективных проектов в сфере гражданской авиации Узбекистана.
В частности, компания JETEX реализует в аэропорту "Ташкент-Восточный" инвестиционный проект по организации обслуживания VIP и CIP клиентов на основе государственно-частного партнерства в форме FBO.
"В рамках проекта будут налажены услуги по ремонту, продаже и хранению в сфере бизнес авиации. Будут внедрены услуги аэротакси и VIP такси. Это, в свою очередь, положительно скажется на развитии туристической отрасли и создаст удобства для VIP-клиентов", — отметили в ведомстве.
Кроме того, в республике будет создано более 200 высококвалифицированных рабочих мест в сфере бизнес-авиации.
"Опираясь на передовой опыт компании JETEX, удастся обеспечить надежное и устойчивое развитие деловой авиации в нашей стране", — добавили в Минтрансе.
Для справки: компания Jetex, основанная в 2005 году, на сегодняшний день создала глобальную сеть с 30 бизнес-объединениями на 5 континентах. Обслуживает клиентов более чем в 50 точках по всему миру, включая Ближний Восток, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и Америку.
FBO (Fixed Base Operator) — оказывающий комплексные сервисные услуги воздушным судам и пассажирам в аэропортах, в частности, услуги по заправке, парковке, хранению в ангарах, техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов.