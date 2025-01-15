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https://uz.sputniknews.ru/20250115/estafeta-pobedy-start-marshrut-47559561.html
Когда стартует Эстафета Победы, маршрут которой пройдет через Ташкент
Когда стартует Эстафета Победы, маршрут которой пройдет через Ташкент
Sputnik Узбекистан
Акция — один из способов не только почтить память погибших героев, но и напомнить мировому сообществу о закончившейся 80 лет назад страшной войне, об огромном вкладе в Победу советского народа и об угрозах возникновения фашизма
2025-01-15T11:13+0500
2025-01-15T11:13+0500
акция
победа
великая отечественная война
снг
общество
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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Эстафета Победы, приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, стартует 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Акция станет одним из ярких и ключевых подтверждений позиции, озвученной главами государств-участников СНГ в обращении в связи с 80-летием Великой Победы, отметили в пресс-службе."Эстафета Победы – 2025" традиционно стартует в Брестской крепости и Мурманске по двум маршрутам, а завершится 28 мая в Москве.В каждом населенном пункте, через который она пройдет, организуют торжественные патриотические мероприятия, в которых вместе с действующими пограничниками и молодежью примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители местных органов власти и населения.Эстафета Победы — один из способов не только почтить память погибших героев, но и напомнить мировому сообществу о закончившейся 80 лет назад страшной войне, об огромном вкладе в Победу советского народа и угрозах возникновения фашизма. Данная акция стала символом памяти поколений народов Содружества, подчеркнули в пресс-службе.
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эстафета победы старт акция
эстафета победы старт акция

Когда стартует Эстафета Победы, маршрут которой пройдет через Ташкент

11:13 15.01.2025
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш ЖусубалиевСаммит с главами стран СНГ в Бишкеке
Саммит с главами стран СНГ в Бишкеке - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2025
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев
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Акция — один из способов не только почтить память погибших героев, но и напомнить мировому сообществу о закончившейся 80 лет назад страшной войне, об огромном вкладе в Победу советского народа и об угрозах возникновения фашизма.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Эстафета Победы, приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, стартует 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
© Исполком СНГ 2 февраля стартует Эстафета Победы
2 февраля стартует Эстафета Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2025
2 февраля стартует Эстафета Победы
© Исполком СНГ

"2 февраля 2025 года начнет свой путь международная военно-патриотическая акция — Эстафета Победы вдоль внешних границ государств-участников СНГ, приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Она призвана сохранить историческую память о подвиге наших предшественников, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра его итогов, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств Содружества", — говорится в сообщении.

Акция станет одним из ярких и ключевых подтверждений позиции, озвученной главами государств-участников СНГ в обращении в связи с 80-летием Великой Победы, отметили в пресс-службе.
"Эстафета Победы – 2025" традиционно стартует в Брестской крепости и Мурманске по двум маршрутам, а завершится 28 мая в Москве.
© Исполком СНГ 2 февраля стартует Эстафета Победы
2 февраля стартует Эстафета Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2025
2 февраля стартует Эстафета Победы
© Исполком СНГ
В каждом населенном пункте, через который она пройдет, организуют торжественные патриотические мероприятия, в которых вместе с действующими пограничниками и молодежью примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители местных органов власти и населения.
Эстафета Победы — один из способов не только почтить память погибших героев, но и напомнить мировому сообществу о закончившейся 80 лет назад страшной войне, об огромном вкладе в Победу советского народа и угрозах возникновения фашизма.

"Эстафета Победы пронизана символизмом, отсылающим нас к подвигам героев Великой Отечественной войны. Неслучайно ее старт назначен на 2 февраля — день окончания переломного сражения – Сталинградской битвы", — говорится в сообщении.

Данная акция стала символом памяти поколений народов Содружества, подчеркнули в пресс-службе.
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