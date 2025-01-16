https://uz.sputniknews.ru/20250116/eaeu-import-strany-tovary-poshliny-47576027.html

В ЕАЭС введут пошлины на колесные диски из четырех стран

В ЕАЭС введут пошлины на колесные диски из четырех стран

Sputnik Узбекистан

Это позволит защитить внутреннее производство в Евразийском экономическом союзе

2025-01-16T12:10+0500

2025-01-16T12:10+0500

2025-01-16T12:10+0500

еаэс

пошлины

импорт

импортозамещение

япония

таиланд

турция

малайзия

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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе на пять лет введут пошлины на алюминиевые колесные диски из Японии, Таиланда, Турции и Малайзии, сообщает пресс-служба ЕЭК.Мера принята для защиты внутреннего производства в ЕАЭС, поскольку по результатам расследования установлено наличие демпингового импорта товара, происходящего из этих четырех стран, и материального ущерба отрасли экономики Союза.На алюминиевые литые диски из КНР антидемпинговые пошлины в странах ЕАЭС действуют с 2019-го. В конце 2024-го их срок продлили до 2029-го.

япония

таиланд

малайзия

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