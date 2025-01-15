https://uz.sputniknews.ru/20250115/eaeu-vypusk-tovarov-do-podachi-deklaratsii-47562177.html
В ЕАЭС скорректировали порядок заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации
В ЕАЭС скорректировали порядок заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации
Sputnik Узбекистан
Теперь появится возможность указывать в документе сведения об акцизных марках
2025-01-15T14:35+0500
2025-01-15T14:35+0500
2025-01-15T14:35+0500
еаэс
заявление
выпуск
товары
декларация
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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии расширила возможности применения заявления о выпуске товаров до подачи декларации, сообщает пресс-служба ЕЭК.Ранее Коллегия Комиссии отменила многолетнее ограничение в применение упрощений в отношении подакцизных товаров, напомнили пресс-службе Комиссии.Нынешнее же решение обеспечит практическую реализацию возможности применения одного из самых востребованных уполномоченными экономическими операторами упрощений, связанных с выпуском до подачи, в отношении подакцизных товаров.Для справки: заявление о выпуске до подачи декларации на товары — это упрощенный таможенный документ, где отражаются минимальные сведения для таможенного контроля, и товар фактически выпускается до подачи общеустановленной формы декларации на товары. Им активно пользуются уполномоченные экономические операторы (УЭО), для которых выпуск товаров до подачи декларации является одним из предоставляемых упрощений.
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MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс заявление выпуск товары декларация
еаэс заявление выпуск товары декларация
В ЕАЭС скорректировали порядок заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации
Теперь появится возможность указывать в документе сведения об акцизных марках.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik.
Коллегия Евразийской экономической комиссии расширила возможности применения заявления о выпуске товаров до подачи декларации, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
"Коллегия Евразийской экономической комиссии актуализировала Порядок заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации и структуру этого документа. В нем появится возможность указывать сведения об акцизных марках", — говорится в сообщении.
Ранее Коллегия Комиссии отменила многолетнее ограничение в применение упрощений в отношении подакцизных товаров, напомнили пресс-службе Комиссии.
Нынешнее же решение обеспечит практическую реализацию возможности применения одного из самых востребованных уполномоченными экономическими операторами упрощений, связанных с выпуском до подачи, в отношении подакцизных товаров.
"Принятые изменения расширят возможности применения упрощенного заявления и, соответственно, упрощений для уполномоченных экономических операторов, что будет способствовать дальнейшему развитию этого института в русле основных международных тенденций", — отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.
Для справки: заявление о выпуске до подачи декларации на товары — это упрощенный таможенный документ, где отражаются минимальные сведения для таможенного контроля, и товар фактически выпускается до подачи общеустановленной формы декларации на товары.
Им активно пользуются уполномоченные экономические операторы (УЭО), для которых выпуск товаров до подачи декларации является одним из предоставляемых упрощений.