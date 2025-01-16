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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250116/vs-rossii-udarili-po-tsexam-sborki-bespilotnikov-vsu-47582059.html
ВС России ударили по военным аэродромам и цехам сборки беспилотников ВСУ
ВС России ударили по военным аэродромам и цехам сборки беспилотников ВСУ
Sputnik Узбекистан
Атака проведена оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил РФ
2025-01-16T18:05+0500
2025-01-16T18:05+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Российские военные ударили по украинским аэродромам и цехам производства беспилотников, сообщает Минобороны России. Российская армия также нанесла удары по скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.Кроме того, средства ПВО сбили 3 управляемые авиабомбы Hammer, 12 снарядов РСЗО HIMARS и 95 дронов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
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сво россия атака вооруженные силы рф
сво россия атака вооруженные силы рф

ВС России ударили по военным аэродромам и цехам сборки беспилотников ВСУ

18:05 16.01.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Атака проведена оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил РФ.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Российские военные ударили по украинским аэродромам и цехам производства беспилотников, сообщает Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке российского военного ведомства.

Российская армия также нанесла удары по скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.
Кроме того, средства ПВО сбили 3 управляемые авиабомбы Hammer, 12 снарядов РСЗО HIMARS и 95 дронов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
652 самолета;
283 вертолета;
40 575 беспилотных летательных аппаратов;
590 зенитных ракетных комплексов; 20 554 танка и других боевых бронированных машин;
1 510 боевых машин реактивных систем залпового огня;
20 706 орудий полевой артиллерии и минометов;
30 352 единицы специальной военной автомобильной техники.
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