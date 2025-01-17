https://uz.sputniknews.ru/20250117/v-uzbekistane-vvedut-nakazanie-za-soderjanie-dikix-jivotnyx-v-nevole-47597372.html
В Узбекистане введут наказание за содержание диких животных в неволе
В Узбекистане введут наказание за содержание диких животных в неволе
Sputnik Узбекистан
Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал закон, усиливающий ответственность за содержание диких животных, запрещенных к содержанию.
2025-01-17T17:45+0500
2025-01-17T17:45+0500
2025-01-17T18:06+0500
закон
узбекистан
дикие животные
административное правонарушение
защита животных
штраф
конфискация
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Узбекистане установлена ответственность за содержание диких животных, содержание которых запрещено законом. Президент Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий закон, сообщает Министерство юстиции.В Кодекс об административной ответственности внесены изменения, которые устанавливают ответственность за содержание диких животных, запрещенных к содержанию физическими лицами в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или в неволе, за причинение вреда здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц. Также предусматривается усиление ответственности за нарушение правил содержания животных.Содержание диких животных, запрещенных к содержанию физлицами в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или в неволе, влечет наложение штрафа от 5 до 10 БРВ (от 1 млн 875 тысяч до 3 млн 750 тысяч сумов) с конфискацией этих животных.В случае, если данное правонарушение повлекло причинение вреда здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, при отсутствии признаков преступления, предусматривается наложение штрафа от 30 до 50 БРВ (от 11 млн 250 тысяч до 18 млн 750 тысяч сумов) с конфискацией указанных животных.Кроме того, нарушение правил содержания животных в городах и других населенных пунктах, а равно непринятие должностными лицами мер по отлову и содержанию бесхозяйных животных влечет наложение штрафа на граждан от 3 до 5 БРВ (от 1 млн 125 тысяч до 1 млн 875 тысяч сумов), а на должностных лиц – от 5 до 10 БРВ (от 1 млн 875 тысяч до 3 млн 750 тысяч сумов).Если такое правонарушение повлекло причинение ущерба здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, при отсутствии признаков преступления, то предусматривается наложение штрафа на граждан от 10 до 15 БРВ (от 3 млн 750 тысяч до 5 млн 625 тысяч сумов), а на должностных лиц – от 15 до 30 БРВ (от 5 млн 625 тысяч до 11 млн 250 тысяч сумов). Ранее сенаторы отмечали, что Закон послужит предотвращению незаконного содержания диких животных, запрещенных к содержанию, соблюдению требований, предусмотренных порядком содержания домашних животных и обеспечению безопасности населения.
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дикие животные закон мирзиёев административная ответственность штрафы
дикие животные закон мирзиёев административная ответственность штрафы
В Узбекистане введут наказание за содержание диких животных в неволе
17:45 17.01.2025 (обновлено: 18:06 17.01.2025)
Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал закон, усиливающий ответственность за содержание диких животных, которых запрещено содержать в неволе или искусственно созданных местах обитания.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik.
В Узбекистане установлена ответственность за содержание диких животных, содержание которых запрещено законом. Президент Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий закон, сообщает
Министерство юстиции.
В Кодекс об административной ответственности внесены изменения, которые устанавливают ответственность за содержание диких животных, запрещенных к содержанию физическими лицами в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или в неволе, за причинение вреда здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц. Также предусматривается усиление ответственности за нарушение правил содержания животных.
Содержание диких животных, запрещенных к содержанию физлицами в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или в неволе, влечет наложение штрафа от 5 до 10 БРВ (от 1 млн 875 тысяч до 3 млн 750 тысяч сумов) с конфискацией этих животных.
В случае, если данное правонарушение повлекло причинение вреда здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, при отсутствии признаков преступления, предусматривается наложение штрафа от 30 до 50 БРВ (от 11 млн 250 тысяч до 18 млн 750 тысяч сумов) с конфискацией указанных животных.
Кроме того, нарушение правил содержания животных в городах и других населенных пунктах, а равно непринятие должностными лицами мер по отлову и содержанию бесхозяйных животных влечет наложение штрафа на граждан от 3 до 5 БРВ (от 1 млн 125 тысяч до 1 млн 875 тысяч сумов), а на должностных лиц – от 5 до 10 БРВ (от 1 млн 875 тысяч до 3 млн 750 тысяч сумов).
Если такое правонарушение повлекло причинение ущерба здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, при отсутствии признаков преступления, то предусматривается наложение штрафа на граждан от 10 до 15 БРВ (от 3 млн 750 тысяч до 5 млн 625 тысяч сумов), а на должностных лиц – от 15 до 30 БРВ (от 5 млн 625 тысяч до 11 млн 250 тысяч сумов).
Ранее сенаторы отмечали
, что Закон послужит предотвращению незаконного содержания диких животных, запрещенных к содержанию, соблюдению требований, предусмотренных порядком содержания домашних животных и обеспечению безопасности населения.