https://uz.sputniknews.ru/20250115/estafeta-pobedy-start-marshrut-47559561.html

Когда стартует Эстафета Победы, маршрут которой пройдет через Ташкент

Когда стартует Эстафета Победы, маршрут которой пройдет через Ташкент

Sputnik Узбекистан

Акция — один из способов не только почтить память погибших героев, но и напомнить мировому сообществу о закончившейся 80 лет назад страшной войне, об огромном вкладе в Победу советского народа и об угрозах возникновения фашизма

2025-01-15T11:13+0500

2025-01-15T11:13+0500

2025-01-15T11:13+0500

акция

победа

великая отечественная война

снг

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/10/39987383_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a93522afd5be48325314a7e987ecc418.jpg

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Эстафета Победы, приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, стартует 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Акция станет одним из ярких и ключевых подтверждений позиции, озвученной главами государств-участников СНГ в обращении в связи с 80-летием Великой Победы, отметили в пресс-службе."Эстафета Победы – 2025" традиционно стартует в Брестской крепости и Мурманске по двум маршрутам, а завершится 28 мая в Москве.В каждом населенном пункте, через который она пройдет, организуют торжественные патриотические мероприятия, в которых вместе с действующими пограничниками и молодежью примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители местных органов власти и населения.Эстафета Победы — один из способов не только почтить память погибших героев, но и напомнить мировому сообществу о закончившейся 80 лет назад страшной войне, об огромном вкладе в Победу советского народа и угрозах возникновения фашизма. Данная акция стала символом памяти поколений народов Содружества, подчеркнули в пресс-службе.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

эстафета победы старт акция