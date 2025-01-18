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https://uz.sputniknews.ru/20250118/dengi-kotorye-xranyat-istoriyu-unikalnaya-kollektsiya-uzbekistana-47548635.html
Деньги, которые хранят историю: уникальная коллекция Узбекистана
Деньги, которые хранят историю: уникальная коллекция Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Нумизматическая коллекция Галереи изобразительного искусства Узбекистана — это уникальное собрание из 2 500 монет, отражающее богатое наследие Средней Азии от древности до современности. Оно служит предметом гордости и ценным источником для научных исследований.
2025-01-18T19:30+0500
2025-01-18T19:30+0500
монета
монеты
галерея
музей
коллекции
история
средняя азия
узбекистан
ташкент
фото
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Истоки денежного обращения в Средней АзииВ отличие от Китая или Малой Азии, где металлические деньги появились довольно рано, на территории Средней Азии долгие века существовали формы меновой торговли и слиткового обращения. Однако уже в V-IV вв. до н.э. местные народы начали знакомиться с металлическими монетами, такими как дарики и сикли Ахеменидской империи, а также тетрадрахмы и драхмы Александра Македонского. С включением южных регионов Средней Азии в состав Селевкидского и Греко-Бактрийского государств (до 306 г. до н.э. и III-II вв. до н.э. соответственно), здесь начали активно использовать монеты этих царств. В оборот поступили бронзовые (халки) и серебряные (тетрадрахмы, драхмы, оболы) монеты.Формирование местного монетного чеканаВо II в. до н.э. в регионе появились первые самостоятельные формы монет, представляющие собой подражания эллинистическим образцам. Впоследствии местные правители начали чеканить собственные деньги в Бактрии, Согдиане и Хорезме, что ознаменовало начало становления независимых монетных систем.Развитие денежного обращения в СредневековьеС приходом новой эпохи товарно-денежные отношения получили значительное развитие, особенно благодаря Великому Шелковому пути. Через Бактрию и Согдиану проходили основные маршруты торговли, а в оборот поступали золотые, серебряные и бронзовые монеты.Наибольшего расцвета денежное обращение достигло в раннем средневековье (V-VIII вв. н.э.), когда десятки городов и владений на территории нынешнего Узбекистана чеканили собственные монеты. Однако с завоеванием региона арабами в VIII в. начался новый этап. Внешний облик монет изменился: вместо изображений появились арабские надписи, отражающие основные религиозные символы ислама. Этот стиль монет сохранялся вплоть до начала XX века.Средневековые династии и их влияние на нумизматикуВ IX-XII вв. местные династии, такие как Саманиды, Караханиды и хорезмшахи, выпускали собственные золотые динары, серебряные дирхамы и медные фельсы. Однако серебряный кризис XI века серьезно сказался на качестве и составе монет: они стали тоньше, а содержание серебра сократилось.Монгольское нашествие в XIII веке также внесло изменения в денежное обращение. В XIV веке в государствах Чагатаидов и Золотой Орды появились новые номиналы — сом, пул и таньга, которые стали основой для современных названий валют стран региона. Редкие исторические монеты — в фотоленте Sputnik Узбекистан.ЗаключениеНумизматическая коллекция Галереи изобразительного искусства Узбекистана — это не просто собрание древних монет. Она отражает динамику исторических событий, культурное влияние и экономическое развитие Средней Азии. Каждый экспонат коллекции открывает новую страницу богатой истории региона, предлагая посетителям возможность прикоснуться к ее многовековому наследию.
средняя азия
узбекистан
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коллекция монеты деньги фотогалерея
коллекция монеты деньги фотогалерея

Деньги, которые хранят историю: уникальная коллекция Узбекистана

19:30 18.01.2025
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Нумизматическая коллекция Галереи изобразительного искусства Узбекистана — это уникальное собрание из 2 500 монет, отражающее богатое наследие Средней Азии от древности до современности. Оно служит предметом гордости и ценным источником для научных исследований.
Истоки денежного обращения в Средней Азии
В отличие от Китая или Малой Азии, где металлические деньги появились довольно рано, на территории Средней Азии долгие века существовали формы меновой торговли и слиткового обращения. Однако уже в V-IV вв. до н.э. местные народы начали знакомиться с металлическими монетами, такими как дарики и сикли Ахеменидской империи, а также тетрадрахмы и драхмы Александра Македонского.
С включением южных регионов Средней Азии в состав Селевкидского и Греко-Бактрийского государств (до 306 г. до н.э. и III-II вв. до н.э. соответственно), здесь начали активно использовать монеты этих царств. В оборот поступили бронзовые (халки) и серебряные (тетрадрахмы, драхмы, оболы) монеты.

"Монеты — это не просто деньги, а хранители истории, отражающие культуру и экономику своего времени", — говорит искусствовед Саодат Рузиева.

Формирование местного монетного чекана
Во II в. до н.э. в регионе появились первые самостоятельные формы монет, представляющие собой подражания эллинистическим образцам. Впоследствии местные правители начали чеканить собственные деньги в Бактрии, Согдиане и Хорезме, что ознаменовало начало становления независимых монетных систем.
Развитие денежного обращения в Средневековье
С приходом новой эпохи товарно-денежные отношения получили значительное развитие, особенно благодаря Великому Шелковому пути. Через Бактрию и Согдиану проходили основные маршруты торговли, а в оборот поступали золотые, серебряные и бронзовые монеты.
Наибольшего расцвета денежное обращение достигло в раннем средневековье (V-VIII вв. н.э.), когда десятки городов и владений на территории нынешнего Узбекистана чеканили собственные монеты. Однако с завоеванием региона арабами в VIII в. начался новый этап. Внешний облик монет изменился: вместо изображений появились арабские надписи, отражающие основные религиозные символы ислама. Этот стиль монет сохранялся вплоть до начала XX века.
Средневековые династии и их влияние на нумизматику
В IX-XII вв. местные династии, такие как Саманиды, Караханиды и хорезмшахи, выпускали собственные золотые динары, серебряные дирхамы и медные фельсы. Однако серебряный кризис XI века серьезно сказался на качестве и составе монет: они стали тоньше, а содержание серебра сократилось.
Монгольское нашествие в XIII веке также внесло изменения в денежное обращение. В XIV веке в государствах Чагатаидов и Золотой Орды появились новые номиналы — сом, пул и таньга, которые стали основой для современных названий валют стран региона.
Редкие исторические монеты — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Монета А. Македонского (336-323 гг. до н.э.) Статр. Золото

Монета А. Македонского (336-323 гг. до н.э.) Статр. Золото - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Монета А. Македонского (336-323 гг. до н.э.) Статр. Золото

© Sputnik / Бахром Хатамов

Селевкиды. Антиох I (281-261 гг. до н. э.) Драхма. Серебро

Селевкиды. Антиох I (281-261 гг. до н. э.) Драхма. Серебро - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Селевкиды. Антиох I (281-261 гг. до н. э.) Драхма. Серебро

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кушанская монета Канишки (III до. н. э.) Динар. Золото

Кушанская монета Канишки (III до. н. э.) Динар. Золото - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кушанская монета Канишки (III до. н. э.) Динар. Золото

© Sputnik / Бахром Хатамов

Греко-Бактрийская монета Евтидема I (230-200 гг. до н.э.). Драхма. Медь

Греко-Бактрийская монета Евтидема I (230-200 гг. до н.э.). Драхма. Медь - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Греко-Бактрийская монета Евтидема I (230-200 гг. до н.э.). Драхма. Медь

© Sputnik / Бахром Хатамов

Греко-Бактрия. Евкратид (171-155 гг. до н.э.). Драхма. Медь

Греко-Бактрия. Евкратид (171-155 гг. до н.э.). Драхма. Медь - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Греко-Бактрия. Евкратид (171-155 гг. до н.э.). Драхма. Медь

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кушанская монета. Хувишка (II до. н. э.) Динар. Золото

Кушанская монета. Хувишка (II до. н. э.) Динар. Золото - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кушанская монета. Хувишка (II до. н. э.) Динар. Золото

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кушанская монета Канишки (II в. н. э.) Медь

Кушанская монета Канишки (II в. н. э.) Медь - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кушанская монета Канишки (II в. н. э.) Медь

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кушаны. Подражание Канишки III (III-IV в. н. э.) Динар. Золото

Кушаны. Подражание Канишки III (III-IV в. н. э.) Динар. Золото - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Кушаны. Подражание Канишки III (III-IV в. н. э.) Динар. Золото

© Sputnik / Бахром Хатамов

Древняя монета Чача (современная Ташкентская область) III-середина VIII в. н.э.

Древняя монета Чача (современная Ташкентская область) III-середина VIII в. н.э. - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Древняя монета Чача (современная Ташкентская область) III-середина VIII в. н.э.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Согдийская монета (VII-VIII вв. н.э.) Медь

Согдийская монета (VII-VIII вв. н.э.) Медь - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Согдийская монета (VII-VIII вв. н.э.) Медь

© Sputnik / Бахром Хатамов

Хорезмийская монета. Серебро

Хорезмийская монета. Серебро - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Хорезмийская монета. Серебро

© Sputnik / Бахром Хатамов

Хорезмийская монета. (IV-VIII в. н.э.) Афригийская династия. Медь

Хорезмийская монета. (IV-VIII в. н.э.) Афригийская династия. Медь - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Хорезмийская монета. (IV-VIII в. н.э.) Афригийская династия. Медь

© Sputnik / Бахром Хатамов

Хорезмийская монета. Серебро

Хорезмийская монета. Серебро - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Хорезмийская монета. Серебро

© Sputnik / Бахром Хатамов

Хорезмийская монета. Серебро

Хорезмийская монета. Серебро - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Хорезмийская монета. Серебро

© Sputnik / Бахром Хатамов

Западно-согдийская монета. (V-VI вв. н.э.) Медь

Западно-согдийская монета. (V-VI вв. н.э.) Медь - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Западно-согдийская монета. (V-VI вв. н.э.) Медь

© Sputnik / Бахром Хатамов

Хорезм. Савшафан. (VIII в.н.э.) Драхма. Серебро

Хорезм. Савшафан. (VIII в.н.э.) Драхма. Серебро - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Хорезм. Савшафан. (VIII в.н.э.) Драхма. Серебро

© Sputnik / Бахром Хатамов

Раннесредневековые китайские монеты династии Тан и Цин (VII-XI вв. н.э.)

Раннесредневековые китайские монеты династии Тан и Цин (VII-XI вв. н.э.) - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Раннесредневековые китайские монеты династии Тан и Цин (VII-XI вв. н.э.)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Монеты Тимуридов XV в.н.э.: Шахруха, Улугбека, Абусаида, Хусеина Байкара

Монеты Тимуридов XV в.н.э.: Шахруха, Улугбека, Абусаида, Хусеина Байкара - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Монеты Тимуридов XV в.н.э.: Шахруха, Улугбека, Абусаида, Хусеина Байкара

Заключение
Нумизматическая коллекция Галереи изобразительного искусства Узбекистана — это не просто собрание древних монет. Она отражает динамику исторических событий, культурное влияние и экономическое развитие Средней Азии. Каждый экспонат коллекции открывает новую страницу богатой истории региона, предлагая посетителям возможность прикоснуться к ее многовековому наследию.
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