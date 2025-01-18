https://uz.sputniknews.ru/20250118/dengi-kotorye-xranyat-istoriyu-unikalnaya-kollektsiya-uzbekistana-47548635.html

Деньги, которые хранят историю: уникальная коллекция Узбекистана

Деньги, которые хранят историю: уникальная коллекция Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Нумизматическая коллекция Галереи изобразительного искусства Узбекистана — это уникальное собрание из 2 500 монет, отражающее богатое наследие Средней Азии от древности до современности. Оно служит предметом гордости и ценным источником для научных исследований.

2025-01-18T19:30+0500

2025-01-18T19:30+0500

2025-01-18T19:30+0500

монета

монеты

галерея

музей

коллекции

история

средняя азия

узбекистан

ташкент

фото

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0e/47545527_0:104:1998:1228_1920x0_80_0_0_d1c943db191339573dc891f4b6cb85e4.jpg

Истоки денежного обращения в Средней АзииВ отличие от Китая или Малой Азии, где металлические деньги появились довольно рано, на территории Средней Азии долгие века существовали формы меновой торговли и слиткового обращения. Однако уже в V-IV вв. до н.э. местные народы начали знакомиться с металлическими монетами, такими как дарики и сикли Ахеменидской империи, а также тетрадрахмы и драхмы Александра Македонского. С включением южных регионов Средней Азии в состав Селевкидского и Греко-Бактрийского государств (до 306 г. до н.э. и III-II вв. до н.э. соответственно), здесь начали активно использовать монеты этих царств. В оборот поступили бронзовые (халки) и серебряные (тетрадрахмы, драхмы, оболы) монеты.Формирование местного монетного чеканаВо II в. до н.э. в регионе появились первые самостоятельные формы монет, представляющие собой подражания эллинистическим образцам. Впоследствии местные правители начали чеканить собственные деньги в Бактрии, Согдиане и Хорезме, что ознаменовало начало становления независимых монетных систем.Развитие денежного обращения в СредневековьеС приходом новой эпохи товарно-денежные отношения получили значительное развитие, особенно благодаря Великому Шелковому пути. Через Бактрию и Согдиану проходили основные маршруты торговли, а в оборот поступали золотые, серебряные и бронзовые монеты.Наибольшего расцвета денежное обращение достигло в раннем средневековье (V-VIII вв. н.э.), когда десятки городов и владений на территории нынешнего Узбекистана чеканили собственные монеты. Однако с завоеванием региона арабами в VIII в. начался новый этап. Внешний облик монет изменился: вместо изображений появились арабские надписи, отражающие основные религиозные символы ислама. Этот стиль монет сохранялся вплоть до начала XX века.Средневековые династии и их влияние на нумизматикуВ IX-XII вв. местные династии, такие как Саманиды, Караханиды и хорезмшахи, выпускали собственные золотые динары, серебряные дирхамы и медные фельсы. Однако серебряный кризис XI века серьезно сказался на качестве и составе монет: они стали тоньше, а содержание серебра сократилось.Монгольское нашествие в XIII веке также внесло изменения в денежное обращение. В XIV веке в государствах Чагатаидов и Золотой Орды появились новые номиналы — сом, пул и таньга, которые стали основой для современных названий валют стран региона. Редкие исторические монеты — в фотоленте Sputnik Узбекистан.ЗаключениеНумизматическая коллекция Галереи изобразительного искусства Узбекистана — это не просто собрание древних монет. Она отражает динамику исторических событий, культурное влияние и экономическое развитие Средней Азии. Каждый экспонат коллекции открывает новую страницу богатой истории региона, предлагая посетителям возможность прикоснуться к ее многовековому наследию.

средняя азия

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

коллекция монеты деньги фотогалерея