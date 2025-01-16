ВС России ударили по военным аэродромам и цехам сборки беспилотников ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ/
Подписаться
Атака проведена оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил РФ.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Российские военные ударили по украинским аэродромам и цехам производства беспилотников, сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Российская армия также нанесла удары по скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.
Кроме того, средства ПВО сбили 3 управляемые авиабомбы Hammer, 12 снарядов РСЗО HIMARS и 95 дронов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
652 самолета;
283 вертолета;
40 575 беспилотных летательных аппаратов;
590 зенитных ракетных комплексов; 20 554 танка и других боевых бронированных машин;
1 510 боевых машин реактивных систем залпового огня;
20 706 орудий полевой артиллерии и минометов;
30 352 единицы специальной военной автомобильной техники.