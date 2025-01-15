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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20250115/v-press-tsentre-sputnik-obsudyat-novyy-genplan-tashkenta-47560454.html
В пресс-центре Sputnik обсудят новый генплан Ташкента
В пресс-центре Sputnik обсудят новый генплан Ташкента
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет о ключевых изменениях в развитии столицы Узбекистана в ближайшие годы
2025-01-15T12:15+0500
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пресс-центр
пресс-центр
пресс-конференция
sputnik
узбекистан
ташкент
развитие
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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция на тему “Новый генеральный план Ташкента: основные изменения и цели развития столицы”. Мероприятие пройдет 16 января в 13.00 по ташкентскому времени.Участник:Спикер расскажет о генеральном плане Ташкента до 2045 года, утвержденном правительством Узбекистана, ключевых изменениях и целях, обозначенных в документе для развития города в ближайшие годы.К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.
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генплан ташкент развитие изменения
генплан ташкент развитие изменения

В пресс-центре Sputnik обсудят новый генплан Ташкента

12:15 15.01.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Речь пойдет о ключевых изменениях в развитии столицы Узбекистана в ближайшие годы.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция на тему “Новый генеральный план Ташкента: основные изменения и цели развития столицы”.
Мероприятие пройдет 16 января в 13.00 по ташкентскому времени.
Участник:
Начальник отдела по подготовке градостроительных документов Дирекции по строительству города Новый Ташкент Саидазим Шарипов.
Спикер расскажет о генеральном плане Ташкента до 2045 года, утвержденном правительством Узбекистана, ключевых изменениях и целях, обозначенных в документе для развития города в ближайшие годы.
К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.
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