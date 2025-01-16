https://uz.sputniknews.ru/20250116/nato-baltic-sentry--missiya-v-odin-konets-47575629.html

НАТО: Baltic Sentry — миссия в один конец?

НАТО: Baltic Sentry — миссия в один конец?

Sputnik Узбекистан

Получив "по рогам" на украинском ТВД, Североатлантический альянс под надуманным предлогом "усиления защиты критической инфраструктуры" намерен открыть второй... 16.01.2025, Sputnik Узбекистан

2025-01-16T15:45+0500

2025-01-16T15:45+0500

2025-01-16T15:45+0500

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Получив "по рогам" на украинском ТВД, Североатлантический альянс под надуманным предлогом "усиления защиты критической инфраструктуры" намерен открыть второй фронт противостояния с Россией в балтийском регионе. Необходимость усиленного патрулирования боевыми кораблями и самолетами территориальных и международных вод в формате бессрочной операции "Baltic Sentry" НАТО объясняет не террористическим подрывом международного газопровода "Северный поток" осенью 2022 года, а недавними технологически ничтожными повреждениями (неизвестно кем) кабелей подводной инфраструктуры. Операция альянса имеет признаки морской блокады, которая в международном праве считается формой ведения боевых действий. Негативные последствия "балтийским часовым" практически гарантированы. На саммите восьми стран Балтийского моря в Хельсинки генсек НАТО Марк Рютте 14 января объявил о старте операции "Baltic Sentry", цель которой – защита энергетических и коммуникационных кабелей на дне морском. Альянс намерен привлечь традиционные фрегаты и патрульные самолеты, а также развернуть "небольшой флот военно-морских беспилотников" с элементами искусственного интеллекта.Командующий объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи в тот же день дополнил: "Baltic Sentry" будет осуществлять целенаправленное сдерживание по всему Балтийскому морю". Собственно, ВМС и ВВС альянса и ранее присутствовали в регионе. Что изменилось в морской стратегии и практике НАТО?Самопровозглашенные "балтийские часовые" (лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции) инициировали постоянное (бессрочное) патрулирование международного морского и воздушного пространства заметно большим количеством боевых кораблей и самолетов альянса, они пытаются легитимизировать самодеятельные досмотры "подозрительных гражданских судов" в нейтральных водах. Разумеется, с акцентом на "российскую угрозу" или использование Россией "теневого" торгового флота.Подобный "мониторинг" НАТО содержит все элементы морской блокады международных маршрутов и российских портов на Балтике. Безусловно, Россия компенсирует действия недобрых соседей, и обеспечит безопасность гражданского судоходства привлечением боевых самолетов и кораблей, береговых ракетных комплексов Балтийского флота, Западного и Ленинградского военных округов.Морская блокада — это войнаСуществующие силы и средства балтийских стран НАТО объективно не способны обеспечить постоянный "мониторинг" оперативной обстановки. Даже с применением недоделанного искусственного интеллекта. "Запереть" Россию не получится. Однако провокационные действия в формате "Baltic Sentry", и отсутствие законодательной базы для досмотра торговых судов в международных водах — резко повышают вероятность вооруженного конфликта с Россией.Морская блокада — "способ ведения военных действий силами и войсками для достижения изоляции государства". В международном праве морской блокадой считается система мер, применяемых во время вооруженного конфликта и направленных на прекращение доступа к морскому побережью противника с целью нейтрализации его портов и военно-морских баз, блокировки связей с другими странами: "Воюющие государства, объявляя морскую блокаду, стремятся прервать морские коммуникации неприятельского государства, чтобы максимально ослабить экономические ресурсы противной стороны и лишить возможности торговли с нейтральными странами". Этот метод борьбы воюющих сторон затрагивает интересы не воюющих государств, препятствует поддержанию торговых связей с блокируемым регионом. Морская блокада регламентируется не десятью "балтийскими часовыми" НАТО, а правилами Парижской (1856) и Лондонской (1909) деклараций, нормами международного права.Между тем Швеция активно готовится к войне с Россией, и заранее роет могилы про запас, планируя гибель до 500 тысяч своих солдат. В арктических районах Финляндии для чего-то приучают к холодам иностранных солдат НАТО — из США, Великобритании, Франции. ЕС в понедельник одобрил вступление нейтральной Швейцарии в "военный Шенген" — программу быстрой переброски войск по всей территории Европы, без задержек на границах.Лондонский профессор Королевского колледжа Лондона Эндрю Ламберт19 декабря выступил перед курсантами Военно-морского колледжа США с лекцией "Победить Россию с моря", и констатировал: "Калининград остается проблемой, люди очень обеспокоены наличием ракет в Калининграде. Но шведы следят за этим и уверены, что смогут решить эту проблему. Так что Калининград не представляет такой угрозы для кораблей в Балтийском море, как многие думают. Он также отрезан от мира, как Севастополь в 1850-х". Ламберт отметил, что Калининград "буквально умирает, пока мы говорим. Неплохо, если бы смогли прояснить ситуацию и убрать это".НАТО всюду приносит лишения, войны, гибель сотен тысяч людей. На Западе все еще популярен омерзительный нарратив Виктории Нуланд: "Сначала мы возьмем Киев, потом Москву". И призыв крупнейшей шведской газеты Aftonbladet: "Надо копать быстрее" (могилы) — относится ко всем "балтийским часовым" альянса.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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нато миссия