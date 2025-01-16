https://uz.sputniknews.ru/20250116/sng-proekt-gorod-trudovoy-slavy-1941-1945-gg-47576907.html
В СНГ стартовал проект "Город трудовой славы. 1941–1945 гг."
В СНГ стартовал проект "Город трудовой славы. 1941–1945 гг."
Sputnik Узбекистан
На совещании в штаб-квартире Содружества обсудили основания для присвоения городам этого почетного звания, а также особенности правового положения таких городов
2025-01-16T13:20+0500
2025-01-16T13:20+0500
2025-01-16T13:20+0500
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Содружестве Независимых Государств стартовал проект "Город трудовой славы. 1941–1945 гг.", сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.Решение о почетном звании приняли на заседании Совета глав государств СНГ 8 октября 2024 года в Москве. Его подписали главы восьми стран Содружества.На стартовом для проекта совещании с участием представителей Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполкома СНГ выработали общие подходы к реализации этого Решения.Также речь шла об особенностях правового положения города, удостоенного этого почетного звания.Для справки: почетное звание "Город трудовой славы. 1941–1945 гг." будут присваивать городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Рассматривать ходатайство о присвоении звания "Город трудовой славы. 1941-1945 гг." будет Совет по гуманитарному сотрудничеству. После его одобрения предложение внесут на рассмотрение Совета глав государств. В городе, удостоенном звания, установят почетную стелу.
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снг проект город трудовая слава
снг проект город трудовая слава
В СНГ стартовал проект "Город трудовой славы. 1941–1945 гг."
На совещании в штаб-квартире Содружества обсудили основания для присвоения городам этого почетного звания, а также особенности правового положения таких городов.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik.
В Содружестве Независимых Государств стартовал проект "Город трудовой славы. 1941–1945 гг.", сообщает
пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.
Решение о почетном звании приняли на заседании Совета глав государств СНГ 8 октября 2024 года в Москве. Его подписали главы восьми стран Содружества.
На стартовом для проекта совещании с участием представителей Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполкома СНГ выработали общие подходы к реализации этого Решения.
"Участники обсудили вопросы о перечне уполномоченных органов государственной власти, на которые возлагаются задачи по осуществлению мероприятий, основания для присвоения почетного звания "Город трудовой славы. 1941–1945 гг.", порядок формирования предложений о присвоении звания и принятия решения по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Также речь шла об особенностях правового положения города, удостоенного этого почетного звания.
Для справки: почетное звание "Город трудовой славы. 1941–1945 гг." будут присваивать городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Рассматривать ходатайство о присвоении звания "Город трудовой славы. 1941-1945 гг." будет Совет по гуманитарному сотрудничеству. После его одобрения предложение внесут на рассмотрение Совета глав государств. В городе, удостоенном звания, установят почетную стелу.