https://uz.sputniknews.ru/20250117/novyy-generalnyy-plan-tashkenta-chto-izmenitsya-video-47599088.html
Новый генеральный план Ташкента: что изменится — видео
Новый генеральный план Ташкента: что изменится — видео
Sputnik Узбекистан
Одним из принципов генерального плана является концепция 15-минутного города.
2025-01-17T18:45+0500
2025-01-17T18:45+0500
2025-01-17T18:45+0500
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Саидазим Шарипов, начальник отдела по подготовке градостроительных документов Дирекции по строительству Нового Ташкента, рассказал о генеральном плане Ташкента до 2045 года, утвержденном правительством Узбекистана, ключевых изменениях и целях для развития города, а также ответил на вопросы журналистов.По его словам, цифровой генплан Ташкента будет доступен для всех желающих. Также одним из принципов генерального плана является концепция 15-минутного города. Проект направлен на создание города, комфортного для проживания более 7 миллионов человек. Напомним, в конце прошлого года правительство Узбекистана утвердило генеральный план Ташкента до 2045 года.
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генеральный план ташкент изменения видео новый ташкент пресс-конференция
генеральный план ташкент изменения видео новый ташкент пресс-конференция
Новый генеральный план Ташкента: что изменится — видео
Эксклюзив
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция на тему “Новый генеральный план Ташкента: основные изменения и цели развития столицы”.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Саидазим Шарипов, начальник отдела по подготовке градостроительных документов Дирекции по строительству Нового Ташкента, рассказал о генеральном плане Ташкента до 2045 года, утвержденном правительством Узбекистана, ключевых изменениях и целях для развития города, а также ответил на вопросы журналистов.
По его словам, цифровой генплан Ташкента будет доступен для всех желающих. Также одним из принципов генерального плана является концепция 15-минутного города.
"Это метро и метробусы, которые будут двигаться без препятствий, независимо от городского трафика. Мы определили такие коридоры, благодаря чему доступность скоростного общественного транспорта в Ташкенте увеличится более чем до 90%", — подчеркнул он.
Проект направлен на создание города, комфортного для проживания более 7 миллионов человек.
"Мы стремимся довести площадь зеленых насаждений в Ташкенте до минимальных мировых стандартов — 8 кв. м на человека", — добавил спикер.
Напомним, в конце прошлого года правительство Узбекистана утвердило генеральный план Ташкента до 2045 года.