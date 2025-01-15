https://uz.sputniknews.ru/20250115/putin-zasedanie-orgkomitet-pobeda-47560818.html

Путин проводит заседание оргкомитета "Победа" — трансляция

Путин проводит заседание оргкомитета "Победа" — трансляция

Sputnik Узбекистан

Основная тема повестки дня – "О подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

2025-01-15T16:45+0500

2025-01-15T16:45+0500

2025-01-15T16:45+0500

россия

президент рф

владимир путин

председательство

заседание

день победы

политика

общество

прямая трансляция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0f/47567520_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_498156bb4448b12859e461541195c119.jpg

Под председательством президента России Владимира Путина в режиме видеоконференцсвязи проходит 47-е заседание организационного комитета "Победа".Основная тема повестки дня — "О подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".В фокусе внимания участников также находятся вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества, присвоения почетного звания РФ "Город трудовой доблести", реализации государственных программ поддержки ветеранов боевых действий, сохранения исторической памяти о ВОВ.Оргкомитет по подготовке к 80-й годовщине Победы в ВОВ учрежден указом президента РФ в августе 2023-го. В его состав входят представители Администрации Президента, Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти, а также ряда общественных организаций.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин заседание оргкомитет "победа" великая отечественная война