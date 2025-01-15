https://uz.sputniknews.ru/20250115/eaeu-vypusk-tovarov-do-podachi-deklaratsii-47562177.html

В ЕАЭС скорректировали порядок заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации

В ЕАЭС скорректировали порядок заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации

Sputnik Узбекистан

Теперь появится возможность указывать в документе сведения об акцизных марках

2025-01-15T14:35+0500

2025-01-15T14:35+0500

2025-01-15T14:35+0500

еаэс

заявление

выпуск

товары

декларация

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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии расширила возможности применения заявления о выпуске товаров до подачи декларации, сообщает пресс-служба ЕЭК.Ранее Коллегия Комиссии отменила многолетнее ограничение в применение упрощений в отношении подакцизных товаров, напомнили пресс-службе Комиссии.Нынешнее же решение обеспечит практическую реализацию возможности применения одного из самых востребованных уполномоченными экономическими операторами упрощений, связанных с выпуском до подачи, в отношении подакцизных товаров.Для справки: заявление о выпуске до подачи декларации на товары — это упрощенный таможенный документ, где отражаются минимальные сведения для таможенного контроля, и товар фактически выпускается до подачи общеустановленной формы декларации на товары. Им активно пользуются уполномоченные экономические операторы (УЭО), для которых выпуск товаров до подачи декларации является одним из предоставляемых упрощений.

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