В пресс-центре Sputnik обсудят новый генплан Ташкента
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Речь пойдет о ключевых изменениях в развитии столицы Узбекистана в ближайшие годы.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция на тему “Новый генеральный план Ташкента: основные изменения и цели развития столицы”.
Мероприятие пройдет 16 января в 13.00 по ташкентскому времени.
Участник:
Начальник отдела по подготовке градостроительных документов Дирекции по строительству города Новый Ташкент Саидазим Шарипов.
Спикер расскажет о генеральном плане Ташкента до 2045 года, утвержденном правительством Узбекистана, ключевых изменениях и целях, обозначенных в документе для развития города в ближайшие годы.
К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.