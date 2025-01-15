https://uz.sputniknews.ru/20250115/putin-zasedanie-orgkomitet-pobeda-47560818.html
Путин проводит заседание оргкомитета "Победа" — трансляция
Путин проводит заседание оргкомитета "Победа" — трансляция
Sputnik Узбекистан
Основная тема повестки дня – "О подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"
2025-01-15T16:45+0500
2025-01-15T16:45+0500
2025-01-15T16:45+0500
россия
президент рф
владимир путин
председательство
заседание
день победы
политика
общество
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Под председательством президента России Владимира Путина в режиме видеоконференцсвязи проходит 47-е заседание организационного комитета "Победа".Основная тема повестки дня — "О подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".В фокусе внимания участников также находятся вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества, присвоения почетного звания РФ "Город трудовой доблести", реализации государственных программ поддержки ветеранов боевых действий, сохранения исторической памяти о ВОВ.Оргкомитет по подготовке к 80-й годовщине Победы в ВОВ учрежден указом президента РФ в августе 2023-го. В его состав входят представители Администрации Президента, Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти, а также ряда общественных организаций.
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путин заседание оргкомитет "победа" великая отечественная война
путин заседание оргкомитет "победа" великая отечественная война
Путин проводит заседание оргкомитета "Победа" — трансляция
Основная тема повестки дня — "О подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".
Под председательством президента России Владимира Путина в режиме видеоконференцсвязи проходит 47-е заседание организационного комитета "Победа".
Основная тема повестки дня — "О подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".
В фокусе внимания участников также находятся вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества, присвоения почетного звания РФ "Город трудовой доблести", реализации государственных программ поддержки ветеранов боевых действий, сохранения исторической памяти о ВОВ.
Оргкомитет по подготовке к 80-й годовщине Победы в ВОВ учрежден указом президента РФ в августе 2023-го.
В его состав входят представители Администрации Президента, Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти, а также ряда общественных организаций.