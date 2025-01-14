https://uz.sputniknews.ru/20250114/v-uzbekistane-poyavitsya-usluga-aerotaksi-podrobnosti-47539020.html

В Узбекистане появится услуга аэротакси — подробности

В Узбекистане появится услуга аэротакси — подробности

Sputnik Узбекистан

Компания из ОАЭ специализирующаяся на предоставлении услуг в области гражданской авиации, создаст первую и единственную среди стран СНГ службу FBO в Узбекистане.

2025-01-14T11:35+0500

2025-01-14T11:35+0500

2025-01-14T12:33+0500

министерство транспорта республики узбекистан

оаэ

общество

транспорт

аэропорт

гражданская авиация

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В рамках официального визита президента Узбекистана в Объединенные Арабские Эмираты подписан Меморандум о сотрудничестве между министерством транспорта РУз и компанией ОАЭ JETEX. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РУз.Как отмечается, данный документ, подписанный на встрече министра транспорта Илхома Махкамова с учредителем компании JETEX Аделем Мардини, создаст основу для реализации новых перспективных проектов в сфере гражданской авиации Узбекистана.В частности, компания JETEX реализует в аэропорту "Ташкент-Восточный" инвестиционный проект по организации обслуживания VIP и CIP клиентов на основе государственно-частного партнерства в форме FBO.Кроме того, в республике будет создано более 200 высококвалифицированных рабочих мест в сфере бизнес-авиации. Для справки: компания Jetex, основанная в 2005 году, на сегодняшний день создала глобальную сеть с 30 бизнес-объединениями на 5 континентах. Обслуживает клиентов более чем в 50 точках по всему миру, включая Ближний Восток, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и Америку.FBO (Fixed Base Operator) — оказывающий комплексные сервисные услуги воздушным судам и пассажирам в аэропортах, в частности, услуги по заправке, парковке, хранению в ангарах, техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов.

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