https://uz.sputniknews.ru/20250115/uzbekistan-belarus-birjevaya-torgovlya-rost-47561331.html

На сколько увеличился объем биржевой торговли Узбекистана и Беларуси

На сколько увеличился объем биржевой торговли Узбекистана и Беларуси

Sputnik Узбекистан

Росту биржевого товарооборота между двумя странами способствовало почти двукратное увеличение количества узбекских участников торгов и вовлечение во взаимную торговлю новых ликвидных товарных позиций

2025-01-15T13:25+0500

2025-01-15T13:25+0500

2025-01-15T13:25+0500

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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Сумма биржевых сделок, заключенных в 2024 году предприятиями Беларуси и Узбекистана, достигла $55 млн, что втрое больше, чем в 2023 году. Об этом рассказал директор Гомельского филиала Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Григорий Гинсар на встрече с делегацией Ферганской области, сообщает БЕЛТА.По словам представителя БУТБ, росту биржевого товарооборота между двумя странами способствовало почти двукратное увеличение числа узбекских участников торгов и вовлечение во взаимную торговлю новых ликвидных товарных позиций.Он также сообщил, что по сравнению с 2023 годом расширился и ассортимент товаров, которые покупают и продают на биржевой площадке узбекские предприятия. В частности, с середины прошлого года началась реализация на узбекский рынок белорусского сухого обезжиренного и цельного молока. Сумма сделок за август – декабрь превысила $4 млн.Что касается импорта, в прошлом году Узбекистан активно поставлял в Беларусь сырье для текстильной промышленности: хлопчатобумажную кардную пряжу и суровую ткань. Сумма сделок по этим позициям к 2023 году выросла в полтора раза."Во время переговоров с делегацией Ферганской области обсуждены перспективы развития биржевой торговли с Гомельщиной. В числе приоритетных направлений — экспорт пиломатериалов, на который пришлось 88% сделок между белорусскими и узбекскими участниками торгов в 2024 году. Кроме того, стороны планируют активизировать взаимодействие по закупкам сельхозпродукции, прежде всего молокопродуктов и мясных полуфабрикатов", — говорится в сообщении.

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