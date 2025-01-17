https://uz.sputniknews.ru/20250117/novyy-generalnyy-plan-tashkenta-chto-izmenitsya-video-47599088.html

Новый генеральный план Ташкента: что изменится — видео

Новый генеральный план Ташкента: что изменится — видео

Sputnik Узбекистан

Одним из принципов генерального плана является концепция 15-минутного города.

2025-01-17T18:45+0500

2025-01-17T18:45+0500

2025-01-17T18:45+0500

видео

ташкент

пресс-центр

пресс-конференция

узбекистан

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город

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Саидазим Шарипов, начальник отдела по подготовке градостроительных документов Дирекции по строительству Нового Ташкента, рассказал о генеральном плане Ташкента до 2045 года, утвержденном правительством Узбекистана, ключевых изменениях и целях для развития города, а также ответил на вопросы журналистов.По его словам, цифровой генплан Ташкента будет доступен для всех желающих. Также одним из принципов генерального плана является концепция 15-минутного города. Проект направлен на создание города, комфортного для проживания более 7 миллионов человек. Напомним, в конце прошлого года правительство Узбекистана утвердило генеральный план Ташкента до 2045 года.

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