В 2025 году в Узбекистане трудоустроят свыше 5 млн и выведут из бедности 1,5 млн человек
16:55 17.01.2025 (обновлено: 17:25 17.01.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаТекстильное предприятие "Асака текстиль" в Андижанской области.
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Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мер по обеспечению занятости населения и сокращению бедности на основе новых подходов.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В этом году в Узбекистане планируется трудоустроить 5,2 млн граждан и вывести из бедности 1,5 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Впервые 60 районов и городов будут территориями, свободными от бедности и безработицы. Об этом говорилось на презентации мер по обеспечению занятости населения Узбекистана и сокращению бедности на основе новых подходов с участием президента страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел собрание по сокращению безработицы и бедности
Шавкат Мирзиёев провел собрание по сокращению безработицы и бедности
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе презентации был представлены планы, с помощью которых будут осуществляться трудоустройство узбекистанцев и вывод из бедности нуждающихся слоев населения.
Совместно с махаллинскими банкирами предусматривается обеспечить постоянную занятость для 1,5 миллиона человек и привлечь к бизнесу более 2 миллионов граждан. Для этого в текущем году на проекты малого бизнеса планируется выделить в общей сложности 120 трлн сумов кредитных средств.
На основе передового зарубежного опыта будут внедрены новые подходы к сокращению бедности по 32 направлениям. В частности, в 300 сложных махаллях будут построены солнечные электростанции общей мощностью 107 мегаватт, для эксплуатации которых на основе кооперации будут наняты члены малообеспеченных семей.
В 123 районах гражданам с низким уровнем дохода предложат работу по созданию лесных и питомнических угодий на 20 тысячах гектаров, а также выращиванию лекарственных растений. За каждые 100 высаженных деревьев им будет выплачиваться субсидия в размере 375 тысяч сумов.
В местах с туристическим потенциалом планируется открывать гостевые дома и точки общественного питания, а при ряде почтовых отделений — центры электронной коммерции, где представители малообеспеченных семей также получат рабочие места.
"Всего в 2025 году в 6 472 махаллях будут реализованы проекты по новым подходам, что позволит вывести из бедности 210 тысяч человек. Особое внимание будут уделять отдаленным селам с особо сложными условиями. В них Ассоциация махаллей Узбекистана будет принимать меры по поддержке трудовой деятельности малообеспеченных семей", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что 2025 год станет решающим в деле сокращения безработицы и бедности, и дал поручения обеспечить системный и адресный подход к реализации представленных мероприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел собрание по сокращению безработицы и бедности
Шавкат Мирзиёев провел собрание по сокращению безработицы и бедности
© Пресс-служба президента Узбекистана
Министерству занятости и сокращения бедности президент поручил взять под строгий контроль исполнение этих задач. Каждая инициатива и каждое мероприятие будут заноситься в электронную платформу с последующей проверкой созданных рабочих мест по налоговой базе.
Президент отметил важность организации обучения для сотрудников местных хокимиятов и "махаллинской семерки", а также продвижения передового опыта.