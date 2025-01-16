https://uz.sputniknews.ru/20250116/vs-rossii-udarili-po-tsexam-sborki-bespilotnikov-vsu-47582059.html

ВС России ударили по военным аэродромам и цехам сборки беспилотников ВСУ

ВС России ударили по военным аэродромам и цехам сборки беспилотников ВСУ

Sputnik Узбекистан

Атака проведена оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил РФ

2025-01-16T18:05+0500

2025-01-16T18:05+0500

2025-01-16T18:05+0500

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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Российские военные ударили по украинским аэродромам и цехам производства беспилотников, сообщает Минобороны России. Российская армия также нанесла удары по скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.Кроме того, средства ПВО сбили 3 управляемые авиабомбы Hammer, 12 снарядов РСЗО HIMARS и 95 дронов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

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