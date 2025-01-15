https://uz.sputniknews.ru/20250115/putin-orgkomitet-pobeda-zayavleniya-47569453.html
Путин: Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне является знаковым
Путин: Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне является знаковым
Sputnik Узбекистан
Под председательством главы РФ прошло заседание организационного комитета "Победа"
2025-01-15T19:00+0500
2025-01-15T19:00+0500
2025-01-15T19:00+0500
общество
владимир путин
россия
день победы
великая отечественная война
ветераны
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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Нынешний год 80-летия Победы имеет знаковое значение, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе 47-го заседания организационного комитета "Победа".Главными участниками празднования 80-летия Победы Путин назвал ветеранов.Он поручил региональным властям в ходе личных встреч с ветеранами узнать об их проблемах, и обеспечить их решение.Также российский лидер попросил региональные власти отнестись к подготовке празднования 80-летия Победы "по совести", не допуская формализма.Глава РФ подчеркнул, что форматы поздравления ветеранов с годовщиной Победы должны быть удобны с учетом их возраста.Также президент России поддержал предложение Минобороны РФ наделить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями почетный гражданин.По словам российского лидера, необходимо делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас страну, была достойной и обеспеченной.В связи с этим он сообщил, что подписал указ о единовременной выплате по 80 и 55 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны.Он поручил тщательно проанализировать состояние воинских мемориалов и привести в безукоризненный порядок захоронения.Другие заявления ПутинаВ свою очередь министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на Парад Победы в Москве приглашены воинские подразделения из 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили свое участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза.Глава российского военного ведомства уточнил, что в честь 80-летия Победы парады пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.По его словам, торжественные мероприятия с привлечением войск пройдут в 370 населенных пунктах.Минобороны России сделает все, чтобы торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли на самом высоком уровне, заявил Белоусов.Он также подчеркнул, что ни один из семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, живущих сегодня в России, не должен остаться без внимания.Министр обороны РФ попросил Владимира Путина поддержать инициативу МО о присвоении статуса погибших при защите Отечества бойцам, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, и чьи личности и судьбы были установлены в ходе поисковых работ и изучения архивных документов.Кроме того, он предложил ввести в российских школах курс по изучению подвигов защитников Отечества времен Великой Отечественной войны.Министерство обороны РФ в 2025 году проведет в России и за рубежом более 20 международных военно-исторических конференций и других научных мероприятий, направленных на сохранение исторической правды, сообщил Белоусов.
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путин заявления заседание оргкомитет победа
путин заявления заседание оргкомитет победа
Путин: Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне является знаковым
Под председательством главы РФ прошло заседание организационного комитета "Победа".
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Нынешний год 80-летия Победы имеет знаковое значение, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе 47-го заседания организационного комитета "Победа".
"Сегодняшнее заседание Российского организационного комитета "Победа" открывает очень важный, знаковый для нашей страны год. В мае мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Ее значимость в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальная. В знак нашей немеркнущей памяти о событиях Великой Отечественной войны и о грандиозной победе над нацизмом, как символ неразрывной преемственности поколений, 2025 год объявлен в России Годом защитника отечества", — сказал он.
Главными участниками празднования 80-летия Победы Путин назвал ветеранов.
"Для всех нас примером безусловного патриотизма являются ветераны Великой Отечественной войны. Они — главные участники предстоящего праздника (80-летия Великой Победы — ред.). Им, их нуждам — самое пристальное и сердечное внимание. Прошу губернаторов, мэров, представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с нашими ветеранами лично", — сказал глава РФ.
Он поручил региональным властям в ходе личных встреч с ветеранами узнать об их проблемах, и обеспечить их решение.
Также российский лидер попросил региональные власти отнестись к подготовке празднования 80-летия Победы "по совести", не допуская формализма.
Глава РФ подчеркнул, что форматы поздравления ветеранов с годовщиной Победы должны быть удобны с учетом их возраста.
"Память — это прежде всего конкретные дела, начиная от подбора персональных, с учетом возраста и здоровья, максимально удобных ветеранам форматов поздравлений, заканчивая честными, интересными и содержательными проектами, адресованными подрастающему поколению", — сказал он.
Также президент России поддержал предложение Минобороны РФ наделить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями почетный гражданин.
"Считаю необходимым поддержать инициативу Министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием почетный гражданин региона, города или муниципалитета. Знаю, что многие уже имеют этот статус. Но, повторю, его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках", — сказал Путин.
По словам российского лидера, необходимо делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас страну, была достойной и обеспеченной.
В связи с этим он сообщил, что подписал указ о единовременной выплате по 80 и 55 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны.
"Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения — по 55 тысяч рублей", — сказал глава РФ.
Он поручил тщательно проанализировать состояние воинских мемориалов и привести в безукоризненный порядок захоронения.
Защита Отечества и служение ему остается священным делом россиян, чувства любви к родине объединяют общество.
Признание заслуг конкретных населенных пунктов, заводов, фабрик, тружеников тыла — основа формирования у молодежи четкой мировоззренческой позиции о востребованности трудовой доблести.
Образ человека-труда должны стать еще одной важнейшей темой мероприятий, приуроченной к 80-летию великой Победы.
Все политические силы России, особенно те, которые представлены в парламенте, поддержат мероприятия в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Работа по подготовке празднования 80-летия победы должна быть содержательной и нацеленной на достижение конкретных задач.
Мероприятия в честь 80-летия победы сейчас имеют для РФ смысловое значение, в том числе для внутренней политики.
Вся работа России в области сохранения исторической памяти о Победе должна быть основана на архивных документах.
В свою очередь министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на Парад Победы в Москве приглашены воинские подразделения из 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили свое участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза.
Глава российского военного ведомства уточнил, что в честь 80-летия Победы парады пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
По его словам, торжественные мероприятия с привлечением войск пройдут в 370 населенных пунктах.
Минобороны России сделает все, чтобы торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли на самом высоком уровне, заявил Белоусов.
Он также подчеркнул, что ни один из семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, живущих сегодня в России, не должен остаться без внимания.
Министр обороны РФ попросил Владимира Путина поддержать инициативу МО о присвоении статуса погибших при защите Отечества бойцам, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, и чьи личности и судьбы были установлены в ходе поисковых работ и изучения архивных документов.
Кроме того, он предложил ввести в российских школах курс по изучению подвигов защитников Отечества времен Великой Отечественной войны.
Министерство обороны РФ в 2025 году проведет в России и за рубежом более 20 международных военно-исторических конференций и других научных мероприятий, направленных на сохранение исторической правды, сообщил Белоусов.