https://uz.sputniknews.ru/20250116/sng-proekt-gorod-trudovoy-slavy-1941-1945-gg-47576907.html

В СНГ стартовал проект "Город трудовой славы. 1941–1945 гг."

В СНГ стартовал проект "Город трудовой славы. 1941–1945 гг."

Sputnik Узбекистан

На совещании в штаб-квартире Содружества обсудили основания для присвоения городам этого почетного звания, а также особенности правового положения таких городов

2025-01-16T13:20+0500

2025-01-16T13:20+0500

2025-01-16T13:20+0500

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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Содружестве Независимых Государств стартовал проект "Город трудовой славы. 1941–1945 гг.", сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.Решение о почетном звании приняли на заседании Совета глав государств СНГ 8 октября 2024 года в Москве. Его подписали главы восьми стран Содружества.На стартовом для проекта совещании с участием представителей Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполкома СНГ выработали общие подходы к реализации этого Решения.Также речь шла об особенностях правового положения города, удостоенного этого почетного звания.Для справки: почетное звание "Город трудовой славы. 1941–1945 гг." будут присваивать городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Рассматривать ходатайство о присвоении звания "Город трудовой славы. 1941-1945 гг." будет Совет по гуманитарному сотрудничеству. После его одобрения предложение внесут на рассмотрение Совета глав государств. В городе, удостоенном звания, установят почетную стелу.

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