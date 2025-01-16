https://uz.sputniknews.ru/20250116/mirziyoyev-syrdarya-xokim-uvolneniye-47581438.html

Хокима Сырдарьи освободили от должности — причина

Хокима Сырдарьи освободили от должности — причина

Sputnik Узбекистан

Также на видеоселекторном совещании под председательством главы Узбекистана объявлены выговоры хокимам 16 районов и одного города.

2025-01-16T16:55+0500

2025-01-16T16:55+0500

2025-01-16T17:01+0500

узбекистан

сырдарьинская область

шавкат мирзиёев

хоким

увольнение

инвестиции

экспорт

экономика

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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев освобожден от должности. Об этом объявил Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном привлечению инвестиций и увеличению экспорта, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Глава республики отметил недостаточную активность хокимов ряда районов в этих вопросах.Как отмечалось, в 2024 году инвестиции в Берунийском, Караузякском, Кунградском, Пешкунском, Янгиабадском, Камашинском, Ханкинском, Шаватском районах не достигли даже $15 млн. А в Ромитанском, Дехканабадском, Миришкорском, Чиракчинском, Нарпайском, Нурабадском, Гулистанском районах и Ахангаране снизились экспортные показатели.Хокимам всех этих районов и города объявлены выговоры. За недостатки в привлечении инвестиций, развитии сельского хозяйства и других направлениях с должности снят хоким Сырдарьи Акмалжон Махмудалиев, который возглавлял администрацию региона с 2022 года.На совещании была представлена новая система контроля над инвестициями.

узбекистан

сырдарьинская область

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Sputnik Узбекистан

сырдарья хоким увольнение