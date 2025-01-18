https://uz.sputniknews.ru/20250118/pravitelstvo-izrailya-odobrilo-soglashenie-s-xamas-prekraschenie-ognya-47605559.html

Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня

Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня

Sputnik Узбекистан

Посредникам из Катара, Египта и США удалось добиться заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между сторонами конфликта спустя 15 месяцев военных действий. Оно вступит в силу 19 января.

2025-01-18T14:22+0500

2025-01-18T14:22+0500

2025-01-18T14:22+0500

палестино-израильский конфликт

израиль

палестина

катар

иран

ливан

йемен

сектор газа

прекращение огня

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ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. Правительство Израиля одобрило соглашение с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и возвращении удерживаемых заложников, сообщает телеканал i24.Отмечается, что за проголосовали 24 члена правительства, а против – восемь.Правительство Израиля подтвердило, что реализация соглашения о прекращении огня в Газе начнется 19 января, пишет РИА Новости.Как сообщил в соцсети X официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, соглашение о прекращении огня в палестинском секторе Газа вступит в силу в 8.30 по местному времени 19 января.Ранее власти Катара объявили, что посредникам из Катара, Египта и США удалось добиться заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между сторонами конфликта – Израилем и палестинским движением ХАМАС спустя 15 месяцев военных действий, которое вступит в силу 19 января на 42 дня.Стороны объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Выступившие гарантами соглашения Катар, Египет и США создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

израиль

палестина

катар

ливан

йемен

сектор газа

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