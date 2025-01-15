https://uz.sputniknews.ru/20250115/uzbekistan-rost-stroitelnyye-kompanii-47568594.html
Сколько строительных компаний появилось за последние пять лет в Узбекистане — инфографика
Сколько строительных компаний появилось за последние пять лет в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
По состоянию на 1 января 2025 года в строительной отрасли республики зарегистрировано свыше 54 200 предприятий
2025-01-15T18:30+0500
2025-01-15T18:30+0500
2025-01-15T18:30+0500
инфографика
узбекистан
строительство
компания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0f/47566688_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_57d8344841076216c3a2344c973e3d32.png
Агентство статистики проанализировало рост числа застройщиков в Узбекистане за последние пять лет на 1 января каждого года.По состоянию на первый день 2025-го количество зарегистрированных предприятий в сфере строительства составило 54 223. Подробнее о том, в какие годы зафиксирована наибольшая динамика, — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0f/47566688_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_eab6e42331f7104f1c1571389f0b8c9f.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан строительство компании
узбекистан строительство компании
Сколько строительных компаний появилось за последние пять лет в Узбекистане — инфографика
По состоянию на 1 января 2025 года в строительной отрасли республики зарегистрировано свыше 54 200 предприятий.
Агентство статистики проанализировало рост числа застройщиков в Узбекистане за последние пять лет на 1 января каждого года.
По состоянию на первый день 2025-го количество зарегистрированных предприятий в сфере строительства составило 54 223.
Подробнее о том, в какие годы зафиксирована наибольшая динамика, — в инфографике Sputnik Узбекистан.