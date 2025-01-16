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В ЕАЭС введут пошлины на колесные диски из четырех стран
В ЕАЭС введут пошлины на колесные диски из четырех стран
Sputnik Узбекистан
Это позволит защитить внутреннее производство в Евразийском экономическом союзе
2025-01-16T12:10+0500
2025-01-16T12:10+0500
2025-01-16T12:10+0500
еаэс
пошлины
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе на пять лет введут пошлины на алюминиевые колесные диски из Японии, Таиланда, Турции и Малайзии, сообщает пресс-служба ЕЭК.Мера принята для защиты внутреннего производства в ЕАЭС, поскольку по результатам расследования установлено наличие демпингового импорта товара, происходящего из этих четырех стран, и материального ущерба отрасли экономики Союза.На алюминиевые литые диски из КНР антидемпинговые пошлины в странах ЕАЭС действуют с 2019-го. В конце 2024-го их срок продлили до 2029-го.
япония
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еаэс страны товары пошлины
еаэс страны товары пошлины
В ЕАЭС введут пошлины на колесные диски из четырех стран
Это позволит защитить внутреннее производство в Союзе.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik.
В Евразийском экономическом союзе на пять лет введут пошлины на алюминиевые колесные диски из Японии, Таиланда, Турции и Малайзии, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
"Мера будет касаться как новых, так и бывших в употреблении дисков диаметром от 13 до 20 дюймов включительно, укомплектованных или не укомплектованных шиной. Срок ее действия составит пять лет. Пошлина установлена в размерах 9,38-42,82% от таможенной стоимости в зависимости от страны производства", — говорится в сообщении.
Мера принята для защиты внутреннего производства в ЕАЭС, поскольку по результатам расследования установлено наличие демпингового импорта товара, происходящего из этих четырех стран, и материального ущерба отрасли экономики Союза.
"Ценовая политика производителей литых алюминиевых колесных дисков из демпингующих стран привела к тому, что наши собственные компании в условиях потери доли на внутреннем рынке не смогли увеличить цену реализации товара соразмерно росту его себестоимости. В результате их продажи стали убыточными, а рентабельность производства — отрицательной", — пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
На алюминиевые литые диски из КНР антидемпинговые пошлины в странах ЕАЭС действуют с 2019-го. В конце 2024-го их срок продлили до 2029-го.