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https://uz.sputniknews.ru/20250116/mirziyoyev-syrdarya-xokim-uvolneniye-47581438.html
Хокима Сырдарьи освободили от должности — причина
Хокима Сырдарьи освободили от должности — причина
Sputnik Узбекистан
Также на видеоселекторном совещании под председательством главы Узбекистана объявлены выговоры хокимам 16 районов и одного города.
2025-01-16T16:55+0500
2025-01-16T17:01+0500
узбекистан
сырдарьинская область
шавкат мирзиёев
хоким
увольнение
инвестиции
экспорт
экономика
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев освобожден от должности. Об этом объявил Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном привлечению инвестиций и увеличению экспорта, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Глава республики отметил недостаточную активность хокимов ряда районов в этих вопросах.Как отмечалось, в 2024 году инвестиции в Берунийском, Караузякском, Кунградском, Пешкунском, Янгиабадском, Камашинском, Ханкинском, Шаватском районах не достигли даже $15 млн. А в Ромитанском, Дехканабадском, Миришкорском, Чиракчинском, Нарпайском, Нурабадском, Гулистанском районах и Ахангаране снизились экспортные показатели.Хокимам всех этих районов и города объявлены выговоры. За недостатки в привлечении инвестиций, развитии сельского хозяйства и других направлениях с должности снят хоким Сырдарьи Акмалжон Махмудалиев, который возглавлял администрацию региона с 2022 года.На совещании была представлена новая система контроля над инвестициями.
узбекистан
сырдарьинская область
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сырдарья хоким увольнение
сырдарья хоким увольнение

Хокима Сырдарьи освободили от должности — причина

16:55 16.01.2025 (обновлено: 17:01 16.01.2025)
© Хокимият Сирдарьинской областиМахмудалиев Акмалжон Азимжонович
Махмудалиев Акмалжон Азимжонович - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2025
© Хокимият Сирдарьинской области
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Также на видеоселекторном совещании под председательством главы Узбекистана объявлены выговоры хокимам 16 районов и одного города.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев освобожден от должности. Об этом объявил Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном привлечению инвестиций и увеличению экспорта, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
Глава республики отметил недостаточную активность хокимов ряда районов в этих вопросах.
Как отмечалось, в 2024 году инвестиции в Берунийском, Караузякском, Кунградском, Пешкунском, Янгиабадском, Камашинском, Ханкинском, Шаватском районах не достигли даже $15 млн. А в Ромитанском, Дехканабадском, Миришкорском, Чиракчинском, Нарпайском, Нурабадском, Гулистанском районах и Ахангаране снизились экспортные показатели.
Хокимам всех этих районов и города объявлены выговоры.
За недостатки в привлечении инвестиций, развитии сельского хозяйства и других направлениях с должности снят хоким Сырдарьи Акмалжон Махмудалиев, который возглавлял администрацию региона с 2022 года.
На совещании была представлена новая система контроля над инвестициями.
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