https://uz.sputniknews.ru/20250115/uzbekistan-rost-stroitelnyye-kompanii-47568594.html

Сколько строительных компаний появилось за последние пять лет в Узбекистане — инфографика

Сколько строительных компаний появилось за последние пять лет в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

По состоянию на 1 января 2025 года в строительной отрасли республики зарегистрировано свыше 54 200 предприятий

2025-01-15T18:30+0500

2025-01-15T18:30+0500

2025-01-15T18:30+0500

инфографика

узбекистан

строительство

компания

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Агентство статистики проанализировало рост числа застройщиков в Узбекистане за последние пять лет на 1 января каждого года.По состоянию на первый день 2025-го количество зарегистрированных предприятий в сфере строительства составило 54 223. Подробнее о том, в какие годы зафиксирована наибольшая динамика, — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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