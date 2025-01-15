https://uz.sputniknews.ru/20250115/v-press-tsentre-sputnik-obsudyat-novyy-genplan-tashkenta-47560454.html

В пресс-центре Sputnik обсудят новый генплан Ташкента

В пресс-центре Sputnik обсудят новый генплан Ташкента

Sputnik Узбекистан

Речь пойдет о ключевых изменениях в развитии столицы Узбекистана в ближайшие годы

2025-01-15T12:15+0500

2025-01-15T12:15+0500

2025-01-15T12:15+0500

пресс-центр

пресс-центр

пресс-конференция

sputnik

узбекистан

ташкент

развитие

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46048789_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d21fcbc321132636015b01826d81005f.jpg

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция на тему “Новый генеральный план Ташкента: основные изменения и цели развития столицы”. Мероприятие пройдет 16 января в 13.00 по ташкентскому времени.Участник:Спикер расскажет о генеральном плане Ташкента до 2045 года, утвержденном правительством Узбекистана, ключевых изменениях и целях, обозначенных в документе для развития города в ближайшие годы.К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

генплан ташкент развитие изменения