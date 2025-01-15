https://uz.sputniknews.ru/20250115/putin-orgkomitet-pobeda-zayavleniya-47569453.html

Путин: Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне является знаковым

Путин: Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне является знаковым

Sputnik Узбекистан

Под председательством главы РФ прошло заседание организационного комитета "Победа"

2025-01-15T19:00+0500

2025-01-15T19:00+0500

2025-01-15T19:00+0500

общество

владимир путин

россия

день победы

великая отечественная война

ветераны

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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Нынешний год 80-летия Победы имеет знаковое значение, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе 47-го заседания организационного комитета "Победа".Главными участниками празднования 80-летия Победы Путин назвал ветеранов.Он поручил региональным властям в ходе личных встреч с ветеранами узнать об их проблемах, и обеспечить их решение.Также российский лидер попросил региональные власти отнестись к подготовке празднования 80-летия Победы "по совести", не допуская формализма.Глава РФ подчеркнул, что форматы поздравления ветеранов с годовщиной Победы должны быть удобны с учетом их возраста.Также президент России поддержал предложение Минобороны РФ наделить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями почетный гражданин.По словам российского лидера, необходимо делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас страну, была достойной и обеспеченной.В связи с этим он сообщил, что подписал указ о единовременной выплате по 80 и 55 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны.Он поручил тщательно проанализировать состояние воинских мемориалов и привести в безукоризненный порядок захоронения.Другие заявления ПутинаВ свою очередь министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на Парад Победы в Москве приглашены воинские подразделения из 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили свое участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза.Глава российского военного ведомства уточнил, что в честь 80-летия Победы парады пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.По его словам, торжественные мероприятия с привлечением войск пройдут в 370 населенных пунктах.Минобороны России сделает все, чтобы торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли на самом высоком уровне, заявил Белоусов.Он также подчеркнул, что ни один из семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, живущих сегодня в России, не должен остаться без внимания.Министр обороны РФ попросил Владимира Путина поддержать инициативу МО о присвоении статуса погибших при защите Отечества бойцам, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, и чьи личности и судьбы были установлены в ходе поисковых работ и изучения архивных документов.Кроме того, он предложил ввести в российских школах курс по изучению подвигов защитников Отечества времен Великой Отечественной войны.Министерство обороны РФ в 2025 году проведет в России и за рубежом более 20 международных военно-исторических конференций и других научных мероприятий, направленных на сохранение исторической правды, сообщил Белоусов.

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